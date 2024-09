Vers une hausse du prix de ChatGPT : comment se préparer ou changer d’IA ?

Une hausse du prix de ChatGPT ? Espérons que les nouveaux abonnements prémium en valent la peine sinon les utilisateurs changeront d’IA…

OpenAI envisage une hausse significative des prix de ses abonnements ChatGPT. Actuellement, ChatGPT Plus propose un plan gratuit et une option payante à 20 dollars par mois. Cependant, la startup prépare le terrain pour des offres premium à des tarifs pouvant atteindre 2000 dollars mensuels. Découvrez dans cet article pourquoi ?

ChatGPT : Une hausse de prix pour des fonctionnalités plus sophistiquées

Selon des sources, l’IA d’OpenAi compte actuellement plus de 200 millions d’interactions par semaine. Il faut croire que l’option gratuite et l’abonnement mensuel CHatGPT Plus à 20 dollars intéressaient les utilisateurs jusqu’à maintenant. Malgré cela, la startup envisage des abonnements premium, avec des fonctionnalités plus avancées, pouvant atteindre 2000 dollars par mois.

Ces nouveaux abonnements visent les professionnels et les entreprises qui ont besoin d’une IA pour des tâches plus sophistiquées. La recherche approfondie, le raisonnement complexe ou encore les analyses techniques…

Le fameux projet “Strawberry” au premier plan

Il y a un mois, OpenAI a annoncé une mise à jour de ChatGPT. Nombreux pensaient qu’il s’agit du projet « Strawberry ». Surtout après que le PDG de la société a partagé une photo d’une fraise sur les réseaux sociaux. Mais ce n’était pas le cas.

Au fait, ce fameux nom de code « Strawberry » fait partie des projets clés d’OpenAI pour les abonnements prémium.. Il s’agit d’un modèle d’IA capable de réaliser des recherches approfondies. Ce qui fera des offres premium un outil incontournable pour les entreprises.

Strawberry et d’autres modèles d’IA, tels qu’« Orion », destinés aux abonnements premium sont encore en cours de développement.

Est-ce une stratégie d’OpenAI pour maintenir sa position de leader ?

Avec Google et Microsoft qui intensifient leurs efforts en IA, il est clair qu’OpenAI n’a pas envisagé un ChatGPT plus performant pour rien. Il s’agit sûrement de sa stratégie pour continuer à dominer le marché. D’autant plus que les nouvelles fonctionnalités offertes seront essentielles pour améliorer la productivité et la prise de décision. Et ce, que ce soit dans le domaine de la finance, la santé ou même la recherche scientifique.

Des rapports indiquent également qu’OpenAI sollicite des investissements supplémentaires auprès de sociétés comme Nvidia et Apple. C’est peut-être lié aux développements des nouveaux abonnements premium. Mais, cette levée des fonds pourrait aider à valoriser l’entreprise à plus de 100 milliards de dollars.

Face à ce projet d’OpenAI, les entreprises devront anticiper ou s’adapter. Les nouvelles fonctionnalités premium offriront des avantages significatifs, certes. Mais, en ont-ils réellement besoin ou les offres existantes suffisent à leurs besoins ?

