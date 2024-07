Cette vidéo de Winnie l’Ourson créée par IA risque de ruiner Elon Musk

Elon Musk, Winnie l'Ourson et des personnalités publiques se retrouvent dans une vidéo générée par l'IA. Une publication hilarante qui pourrait toutefois jouer un mauvais tour à Tesla. Mais pourquoi ? Nous allons vite le savoir !

Le 22 juillet, Elon Musk a partagé sur X une vidéo générée par l'Intelligence artificielle. Devinez qui défilent sur le podium ? Des figures publiques : le pape en doudoune blanc, Donald Trump en tenue de prisonnier, Elon Musk lui-même en combinaison spatiale et Vladimir Poutine en robe arc-en-ciel… Puis vient Xi Jinping habillé d'une robe qui rappelle Winnie l'Ourson. Cela vous semble drôle rien qu'à l'imaginer. Oui, mais le président Chinois lui risque de ne pas apprécier.

Une séquence qui pourrait affecter les affaires de Tesla en Chine

High time for an AI fashion show pic.twitter.com/ra6cHQ4AAu — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2024

Business Insider, un site américain, a souligné que Xi Jinping pourrait mal réagir à cette vidéo. Cette situation peut coûter cher à Elon Musk puisque la Chine est le deuxième plus grand marché de l'entreprise. Selon les documents annuels déposés auprès de la SEC, en 2023, la Chine a représenté 22% du chiffre d'affaires total de Tesla et 42% hors des États-Unis.

Winnie Ourson et Xi Jinping : Attention Elon Musk !

Apparemment, le petit ourson Jaune et le président chinois dans une même image est vraiment une erreur à ne pas commettre. Pour comprendre, remontons un peu en arrière ! En 2013, durant une rencontre entre Xi Jinping et Barack Obama, des internautes ont partagé un montage sur les réseaux sociaux. L'image comparait ces deux dirigeants avec Winnie l'Ourson et son ami Tigrou.

WINNIE L'OURSON ET XI JINPING.



En 2013, le président chinois Xi Jinping rencontre le président des USA de l'époque, Barack Obama.



Dés lors, des internautes ont commencés à mettre en avant le fait que le président chinois ressemble étrangement à Winnie l'ourson. pic.twitter.com/mgQDul5snr — Kaeru 🐸 CEO of Meme (@MemeCryptoFR) November 29, 2022

Cette publication est alors devenue virale et les opposants au régime l'ont utilisé pour se moquer du président chinois. C'est la raison pour laquelle ce personnage Disney est censuré en Chine depuis 10 ans.

Le personnage Jaune, un symbole de l'opposition au régime chinois

Les dissidents chinois continuent toujours d'utiliser les références de Winnie l'Ourson pour critiquer Xi Jinping. Vous comprenez maintenant pourquoi partager une telle vidéo peut-être un risque pour Elon Musk, et toute entreprise opérant en Chine.

Jusqu'à présent, les affaires de Tesla dans ce pays se déroulent à merveille. En avril dernier, Elon Musk a conclu un accord pour y déployer un logiciel de conduite autonome. Néanmoins, la fameuse vidéo peut tout changer !

Que pensez-vous des conséquences de cette vidéo sur l'entreprise d'Elon Musk en Chine ? Cela pourrait-il nuire à la relation sino-tesla ? Laissez vos avis en commentaire !

