Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour Dubaï

Une eSIM Dubaï offre un gain de temps et d'argent pour les touristes, notamment ceux qui prévoient d'y rester plus longtemps. Voici notre top 5.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Saily est en tête de notre top 5, tout d'abord, du fait de sa fiabilité. De plus, avec Saily, vous pouvez obtenir jusqu'à 20 Go de données valables pour 30 jours. Pour appeler vos proches depuis Dubaï, il suffit d'utiliser WhatsApp, iMessage ou d'autres appli VOIP. Télécharger l'appli

Dubaï est l'un des pays qui composent les Emirats Arabes Unis, dont la capitale est Abu Dhabi … Rien qu'à penser à la Burj Khalifa et à ces gratte-ciel dubaïotes, on se sent surexcité de visiter ce grand pays érigé au beau milieu du désert. Mais admirer les paysages luxueux et ces immeubles pittoresques ne peut se faire sans garder des souvenirs et les partager afin d'immortaliser les beaux moments. Ainsi, on vous propose d'utiliser une eSIM pour que vos interactions sur les réseaux sociaux soient fluides et pour rester en contact avec vos collègues. Toutefois, étant une technologie récente, celle-ci n'est pas aussi facile à utiliser pour les novices. Aussi, trouver le meilleur forfait eSIM pourrait mettre plus de temps que prévu. Pour vous éviter tout tracas, on vous propose notre top 5. Vous y trouverez sans doute les meilleurs forfaits pour votre voyage à Dubaï.

Le top 3 de la rédaction – juillet 2024 Saily Le meilleur fournisseur eSIM en général Télécharger l'appli Ubigi Les meilleurs forfaits eSIM pour les appareils nomades Voir l'offre Airalo Le meilleur fournisseur eSIM qui propose des forfaits d'appels et de SMS Voir l'offre

Saily : les meilleurs forfaits eSIM pour Dubaï en général On aime Transparence et fiabilité assurées

Tarif abordable On aime moins Pas idéal pour les séjours de longue durée

Pas de forfaits d'appels ou de SMS Saily Le meilleur fournisseur eSIM en général Télécharger l'appli Sans plus attendre, on commence notre top 5 avec Saily. Il s'agit de l'un des fournisseurs eSIM les plus récents, mais il s'affiche au plus haut de la liste en matière de fiabilité. En effet, Saily a été mis au point par les mêmes têtes qui ont développé NordVPN. En l'adoptant, à aucun moment, vous ne devez vous faire du souci sur la sécurité de vos données personnelles. Outre la fiabilité, Saily enregistre les meilleurs tarifs à Dubaï. Le prix de départ de 3,99 dollars permet d'obtenir 1 Go de data valide pendant 7 jours. Cela-dit, vous pouvez souscrire à un tarif plus élevé. Ce qui vous offre largement le temps de contempler et de partager les merveilles de l'île artificielle de Palm Jumeirah en toute quiétude. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 3, 5, 10 et 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles à Dubaï : 7 et 30 jours

Tarifs : à partir de 3,99 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Ubigi : des forfaits eSIM pour vos appareils nomades à Dubaï On aime Une large gamme de forfaits au choix

Prise en charge de plusieurs appareils intelligents On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

Prix moins abordable Ubigi Les meilleurs forfaits eSIM pour les appareils nomades Voir l'offre En quête d'un forfait eSIM pour votre smartwatch ou votre ordinateur portable ? N'hésitez pas à adopter Ubigi, le seul fournisseur de notre top 5 qui est compatible avec un grand nombre d'appareils. La collaboration de la marque avec Apple et Microsoft offre un plus à apprécier. En effet, vous pouvez utiliser des forfaits eSIM pour votre montre connectée ou même votre voiture connectée. Sinon, Ubigi propose une large gamme de plans tarifaires, locaux, régionaux ou mondiaux. Les plans pouvant être ponctuels ou mensuels. Cela étant, la validité de l'offre peut être illimitée. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500Mo à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles à Dubaï : 1 jour à illimité

Tarif à Dubaï : à partir de 9 dollars

Support client : chat robot en anglais, français et japonais

Couverture : 200+

Airalo : plus que des forfaits eSIM data pour Bali On aime Des forfaits data et des forfaits d'appels/SMS

Un prix abordable par rapport à la concurrence On aime moins Assistance client en anglais uniquement

Prix plus élevé pour les forfaits d'appels et de SMS Airalo Le meilleur fournisseur eSIM qui propose des forfaits d'appels et de SMS Voir l'offre Après Saily et Ubigi, on a placé Airalo en troisième place dans notre sélection. La raison ? Vous pouvez y trouver plus d'une dizaine d'offres à choisir en fonction de vos besoins et de la durée de votre séjour. Il est même possible d'adopter un plan incluant des appels et SMS. Pour ce faire, vous n'avez qu'à choisir un plan Discover +. C'est aussi avantageux pour un long séjour. Côté tarif, celui d'Airalo est légèrement plus élevé par rapport au prix proposé par Saily. C'est d'ailleurs pour cela que la marque n'a pas remporté le trophée du meilleur fournisseur eSIM pour Dubaï. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1, 2, 3, 5, 10 et 20 Go et d'appels/SMS

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles à Dubaï : 7, 15, 30, 60, 180 et 365 jours

Tarifs : à partir de 4,5 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : le meilleur choix pour les novices On aime Un large choix de forfaits data au choix

Une assistance clientèle réactive On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

Mauvaise qualité du réseau dans certains endroits eSIMX Le meilleur en termes de choix Voir l'offre Certes, le prix n'est pas le plus abordable, mais eSIMX est un choix parfait pour démarrer l'aventure avec une eSIM à Dubaï. Primo, la vérification d'identité n'est pas requise, ce qui facilite son installation. Secundo, l'activation de la carte eSIM se fait de manière automatique. Ainsi, vous pouvez partager vos émotions sur Instagram une fois que votre avion atterrisse à Dubaï. Néanmoins, son utilisation se limite au smartphone. De plus, vous n'avez pas le droit de passer directement des appels téléphoniques ou d'échanger des SMS en utilisant votre forfait eSIM. Il va falloir passer par des appli VOIP telles qu'iMessage ou FaceTime pour ce faire. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1, 3, 5, 10 et 20 Go

Couverture : 160+ pays

Plans disponibles à Bali : 7, 15 et 30 jours

Tarifs : à partir de 6 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : des forfaits de data illimitées pour toute la famille On aime Détection automatique du meilleur réseau

Des forfaits de données en quantité illimitée On aime moins Pas de forfaits d'appels

Ralentissement soudain du réseau Holafly Le meilleur fournisseur eSIM qui offre des données en quantité illimitée Voir l'offre Parmi les 5 fournisseurs eSIM de notre sélection, Holafly est le seul qui offre des forfaits de data illimitées à Dubaï. En fait, c'est valable dans plus de 170 pays dans le monde entier. Aussi, vous allez pouvoir partager vos exploits inédits et travailler depuis votre chambre d'hôtel à tout moment. Actuellement, les réseaux 4G et LTE sont pris en charge, et pas la 5G, malheureusement. En plus, le réseau peut capter mal à un moment donné. Ce qui est parfois désagréable, car cela pourrait ralentir la vitesse de la connexion. Néanmoins, Holafly assure la détection du meilleur réseau de façon automatique peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 4G, LTE

Tarifs : à partir de 6 euros

Plans disponibles à Dubaï : personnalisable à partir de 1 jour

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur l'eSIM à Dubaï

Pourquoi faut-il acheter une carte eSIM avant d'aller à Dubaï ?

Certes, la carte eSIM est tendance à l'heure actuelle. Cependant, si elle gagne en popularité, c'est parce que les voyageurs sont de plus en plus convaincus par son utilité. L'eSIM est facile à installer du fait que son achat ne nécessite plus les déplacements en boutique. Quelques clics suffisent également pour l'activer, même au lit, vous pouvez le faire en toute sérénité.

Mais il faut surtout souligner que la carte eSIM permet d'économiser votre argent plutôt que de dépenser une grosse somme pour les itinérances de données internationales. En effet, presque tout ce que vous faites à Dubaï requiert une connexion Internet, même pour commander un taxi. Ce qui justifie une utilisation permanente d'Internet.

Par ailleurs, si vous êtes plutôt du genre à partager vos moindres gestes sur les réseaux sociaux, adopter une eSIM pour Dubaï est la meilleure solution. Ainsi, dès que votre avion atterrit, vous pouvez faire part de vos premières impressions sur ce pays orné d'extravagances.

Puis-je appeler vers la France à l'aide d'une eSIM depuis Dubaï ?

Oui, à condition que vous ayez souscrit à un forfait incluant des appels directs. Dans notre top 5, c'est Airalo, par le biais des forfaits Discover +, qui propose une telle offre. Néanmoins, vous pouvez utiliser les applications VOIP pour passer des appels vocaux/vidéo vers vos proches restés au pays.

Sinon, il est aussi possible d'utiliser une carte SIM internationale. Cette dernière permet d'appeler directement vers l'étranger depuis Dubaï. Rappelez-vous cependant que les frais peuvent être plus élevés et qu'un tel forfait n'offre pas la possibilité d'utiliser Internet. Du coup, vous devez acheter un forfait Internet à part ou utiliser des connexions aux Wi-Fi gratuits.

Puis-je utiliser l'itinérance de données pendant mon voyage à Dubaï ?

Oui, vous pouvez toujours activer l'itinérance des données pour vous connecter à Internet pendant votre voyage. Il faut toutefois admettre que ce serait du pur gaspillage par rapport à l'utilisation d'un forfait eSIM. Tout d'abord, les frais d'itinérances sont largement plus élevés à l'échelle internationale. Ce qui occasionne une dépense plus importante.

En outre, la connexion via l'itinérance à l'étranger fonctionne avec une vitesse très lente, 3G en général. Ce qui est parfois ennuyeux, notamment quand on sait que la 5G est disponible à Dubaï. Aussi, à la place, il est plus convenable d'opter pour une carte eSIM. Bien qu'il y ait un prix à payer, il est toujours plus avantageux de dépenser quelques sous de plus pour rester en contact avec le reste du monde.

A quel moment faut-il acheter une nouvelle carte eSIM ?

Tous les moments sont bons pour acheter votre carte eSIM. L'idéal est cependant d'effectuer l'achat avant votre départ pour Dubaï. Cela vous permet de contacter vos proches restés au pays même avant de quitter l'aéroport. Un tel choix est surtout avantageux si vous avez choisi un forfait de courte durée.

En principe, la validité de l'offre court dès son achat en boutique. Mais pour pouvoir profiter de l'eSIM à Dubaï, assurez-vous que votre téléphone prend en charge la technologie. Si vous souhaitez utiliser une SIM locale durant votre séjour, n'hésitez pas à utiliser un modèle combiné ou, à défaut, un autre téléphone prenant en charge la carte SIM classique. Ainsi, à tout moment, vous pourrez contourner les frais d'itinérances internationales.

Le top 3 de la rédaction – juillet 2024 Saily Le meilleur fournisseur eSIM en général Télécharger l'appli Ubigi Les meilleurs forfaits eSIM pour les appareils nomades Voir l'offre Airalo Le meilleur fournisseur eSIM qui propose des forfaits d'appels et de SMS Voir l'offre

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.