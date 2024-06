Top 5 des meilleurs forfaits eSIM : lequel choisir ?

Le meilleur forfait eSIM peut être celui qui propose uniquement des données ou à la fois des data, des appels et des SMS. Voici notre top 5 !

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Saily est en tête lorsqu'il s'agit de choisir le meilleur forfait eSIM. Non seulement, le service est facile à accéder, mais le prix est également abordable. On admet l'absence d'appels téléphoniques et l'échange de SMS. Mais ce ne sera pas un problème majeur étant donné que les applis VOIP sont là pour prendre le relai. Vous pouvez alors choisir un plan hebdomadaire ou un plan mensuel selon vos besoins. J'en profite

Un forfait eSIM de data n'est peut-être pas ce dont vous avez besoin. Mais il faut reconnaître que les appels et SMS ne sont pas inclus dans la majorité des offres eSIM disponibles. De plus, les applications VOIP telles que WhatsApp, FaceTime ou Messenger permettent de passer des appels vers vos proches peu importe l'endroit où vous êtes. De ce fait, les appels téléphoniques et les SMS traditionnels ne sont plus des must lors de vos déplacements hors pays. Malgré cela, vous n'arrivez pas à choisir le forfait qui convient le plus à vos besoins. La pléthore d'offres, la couverture, le prix, etc. sont des critères à ne pas zapper quand il est question de choisir un forfait eSIM. Pour vos prochains voyages, nous suggérons les meilleurs forfaits qui figurent dans ce top 5.

Le top 3 de la rédaction – juin 2024 Saily Le meilleur fournisseur de forfait eSIM dans l'ensemble Voir l'offre Airalo Le fournisseur de forfait eSIM proposant divers plans Voir l'offre eSIMX Le fournisseur de forfait eSIM avec une grande variété d'offres Voir l'offre

Saily : le meilleur fournisseur de forfait eSIM dans l'ensemble On aime Pas de frais caché supplémentaire

Assistance client par chat en direct 24h/7j On aime moins Pas de plan régional ni de plan mondial

Appels téléphoniques directs et SMS non pris en charge Saily Le meilleur fournisseur de forfait eSIM dans l'ensemble Voir l'offre Une des plus récentes en la matière, Saily eSIM a su se démarquer de la concurrence par ses offres. Disponible dans plus de 150 pays actuellement, son forfait eSIM compte parmi les plus abordables du marché. Effectivement, Saily n'a vu le jour qu'en mars 2024. Cependant sa facilité d'utilisation, ainsi que la grande flexibilité de son offre a permis à plusieurs utilisateurs de l'adopter aisément. Par conséquent, si vous raisonnez en termes de budget, Saily doit être le meilleur forfait pour vous. Actuellement, vous n'allez pas pouvoir passer directement des appels téléphoniques ni échanger des SMS avec vos proches si vous êtes à l'étranger. Mais il reste tout de même FaceBook, WhatsApp et les autres applications pour assurer la communication. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 Go à 20 Go

Forfait d'appel : Non

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles : 7 à 90 jours

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Nombre de pays servis : 150+

Mode de paiement : carte de crédit/débit, carte de crédit/débit, Google Pay

Point d'accès mobile : Oui eSIM Airalo : une diversité d'offres à apprécier On aime Une grande variété d'offres

Possibilité de partager des data avec d'autres appareils On aime moins N'inclut pas les appels téléphoniques et les SMS

Support client uniquement en anglais Airalo Le fournisseur de forfait eSIM proposant divers plans Voir l'offre En optant pour l'eSIM Airalo, vous allez bénéficier d'une large gamme d'offres abordables. Effectivement, vous pouvez choisir un forfait eSIM local ou un forfait mondial selon vos besoins. Le plan pouvant être hebdomadaire, bimensuel ou mensuel (7, 14, 30 jours) selon la durée de votre séjour. Vous pouvez obtenir jusqu'à 20 Go de données. Dans l'Hexagone, eSIM Airalo collabore étroitement avec les grands opérateurs mobiles tels que SFR, Orange et Bouygues Télécom. Ce qui rend l'expérience encore plus ludique. Jusqu'ici, c'est le forfait eSIM qui est disponible dans plus de 200 pays. Donc c'est un gros avantage pour ceux qui se déplacent beaucoup. Il suffit de télécharger son application et vous pouvez accéder à ses offres instantanément. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données

Prise en charge du réseau 5G : oui

Nombre de pays servis : 200+

Mode de paiement : en espèces

Plans disponibles : 7 jours, 15 jours et 30 jours

Vitesse de connexion : 1Go, 2Go, 3Go, 5Go, 10Go et 20Go, pas de données illimitées

Partage de données : Oui

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX eSIM : une grande variété d'offres On aime Des offres variées et adaptées à tous les besoins

Des appels téléphoniques directs et des SMS inclus dans certains forfaits On aime moins Appels et SMS uniquement dans les forfaits régionaux

D'autres forfaits eSIM proposent une couverture plus vaste eSIMX Le fournisseur de forfait eSIM avec une grande variété d'offres Voir l'offre Dès 4,5 dollars, vous pouvez accéder à un forfait eSIMX eSIM. En fait, vous avez le choix entre un forfait local et un forfait régional. Un forfait local est destiné à ceux qui prévoient d'utiliser l'eSIM dans un seul pays. En revanche, si vous prévoyez de l'utiliser pendant vos déplacements dans plusieurs pays, c'est le forfait régional qui est le plus adapté. L'un des points positifs à acheter un forfait eSIMX est que celui-ci peut inclure des appels téléphoniques et/ou des SMS. Ce sont notamment les forfaits régionaux qui proposent de tels services. Cela dépend toutefois de vos besoins, car le prix varie selon les offres et la destination choisies. A l'heure actuelle, le service couvre environ 160 pays dans le monde, mais les offres proposées ne sont pas toutes les mêmes. Caractéristiques techniques Nombre de pays servis : 160+

Service offert : forfaits de données + numéro de téléphone pour appels et SMS (dans certains pays)

Appels téléphoniques : Oui (dans certains pays)

Plans disponibles : 7 à 30 jours

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Ubigi eSIM : un forfait eSIM compatible avec les appareils connectés On aime Prend en charge la connectivité cellulaire chez les voitures intelligentes

Disponible dans plus de 200 pays On aime moins N'offre pas de données illimitées

Assistance client en anglais uniquement Ubigi La meilleure eSIM compatible avec divers appareils connectés Voir l'offre Ubigi est l'un des pionniers en matière de forfait eSIM. Disponible actuellement dans plus de 200 pays, le service propose d'offrir des forfaits de data pour ses utilisateurs. L'offre est particulièrement intéressante pour les longs séjours à l'étranger. Vous pouvez obtenir un plan allant jusqu'à 30 jours. L'un des avantages avec ce type de service est que vous pouvez recharger à tout moment sans vous déplacer en boutique. Une petite visite sur son site Web permet de renouveler votre offre. Cerise sur le gâteau, Ubigi est compatible avec bon nombre d'appareils mobiles sous iOS et Windows 10 qui prennent en charge la technologie eSIM. Elle est aussi compatible avec des voitures connectées telles qu'Alfa Romeo, Fiat, Jaguar, etc. Caractéristiques techniques Nombre de pays servis : 200+

Service offert : forfaits de données

Forfait d'appel : Non

Appels téléphoniques : Non

Plans disponibles : 1 à 30 jours

Partage de données : Oui

Support client : via robot en anglais

Holafly eSIM : obtenez des forfaits de données illimitées On aime Forfait de données illimitées

Détection automatique du meilleur signal selon le pays de destination On aime moins Certains pays ne permettent pas le partage de données

Forfaits de données uniquement Holafly Le fournisseur de forfait eSIM avec des données illimitées Voir l'offre Même si elle est en dernière place dans notre top 5, Holafly eSIM reste très compétitive. Le fait de proposer un forfait eSIM incluant des données illimitées la rend aussi attrayante. C'est une solution parfaitement pratique pour rester connectée au monde entier. Maintenant, si vous voulez tout simplement goûter à l'eSIM et ses avantages, Holafly peut satisfaire vos attentes. En termes de couverture, le service semble un peu à la traîne. Il ne couvre que plus d'une centaine de pays, alors que les concurrents proposent leurs offres dans plus de 150, voire 200 pays. Néanmoins, la marque prime en matière de qualité du réseau du fait qu'elle collabore avec des opérateurs locaux dans chaque pays où elle est présente. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées, partage de connexion, de données ou de tethering (dans certains pays)

Forfait d'appel : jusqu'à 60 minutes (dans certains pays)

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, LTE

Mode de paiement : carte bancaire, carte bancaire, Apple Pay

Plans disponibles : 5 à 90 jours

Support client : 24h/7j

Nombre de pays servis : 100+

FAQ sur l'eSIM

Qu'est-ce qu'une eSIM ?

Remplaçant progressivement la SIM physique, l'eSIM est une carte SIM électronique. Elle est directement intégrée à l'appareil. Au début, l'eSIM a été intégrée dans quelques marques de smartphones dont Motorola, Apple, Samsung, Google en particulier. Avec le temps, certains appareils nomades tels que les montres intelligentes prennent en charge la connectivité eSIM.

Par ce fait, la SIM numérique ne peut être retirée ni échangée pour un appareil. Elle est livrée avec l'appareil. Par conséquent, celle-ci échappe à toute tentative de vol. Sinon, la perte de votre smartphone ou smartwatch entraînera automatiquement la perte de votre eSIM.

L'un des plus gros avantages d'une SIM électronique est que celle-ci permet de changer d'opérateur à volonté sans se déplacer en boutique. Il est également possible de changer de forfait eSIM en quelques minutes. De plus, les opérateurs peuvent procéder à l'effacement des données à distance et à la reprogrammation de la carte. Ce qui évite aux utilisateurs d'attendre qu'une nouvelle carte SIM soit livrée.

Une fois que vous avez payé le forfait, un code QR vous est généralement envoyé par votre opérateur pour activer votre eSIM. Dans certains cas, il se peut que l'opérateur vous envoie un code d'activation à la place du code QR. Par ailleurs, il y a bon nombre d'opérateurs qui proposent d'activer l'eSIM via leur application. Néanmoins, le processus d'activation diffère d'un smartphone à l'autre.

Par exemple, si vous utilisez un iPhone, vous devez d'abord accéder aux Paramètres, puis sélectionner Cellulaire ou Données mobiles. Après, vous devez appuyer sur Ajouter un forfait cellulaire et scanner le QR code envoyé par votre opérateur. Un code de confirmation vous sera ensuite envoyé par votre opérateur pour confirmer l'activation de votre forfait.

Le processus est légèrement différent si vous utilisez un smartphone Android, mais en principe, les bases restent les mêmes.

Pourquoi utiliser une eSIM pendant les voyages ?

L'eSIM est particulièrement intéressante lors des divers déplacements hors pays. Elle permet d'éviter le paiement des frais d'itinérance de données qui peuvent s'avérer plus élevés. Les coûts des forfaits standards sont bien évidemment plus chers par rapport au forfait eSIM. Ce qui motive l'utilisation de ce dernier pendant les séjours à l'étranger. Il faut tout de même choisir un opérateur qui propose un forfait dans le pays de votre destination.

L'option la plus intelligente est cependant d'opter pour un combiné, c'est-à-dire un smartphone qui prend en charge à la fois la connectivité eSIM et la connectivité standard. De cette manière, vous pouvez acheter une SIM prépayée locale pour passer des appels téléphoniques et échanger des SMS avec vos interlocuteurs locaux.

Tout dépend de vos propres critères quant à l'utilisation de votre eSIM. Les opérateurs eSIM abondent le marché depuis quelques années déjà. Pour le moment, la plupart d'entre eux ne proposent que des forfaits de données mobiles. Néanmoins, il y en a quelques-uns qui proposent des SMS et des appels téléphoniques. Il vous appartient donc de choisir le forfait qui vous convient le plus.

A part l'offre, il faut aussi considérer le budget que vous êtes prêt à dépenser pour la communication. D'après notre top 5, les tarifs sont très variés. Vous devez alors voir quelle offre convient le mieux à votre budget compte tenu des offres incluses dans chaque forfait eSIM.

Sinon, il est aussi important de savoir si l'opérateur est présent dans le pays où vous souhaitez vous rendre. Ceci, afin d'éviter toute déception une fois arrivé à destination. Enfin, il faut voir la qualité du réseau. Certains opérateurs collaborent avec les opérateurs locaux pour garantir une bonne qualité de connexion. Vous pouvez consulter les avis clients en ligne pour en avoir le cœur net.

Le top 3 de la rédaction – juin 2024 Saily Le meilleur fournisseur de forfait eSIM dans l'ensemble Voir l'offre Airalo Le fournisseur de forfait eSIM proposant divers plans Voir l'offre eSIMX Le fournisseur de forfait eSIM avec une grande variété d'offres Voir l'offre

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.