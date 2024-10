Un projet d’IA pour détecter les premiers signes de dépression chez les aînés

À Singapour, un nouveau projet mise sur l’intelligence artificielle (IA) pour repérer les symptômes initiaux de dépression chez les personnes âgées.

Avec un budget de 5,6 millions de dollars singapouriens financé par la Fondation Lien, l’initiative vise à identifier la dépression sous-syndromique (SSD), une forme souvent négligée. Cette dépression précoce est cinq fois plus fréquente que la dépression clinique chez les seniors. Ainsi, l’objectif est de fournir un diagnostic plus rapide pour répondre aux besoins en santé mentale de cette population vulnérable.

Le projet, baptisé SoundKeepers, va s’étendre sur trois ans. Il s’appuie sur un groupe de 600 seniors de plus de 55 ans fréquentant les polycliniques de Hougang et Woodlands. Les chercheurs collecteront des enregistrements vocaux lors de conversations informelles avec ces aînés. Ces enregistrements constitueront la base de données utilisée pour entraîner l’IA, qui analysera les caractéristiques acoustiques, comme la hauteur, le volume et le rythme de la voix. De plus, afin de garantir leur anonymat, les enregistrements seront stockés dans une base de données sécurisée.

En complément de SoundKeepers, l’Institut de santé mentale (IMH) a conçu un programme d’intervention communautaire de 24 semaines. Ce programme inclura de la psychoéducation, des activités de loisirs et des moments de partage. Par ailleurs, un essai contrôlé portera sur l’impact de cette prise en charge sur la solitude, l’anxiété et le bien-être des participants. Cette approche complète l’analyse vocale de SoundKeepers en accompagnant les aînés à chaque étape du projet.

Réduire les risques de santé mentale liés à l’isolement

Les personnes âgées atteintes de dépression précoce ont des dépenses de santé plus élevées et utilisent plus fréquemment les services de soins. Actuellement, la dépression sous-syndromique reste sous-diagnostiquée. Le Dr Mythily Subramaniamad, chercheur principal du projet, souligne donc l’importance d’un outil de détection accessible en milieu communautaire. En déployant SoundKeepers, l’équipe espère sensibiliser le public et fournir un meilleur suivi aux aînés.

Si les résultats se montrent concluants, SoundKeepers pourrait être déployé dans davantage de polycliniques et d’autres centres de santé. Ce projet pourrait aussi s’intégrer dans les programmes nationaux de santé mentale de Singapour, tels que CREST et COMIT. Ainsi, l’utilisation de l’IA vocale aiderait à prévenir la dépression et renforcerait l‘accompagnement en santé mentale pour les personnes âgées à Singapour.

