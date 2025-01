Un clone pour travailler et discuter à votre place ? Cette IA de Google peut penser comme vous !

Les chercheurs de Stanford et Google DeepMind sont parvenus à créer des clones IA capables de réagir et de penser exactement comme leurs modèles humains, après seulement deux heures de discussion ! Comment est-ce possible, et à quoi cela pourrait-il bien servir ?

Avez-vous déjà rêvé d’avoir un clone que vous pourriez envoyer à votre place pour travailler, faire les courses ou assister aux rendez-vous auxquels vous avez la flemme d’aller ? Grâce à l’IA, cela pourrait bientôt devenir possible !

Dans le cadre d’une expérience, les chercheurs de l’Université de Stanford ont payé 60 dollars à 1052 personnes pour lire les deux premières lignes de « Gatsby le Magnifique » à une application.

Par la suite, une intelligence artificielle semblable à un personnage du jeu vidéo Final Fantasy sur Super Nintendo a demandé aux participants de raconter toute l’histoire de leurs vies.

À partir de ces entretiens, les scientifiques ont créé des IA capables de répliquer le comportement des participants… avec 85% d’exactitude !

L’IA qui va remplacer les sondages

Cette étude intitulée « Simulation d’Agents Génératifs de 1000 personnes » est le fruit d’une collaboration entre Stanford et les chercheurs de Google DeepMind.

L’objectif ? Créer des agents IA basés sur des personnes aléatoires, dans le but d’aider les politiciens et les entreprises à mieux comprendre le public.

Plutôt que d’utiliser des sondages, il suffirait de laisser une IA parler une fois avec une personne pour connaître ses opinions et pensées pour toujours…

Selon l’étude, « ce travail fournit la fondation pour de nouveaux outils pouvant aider à enquêter sur le comportement individuel et collectif ».

Par exemple, « comment un ensemble d’individus divers répond aux nouvelles politiques et messages de santé publique, réagit aux lancements de produits ou répond à des chocs majeurs » ?

Les chercheurs estiment que « lorsque des individus simulés sont combinés en collectifs, ces simulations pourraient aider à piloter des interventions, à développer des théories complexes capturant des interactions causales contextuelles nuancées ».

Elles pourraient également permettre « d’élargir notre compréhension des structures telles que les institutions et les réseaux dans des domaines comme l’économie, la sociologie, les organisations et les sciences politiques ».

Toutes ces possibilités ne requièrent qu’une chose : un entretien de deux heures, utilisé pour nourrir une IA de type LLM afin qu’elle devienne capable de répondre aux questions comme un humain.

2 heures de discussion suffisent à l’IA pour vous imiter

Pendant l’étude, la majeure partie du processus a été automatisée. Les chercheurs ont fait appel à Bovitz, une entreprise d’étude de marché, pour rassembler les participants.

Le but était d’avoir accès à un large échantillon de la population américaine, tout en étant restreint à 1000 personnes. Pour compléter les études, les utilisateurs ont créé un compte sur une interface créée pour l’occasion, un avatar en 2D, et ont commencé à discuter avec l’IA .

Les questions de l’interview sont issues d’une version modifiée du projet American Voices issu d’un partenariat entre Stanford et la Princeton University. Il avait servi à interviewer des gens à travers les États-Unis.

Au début de l’entretien, les participants ont lu les deux premières lignes de Gatsby le Magnifique. Le but était de calibrer l’audio.

L’interface d’interview affichait le sprite en 2D représentant l’agent IA, et celui représentant le participant. L’avatar marchait vers un objectif pour indiquer la progression du processus.

Chaque fois que l’agent IA parlait, c’était signalé par une animation de pulsation du cercle central où se trouvait son avatar.

En moyenne, les transcriptions issues de ces interviews faisaient 6491 mots. Les questions posées concernaient la race, le genre, la politique, les revenus, l’usage des réseaux sociaux, le niveau de stress du métier, ou encore la composition des familles des participants.

Par la suite, les transcriptions ont été utilisées pour nourrir un autre LLM. Ce dernier était chargé par les chercheurs de créer les agents génératifs censés imiter les participants.

Les chercheurs ont ensuite demandé à la fois aux participants et à leurs clones IA de répondre à davantage de questions et de participer à des jeux économiques afin de les comparer.

Chaque fois qu’un agent est interrogé, l’intégralité de la retranscription de l’interview est incorporée au prompt. L’IA a pour consigne d’imiter la personne en se basant sur les données de son entretien.

Afin d’évaluer la ressemblance entre les IA et les participants, les chercheurs ont utilisé le General Social Survey (GSS) et le Big Five Personality Inventory (BFI).

Sur 85% des questions GSS, les agents IA ont répondu de la même façon que les participants du monde réel. Sur le BFI, ils ont atteint un score moyen de 80%.

En revanche, sur les cinq jeux économiques auxquels ils ont dû jouer, le comportement des IA n’était semblable à celui de leurs homologues humains que dans 60% des cas.

Une technologie prometteuse, mais aussi très dangereuse

Quoi qu’il en soit, il ne s’agit que d’un début. Cette étude est très intéressante, car elle suggère qu’il sera bientôt possible de créer de véritables clones IA qui pourront non seulement répondre aux sondages, mais aussi discuter ou même effectuer des tâches intellectuelles à votre place.

En intégrant une telle IA à un robot humanoïde, celui-ci pourrait même prendre votre place pour le travail manuel ou toute autre tâche nécessitant une présence physique !

Cependant, je pense personnellement que cette technologie pourrait être utilisée à mauvais escient. On peut redouter que les cybercriminels s’en servent pour usurper votre identité en créant des clones à partir de vos informations disponibles sur les réseaux sociaux…

Un agent IA avec votre voix et votre personnalité pourrait être utilisé pour escroquer vos proches via le phishing ou même pour accéder à votre compte en banque en se faisant passer pour vous pour déjouer la sécurité…

Et vous, qu’en pensez-vous ? Aimeriez-vous avoir un clone IA pour vous remplacer en cas de besoin ? Pensez-vous que cela sera un jour possible ? Partagez votre avis en commentaire !

