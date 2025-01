TikTok : après les Etats-Unis, bientôt banni en France ?

Vous en avez surement entendu parlé, samedi soir, le 18 janvier, TikTok s’est éteint aux États-Unis. L’application a été bloquée en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale.

L’échéance approchait, et la menace de censure semblait imminente. Mais surprise : dimanche matin, le 19 janvier, Donald Trump fait intervenir sa baguette magique (et un décret aussi).

« Je demande aux entreprises de ne pas laisser TikTok rester dans le noir ! Je vais émettre un décret lundi pour prolonger la période avant que les interdictions de la loi n’entrent en vigueur, afin que nous puissions conclure un accord pour protéger notre sécurité nationale.

« Le décret confirmera également qu’aucune entreprise n’aura à assumer la responsabilité de l’interdiction de TikTok avant mon décret »

Le président a repoussé l’interdiction qui a privé 170 millions d’Américains de leur réseau social préféré. TikTok est à nouveau disponible !

Il a accordé un sursis et envisage un accord plus durable avec ByteDance, la société chinoise mère de TikTok.

« En accord avec nos fournisseurs de services, TikTok est en train de rétablir le service » déclare ByteDance. […] « C’est une position ferme en faveur du premier amendement et contre la censure arbitraire. Nous travaillerons avec le président Trump sur une solution à long terme qui maintiendra TikTok aux États-Unis »

Quel genre d’accord ?

Eh benn, c’est ce qui est vraiment étrange dans l’annonce de Trump. Il a laissé entendre que le gouvernement fédéral pourrait prendre une part dans l’entreprise, sans toutefois donner de précisions sur comment ce plan fonctionnerait concrètement.

« J’aimerais que les États-Unis détiennent une participation de 50 % dans une coentreprise. En faisant cela, nous sauverions TikTok, la garderons entre de bonnes mains et lui permettrons de prospérer.

« Avec notre approbation, l’entreprise vaut des centaines de milliards de dollars, peut-être des milliers de milliards.» a-t-il écrit, laissant entendre à quel point cet accord pourrait être lucratif.

Trump a toujours eu une approche très transactionnelle dans ses relations. Et je me demande si cet accord avec TikTok va aussi lui rapporter personnellement, comme cela a pu être le cas dans d’autres aspects de sa carrière.

De son côté, le sénateur républicain Tom Cotton, originaire de l’Arkansas, n’a pas caché son mécontentement face à la situation. « Nous félicitons Amazon, Apple, Google et Microsoft d’avoir respecté la loi et d’avoir interrompu leurs activités avec ByteDance et TikTok, et nous encourageons les autres entreprises à faire de même.

« La loi, après tout, risque une faillite ruineuse pour toute entreprise qui la viole. Maintenant que la loi est entrée en vigueur, il n’y a plus de base juridique pour une quelconque « prolongation » de sa date d’entrée en vigueur. »

Cependant, l’opposition de Cotton pourrait bien passer au second plan avec le retour de Trump au pouvoir. Après tout, une loi n’a de poids que si elle est réellement mise en œuvre.

Or, c’est l’exécutif, via le ministère de la Justice, qui détient les clés pour appliquer ou non la loi « interdire ou céder » TikTok.

Mais alors que les utilisateurs américains reprennent leurs chorégraphies en paix, la France commence à s’interroger.

En France, TikTok dans le viseur ?

Au fait, les critiques envers TikTok ne sont pas nouvelles. Collecte massive de données, suspicions d’espionnage pour le compte du gouvernement chinois et influence sur les jeunes utilisateurs… autant de sujets qui agacent les autorités.

Les tensions internationales autour de TikTok s’accentuent. Jusqu’ici, plusieurs pays ont imposé des restrictions à TikTok sans aller jusqu’à l’interdire totalement.

En France, par exemple, le gouvernement a banni les applications dites « récréatives » — comme TikTok, Netflix et Instagram — des téléphones professionnels de 2,5 millions de fonctionnaires. Une mesure justifiée par la volonté de « garantir la cybersécurité » des administrations et de leurs agents.

Cependant, cette interdiction ne concerne pas les téléphones personnels des employés de l’État. Pour l’instant, la France ne semble pas prête à suivre les États-Unis en envisageant une interdiction générale de TikTok.

Cela dit, le gouvernement avait déjà bloqué temporairement la plateforme en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre des violentes émeutes qui avaient secoué le territoire il y a quelques mois.

Perso, j’essaie d’imaginer les utilisateurs français dans la cas d’une interdiction totale de TikTok en France. Les chorégraphies s’arrêtent net, les marques perdent un de leurs canaux favoris pour atteindre la génération Z….

Tout compte fait : cette histoire avec TikTok ne ravira pas tout le monde. Et, chers TikTokeurs, préparez-vous pour le moment où ça arrivera pour de vrai !

Et vous, que pensez vous de cette affaire ? Partagez votre avis dans le commentaire !

