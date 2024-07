Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour le Viêtnam

Airalo : un large choix de forfaits eSIM pour le Viêtnam

On aime Un large choix de plans

Les meilleurs forfaits pour un voyage à long terme On aime moins Assistance client en anglais uniquement

Forfaits d'appels et de SMS disponibles uniquement pour les plans Discover +

Airalo Le meilleur fournisseur eSIM qui propose une large gamme de choix Voir l'offre

On continue avec Airalo, le meilleur fournisseur eSIM qui propose un large choix de forfaits pour les touristes. Celui-ci peut offrir jusqu'à 100 Go de data pour les forfaits régionaux et mondiaux. Cerise sur le gâteau, la validité peut s'étendre sur une année entière en fonction du plan choisi.

Airalo propose un total de 18 plans de forfaits eSIM pour parfaire votre voyage au Viêtnam. Outre ses 6 plans locaux, il y a les 6 plans régionaux d'Asialink et 12 plans mondiaux dont 6 prennent en charge des appels et SMS. Bien évidemment, les plans mondiaux coûtent plus chers que les autres.

Caractéristiques techniques