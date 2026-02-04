Vidéo : le robot Xpeng Iron choque tout le monde au mall de Shenzhen

Un show parfaitement orchestré, un faux pas surprenant et des images qui font le buzz. À Shenzhen, le robot humanoïde IRON de Xpeng a captivé les visiteurs d’un centre commercial, avant de rappeler que la robotique humanoïde reste un exercice d’équilibriste.

Ceux qui étaient au centre commercial de Shenzhen à ce moment-là ont été bluffés. Le robot humanoïde IRON de Xpeng défilait avec une fluidité surprenante. Il interagit même avec les visiteurs comme s’il était vivant. Tout semblait maîtrisé, jusqu’à ce qu’un incident se produise. Bien sûr, comme on est à l’ère numérique, de nombreux spectateurs ont filmé la scène. La vidéo est ainsi rapidement devenue virale, souligne Interesting Engineering.

Une apparition très attendue au coeur de Shenzhen du robot Xpeng Iron

Samedi, Xpeng ne visait pas la discrétion. Le constructeur chinois a installé son robot humanoïde IRON en plein centre commercial de Shenzhen. Le but est de montrer une technologie mature, prête à quitter les laboratoires. La marque veut marquer les esprits avant un déploiement commercial prévu pour 2026.

La scène ressemble à un défilé futuriste. Xpeng Iron faisait des mouvements fluides avec une posture droite et des interactions en direct. Tout semble sous contrôle. Mais la démonstration va rapidement basculer dans une autre catégorie. Celle des vidéos que l’on regarde en boucle.

Après avoir traversé la foule sans difficulté, IRON s’arrête sur scène. Puis tout se dérègle. Le robot perd l’équilibre et bascule en arrière. Un membre du personnel tente de le rattraper. Trop tard. La scène est filmée sous tous les angles. Vous pouvez voir par vous-même dans la vidéo ci-dessous.

La chute ne cause aucun dégât majeur, certes. Pourtant, elle occupe rapidement les discussions en ligne. Sur les plateformes chinoises, les vidéos deviennent virales. L’incident éclipse presque la performance technique initiale. Comme souvent, Internet retient l’instant le plus spectaculaire.

Xpeng Iron : un humanoïde pensé pour paraître humain

IRON ne ressemble pas à un robot industriel classique. Sa peau synthétique réaliste attire immédiatement l’attention. Les mouvements paraissent naturels. La démarche évoque celle d’un mannequin. Ce rendu repose sur une colonne vertébrale à cinq degrés de liberté et une architecture de hanches avancée.

Sous son enveloppe, Xpeng a intégré une couche de fascia artificiel. Cette structure en treillis imprimée en 3D imite la musculature humaine. Elle absorbe les vibrations et adoucit les mouvements. Les analystes soulignent son rôle dans la réduction des gestes saccadés, fréquents chez les robots bipèdes.

Placée à côté d’un enfant, la machine paraît presque rassurante. Xpeng clairement à rendre ses robots acceptables dans des espaces commerciaux et, à plus long terme, dans les foyers.

Iron a aussi une fiche technique impressionnante

IRON affiche des mensurations humaines. Il mesure 1,78 m pour 70 kg. Sa structure interne s’inspire directement de l’anatomie humaine. Des muscles synthétiques se contractent et s’étirent pour produire des gestes fluides.

Le robot dispose de 62 articulations actives. Chaque main offre 22 degrés de liberté. Il peut saisir un objet fragile ou porter une charge plus imposante. Autour de sa tête, un écran facial dynamique adapte les expressions selon l’échange.

Côté énergie, Xpeng mise sur une batterie à semi-conducteurs. Elle réduit la chaleur et améliore la sécurité. Le calcul repose sur trois puces IA Turing, capables de traiter 2 250 milliards d’opérations par seconde. Le système Vision-Langage-Action relie perception et mouvement en temps réel.

XPENG IRON Robot: practicing its Kung Fu moves pic.twitter.com/oP3wAxDPkT — StarBoySAR 🇭🇰 🇨🇳 🥭 (@StarboySAR) December 12, 2025

Une technologie prometteuse, encore perfectible

IRON peut marcher jusqu’à 2 mètres par seconde. Il absorbe les chocs via ses pieds pour maintenir la stabilité. Des milliers d’heures de données sur les mouvements humains ont servi à son entraînement. Tout cela est impressionnant, n’est-ce pas ?.

Pourtant, la chute de Shenzhen rappelle une réalité connue des ingénieurs. L’équilibre statique reste un défi majeur. S’arrêter net, ajuster son centre de gravité, gérer l’imprévu, ce sont autant de situations complexes pour un humanoïde.

Xpeng continue toutefois d’afficher sa confiance. Le constructeur vise d’abord les commerces de détail, puis d’autres environnements professionnels. Il a même comme projet de créer des robots en masse dès cette année. La vidéo virale n’efface pas de toute façon les avancées.

En plus, le constructeur retire aussitôt IRON pour ajustements. Le lendemain de l’incident, il passe au changement de stratégie. Le robot reste fixé à une structure de soutien. Il échange avec les enfants, pose des questions ludiques et limite les déplacements. Le choix est prudent comme le rapporte le South China Morning Post.

