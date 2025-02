Vous voulez devenir riche ? Ce biohacker révèle combien de temps il faut dormir !

Et si la clé de la longévité – et peut-être même de la réussite financière – résidait dans la quantité parfaite de sommeil ? C’est en tout cas ce qu’affirme Dave Asprey, un biohacker obsédé par l’optimisation de son corps et de son esprit. À 51 ans, il dit avoir l’âge biologique du sommeil d’un jeune de 20 ans.

Son secret ? Dormir 6,5 heures par nuit, ni plus, ni moins.

Vous dormez huit heures par nuit en pensant que c’est l’idéal ? Mauvaise nouvelle : vous gaspillez du temps et peut-être même des années de vie !

Si vous dormez plus de huit heures, votre taux de mortalité est en hausse. Moins de quatre heures ? Même sanction.

La durée de sommeil parfaite pour une vie longue et prospère

Oubliez la sacro-sainte règle des huit heures de sommeil ! Selon une étude de l’université de Californie menée sur plus d’un million de participants, ceux qui dorment entre six et sept heures par nuit vivent plus longtemps.

Parmi les pionniers de cette approche figurent Dave Asprey,un entrepreneur en technologie et passionné de biohacking. Il n’a pas toujours été un adepte du sommeil optimisé.

Pendant des années, il a enchaîné des nuits à 4 heures de sommeil, jonglant entre sa vie de famille et la construction d’une entreprise, tout en menant une carrière à plein temps.

Mais cette stratégie a fini par l’épuiser. Son énergie était au plus bas, sa santé déclinait et son corps le lâchait.

Et pourtant, plutôt que d’augmenter son temps de sommeil, il a choisi une autre approche. « Mieux dormir et stabiliser son cycle nocturne à 6,5 heures par nuit »

Résultat ? Il a retrouvé une forme olympique. « Je suis devenu plus mince, en meilleure santé et plus jeune en dormant 6,5 heures par nuit. » affirme-t-il.

Et la science semble lui donner raison. L’étude menée par l’Université de Californie à San Diego et l’American Cancer Society a révélé que les personnes dormant entre 6 et 7 heures par nuit avaient le taux de mortalité le plus bas.

Autrement dit, si vous pensiez qu’une nuit de 8 heures était idéale, détrompez-vous ! Les chercheurs ont constaté qu’un excès de sommeil pouvait être aussi néfaste qu’un manque de repos.

Ceux qui dormaient moins de 4 heures ou plus de 8 heures par nuit avaient un risque de mortalité accru.

Ajoutez à cela une routine stricte

Il faut noter qu’il ne suffit pas de dormir 6,5 heures n’importe comment. Asprey, par exemple, suit une routine de sommeil millimétrée. Son programme commence à 6 h du matin avec une alarme SleepSpace, conçue pour ne pas perturber ses cycles de sommeil.

Première étape de sa journée : boire de l’eau enrichie en sel de mer, afin de recharger son corps en électrolytes. Ensuite, il prend un supplément naturel pour la thyroïde.

Il s’expose au soleil pendant 10 à 20 minutes, parfois pieds nus dans l’herbe pour une dose de “grounding”. Son téléphone ? Toujours en mode avion jusqu’à ce que sa routine matinale soit complète.

Il enchaîne avec un café, une douche et un moment toujours hors écran pour profiter de sa famille. Après avoir déposé ses enfants et terminé sa routine matinale bien-être, il rallume son téléphone et démarre sa journée.

Le soir, à 17 h tapantes, il dîne léger : viande rouge de qualité, légumes vapeurs et un peu de riz blanc accompagné de beurre. Pourquoi dîner si tôt ?

Tout simplement pour ne pas perturber son cycle circadien. Un repas tardif oblige l’organisme à digérer pendant le sommeil, ce qui altère la qualité du repos et ralentit la récupération.

Ensuite, place à la détox digitale. À partir de 21 h, fini les écrans ! Il enfile des lunettes filtrantes pour bloquer la lumière bleue et maximise ainsi sa production de mélatonine.

Un petit shot de compléments bien pensés (magnésium, GABA, crinière de lion), un journal de gratitude et direction le lit à 22 h précises.

Bref, Asprey a investi plus de 2 millions de dollars et passé 20 ans à perfectionner son sommeil et optimiser sa biologie en suivant cette routine. Son objectif est de vivre jusqu’à 180 ans.

Optimisez vos nuits sans vendre un rein

Si vous n’avez pas 2 millions de dollars à investir dans l’optimisation de votre sommeil, pas de panique ! Vous pouvez améliorer vos nuits avec quelques ajustements simples :

Fixez un horaire régulier : Votre corps adore la routine. Couchez-vous et levez-vous à la même heure tous les jours.

: Votre corps adore la routine. Couchez-vous et levez-vous à la même heure tous les jours. Créez une ambiance zen : Chambre fraîche (entre 15 et 20 °C), obscurité totale et matelas confortable.

: Chambre fraîche (entre 15 et 20 °C), obscurité totale et matelas confortable. Débranchez-vous : Évitez les écrans au moins une heure avant de dormir et préférez un bon livre.

: Évitez les écrans au moins une heure avant de dormir et préférez un bon livre. Mangez léger le soir : Oubliez les gros repas tardifs qui perturbent la digestion et le sommeil.

: Oubliez les gros repas tardifs qui perturbent la digestion et le sommeil. Essayez la respiration nasale : Testez le ruban adhésif pour voir si cela améliore votre respiration nocturne (oui, ça a l’air bizarre, mais pourquoi pas ?).

Avec ces conseils, pas besoin de dépenser une fortune pour optimiser votre sommeil.

Cela dit, j’avoue que cette histoire fait débat. Les recherches du Dr Daniel Kripke, expert en sommeil, tendent à montrer que 6 à 7 heures sont suffisantes pour maximiser la longévité, certes.

Toutefois, de leur côté, les organismes de santé, comme le NHS et le CDC, recommandent entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit pour un adulte en bonne santé.

Tout compte fait, je crois que la durée idéale de sommeil dépend de chaque individu. Certains ont naturellement besoin de plus de repos, tandis que d’autres peuvent fonctionner parfaitement avec 6,5 heures si leur sommeil est optimisé.

Vous êtes d’accord avec moi ? Partagez votre avis, vos perceptions et vos conseils dans le commentaire !

