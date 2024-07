Ce robot vous surpasse honteusement en nettoyant 90% des mégots que vous laissez !

Les mégots de cigarettes, deuxième type de déchets le plus fréquemment jetés sur notre planète, constituent une source majeure de pollution. Chaque année, sur les six trillions de cigarettes consommées, plus de quatre trillions de mégots finissent sur le sol. VERO, un robot nettoyeur quadrupède conçu par des chercheurs italiens, relève le défi de nettoyer nos littoraux avec une efficacité surprenante.

Plutôt que de s'alarmer sur les effets de ces substances sur la santé humaine, focalisons-nous sur les dommages écologiques qu'elles engendrent, sans oublier la désagréable vision de ces déchets sous nos pieds.

Changer les comportements humains serait idéal pour éviter la dispersion des mégots, mais cela semble peu probable à court terme. C'est pourquoi des roboticiens de l'Unité des Systèmes Dynamiques sur Pattes de l'Institut Italien de Technologie (IIT) à Gênes ont développé une plateforme robotique dédiée à la collecte de mégots de cigarettes.

VERO : une technologie adaptée aux plages

Les méthodes traditionnelles de nettoyage automatisé, souvent basées sur des systèmes à roues, s'avèrent inefficaces sur les plages sinueuses et les escaliers de Gênes. Le robot nettoyeur VERO, équipé d'un aspirateur fixé à ses pattes, relève ce défi avec brio. Grâce à des buses imprimées en 3D optimisant l'aspiration tout en garantissant la stabilité du robot, VERO représente une solution ingénieuse adaptée à ces terrains particuliers.

Une automatisation avancée et efficacité prouvée

Après que les opérateurs délimitent une zone à nettoyer, VERO se lance dans une mission de nettoyage autonome. Il évalue son itinéraire, détecte les mégots à l'aide de caméras et d'un réseau neuronal et planifie méticuleusement chacun de ses pas pour éviter les chutes tout en maximisant la collecte des déchets.

Les premiers tests du robot dans divers environnements révèlent un taux de succès impressionnants de près de 90% dans la collecte des mégots. Ce rendement, supérieur à celui qu'un humain pourrait atteindre, démontre l'efficacité de VERO, même s'il n'est pas particulièrement rapide.

Au-delà de la collecte des mégots

Les applications potentielles de VERO ne se limitent pas à la collecte de mégots. Les chercheurs envisagent d'autres utilisations comme la pulvérisation de désherbants dans les champs, l'inspection de fissures dans les infrastructures ou encore la pose de clous et de rivets durant la construction. Grâce à ses quatre pattes, le robot pourrait être équipé de différents outils pour effectuer plusieurs tâches simultanément.

Ce robot ouvre la voie à une nouvelle ère de robots multifonctionnels adaptés à divers environnements et tâches. Sa conception et sa polyvalence promettent une révolution dans le domaine du nettoyage écologique et bien au-delà.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.