Twitch lance les Video Stories pour rivaliser avec Instagram : Découvrez la nouveauté !

Twitch, la célèbre plateforme de streaming en direct, continue d'innover pour captiver ses créateurs et spectateurs. Après avoir lancé les stories photo et texte l'année dernière, Twitch propose désormais les stories vidéo.

Les streamers peuvent filmer des vidéos de 60 secondes dans l'application mobile. Ils peuvent également télécharger des vidéos existantes depuis leur pellicule.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Twitch permet aux streamers de rester connectés à leur audience. Cela même lorsqu'ils ne sont pas en direct. Les créateurs peuvent désormais partager des moments spontanés et des extraits de leur vie quotidienne. Ce contenu vient compléter leurs streams habituels. Twitch espère ainsi que cette nouvelle offre encouragera les streamers à privilégier leur plateforme pour maintenir leur lien avec leur communauté.

La popularité des stories à travers les réseaux sociaux

Le format story a gagné en popularité avec Snapchat, il y a plus de dix ans. Depuis lors, presque toutes les grandes plateformes sociales ont adopté cette fonctionnalité. Instagram, TikTok, WhatsApp et Facebook en font partie. Maintenant, Twitch souhaite également capitaliser sur ce succès. Il propose à ses créateurs une façon plus interactive et intime de partager des contenus courts directement sur sa plateforme.

Les stories vidéo offrent une opportunité supplémentaire pour les streamers de renforcer l'engagement de leur communauté. Par exemple, les créateurs peuvent poser des questions dans leurs vidéos. Ils peuvent aussi encourager leurs spectateurs à participer à des sondages.

De plus, l'outil @mentions permet de personnaliser les interactions en saluant les nouveaux abonnés. Ces fonctionnalités permettent aux streamers de rester visibles et actifs, même lorsqu'ils ne sont pas en train de streamer.

Twitch espère que cette nouvelle fonctionnalité limitera la dépendance de ses créateurs à des plateformes comme Instagram. Désormais, les streamers peuvent partager des moments de leur vie quotidienne directement sur Twitch. Cela inclut la promotion de leurs streams ou des changements de calendrier. Toutefois, il est peu probable que les créateurs les plus influents abandonnent complètement les autres réseaux sociaux. Ces plateformes offrent encore une portée plus large et un public plus diversifié.

Accessibilité étendue des stories sur mobile et web

Initialement, les stories photo et texte étaient disponibles uniquement sur mobile. Cependant, Twitch a décidé d'élargir cette accessibilité à son application web. L'entreprise explique que cette décision est liée au fait que la plupart des spectateurs utilisent Twitch sur un ordinateur. En rendant les stories vidéo accessibles via le web et le mobile, Twitch s'assure que ses utilisateurs peuvent suivre leurs créateurs préférés, peu importe l'appareil utilisé.

Avec le lancement des stories vidéo, Twitch montre son engagement à offrir des outils variés pour ses créateurs. Ces outils leur permettent de maintenir un lien fort avec leur audience. En fin de compte, cette fonctionnalité pourrait aider Twitch à renforcer la fidélité de ses utilisateurs. Elle pourrait aussi permettre aux streamers de partager des contenus plus personnels sans quitter la plateforme.

En conclusion, Twitch espère rivaliser avec les géants des réseaux sociaux grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Il reste à voir si les streamers réduiront leur utilisation d'autres plateformes. Ou bien si les stories vidéo de Twitch deviendront un outil supplémentaire pour diversifier leurs interactions en ligne.

