Vidéo : voici le premier robot capable de faire des flips avant !

Un robot qui fait des flips avant ? Oui, c’est réel ! EngineAI vient de repousser les limites de la robotique avec son PM01. Il s’agit du premier humanoïde capable d’exécuter cette figure acrobatique complexe. Un exploit qui marque une grande avancée dans l’agilité des machines et ouvre de nouvelles perspectives pour l’IA.

Les robots humanoïdes progressent à une vitesse impressionnante. Et le PM01 d’EngineAI en est la preuve éclatante. Ce robot a récemment fait sensation en réalisant des flips avant. Nous savons tous que cela exige un contrôle précis de l’équilibre et une gestion parfaite de l’élan.

Présenté en vidéo par la start-up chinoise, il a laissé le public bouche bée par son aisance et sa fluidité de mouvement. En plus, le PM01 est conçu pour évoluer. EngineAI l’a imaginé comme un robot polyvalent, capable d’apprendre et de s’adapter à son environnement.

La robotique fait un saut en avant, au sens propre comme au figuré

C’est officiel ! Le PM01 est le premier robot à réussir des flips avant. EngineAI a partagé une vidéo où l’on voit le robot exécuter la figure devant un public impressionné. Qui plus est, PM01 continue d’évoluer et de s’adapter à son environnement.

PM01 est donc une version plus compacte du SE01, le modèle phare d’EngineAI. Celui-ci est déjà connu pour ses mouvements hyperréalistes. Avec son exosquelette en alliage d’aluminium et une taille de 1,38 m pour 40 kg, il combine ainsi agilité et robustesse.

Le torse du robot peut pivoter à 320 degrés, et son design bionique imite parfaitement les gestes humains. Côté performance, PM01 est boosté par une caméra de profondeur Intel RealSense, associée à une double puce NVIDIA Jetson Orin et Intel N97. C’est ce qui lui permet ainsi d’analyser son environnement avec une précision incroyable.

PM01 réussi le challenge haut la main (et les pieds)

Avouons-le, faire des flips avant, c’est un véritable cauchemar pour les robots. Contrairement aux saltos arrière, qui offrent un meilleur alignement du centre de masse, les sauts en avant exigent plus d’équilibre et de contrôle en l’air. PM01 réussit pourtant l’exploit grâce à son centre de gravité optimisé et une gestion très précise de ses articulations.

Par ailleurs, PM01 entre en compétition avec d’autres humanoïdes de pointe comme l’Unitree G1 et le Booster T1. Avec 24 degrés de liberté, il surpasse même certains modèles en termes de fluidité de mouvement. Parlons maintenant vitesse. Ce bébé d’EngineAI marche à 2 m/s, égalant le G1, mais restant derrière l’Unitree H1 et le Star1 de Robot Era.

Je pense que si EngineAI continue sur cette lancée, nous pourrons bientôt voir ces autres robots exécuter des tâches de plus en plus complexes. Par exemple, dans l’assistance, la police, ou même le divertissement.

Alors, PM01 et ses flips avant, est-ce que ça vous impressionne ? Selon vous, quelles pourraient être les prochaines avancées en robotique ? Discutons-en ci-dessous !

