Vous allez sentir les odeurs des jeux vidéo ! Sony dévoile une tech révolutionnaire au CES

Et si vous pouviez sentir les odeurs en jouant aux jeux vidéo ? Dans le cadre du CES 2025, Sony vient de dévoiler une technologie révolutionnaire permettant de respirer les parfums dans le monde virtuel… mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Après la réalité virtuelle, l’immersion dans les jeux vidéo s’apprête à franchir un nouveau cap. Lors du CES 2025, Sony a dévoilé une technologie futuriste permettant de sentir les odeurs dans les jeux vidéo.

À travers une vidéo de deux minutes, la firme japonaise présente son concept de « divertissement immersif du futur ». On y découvre une pièce recouverte d’écrans affichant le jeu culte The Last of Us.

Selon Sony, grâce à ce dispositif, les joueurs pourront expérimenter le jeu comme jamais auparavant grâce à « l’audio, l’haptique, l’atmosphère et le parfum engageants ».

Ceci permettra de s’immerger dans un jeu vidéo sans avoir besoin de casque VR, mais en allant encore plus loin puisqu’il sera possible d’inhaler les odeurs ambiantes comme si nous étions réellement dans ce monde imaginaire.

Vous pourrez par exemple sentir l’odeur de la poudre de votre fusil ou celle de la chair putride des zombis qui vous attaquent, ou au contraire le parfum subtil et délicieux d’une fleur exotique…

Toutefois, compte tenu de l’espace et du matériel nécessaire, il semble clair que cette technologie se destine à un usage dans des lieux dédiés tels que des salles d’arcade plutôt qu’à domicile.

L’immersion olfactive, enfin réalité ?

Pour rappel, c’est loin d’être la première tentative d’incorporer l’immersion olfactive dans les jeux vidéo. Par le passé, de nombreuses technologies expérimentales ont vu le jour sans toutefois aboutir ou réussir à convaincre.

On peut citer le masque Feelreal VR, l’accessoire Scent Generator pour le casque Oculus Rift, le dispositif VAQSO VR, le générateur d’odeurs ScentScape pour les jeux et les films, ou encore le périphérique USB iSmell permettant de diffuser des odeurs sur internet.

Toutefois, grâce aux avancées technologiques, cette idée pourrait enfin devenir réalité. Le système de Sony pourrait être assez crédible et performant pour convaincre les utilisateurs et se démocratiser peu à peu.

Avec l’intelligence artificielle générative, par exemple, il pourrait être bientôt possible de simuler des odeurs en temps réel à la manière dont MidJourney crée aujourd’hui des images. Les parfums pourraient donc être synchronisés avec ce qui s’affiche sur l’écran du joueur.

Un jour prochain, vous serez peut-être en mesure de sentir les odeurs de tout ce que vous voyez dans la réalité virtuelle ou même dans les jeux de votre PS5 ou autre console…

Les gamers réagissent, entre enthousiasme et scepticisme

cod lobbies bout to be everyone farting in the mic 😭😭😭 January 8, 2025

Certains joueurs se réjouissent à l’idée de pouvoir sentir certaines odeurs, comme la forêt dans Red Dead Redemption 2. Ils saluent l’idée qui pourrait permettre une immersion accrue dans le futur.

Sur X, un autre imagine déjà « sentir l’odeur de l’herbe fraîche dans un jeu de foot ou le vent salé de l’océan dans un décor de plage virtuelle ».

Un autre cas d’usage envisagé est celui des jeux de cuisine, dans lesquels il serait enfin possible de sentir la nourriture !

Wow, imagine playing a cooking game and actually smelling the food! I can already see gamers trying to scratch and sniff their screens. The future is going to be a fragrant place! January 8, 2025

Néanmoins, d’autres ne voient pas l’intérêt : « je ne peux pas penser à un seul jeu où mon expérience serait améliorée si je le sentais », estime un gamer.

Un autre estime que « personne n’a demandé cela ». De même, un internaute affirme qu’il ne « jouera plus jamais à un jeu Walking Dead si ça arrive ».

Et vous, qu’en pensez-vous ? Est-ce une technologie susceptible de vous intéresser ? Quelles sont les odeurs que vous aimeriez sentir dans les jeux vidéo ? Partagez votre avis en commentaire !

