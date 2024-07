Vous voulez travailler au Japon ? Une IA se chargera de vous former

Au Japon, une entreprise tokyoïste a développé une IA capable de former les employés étrangers. Teachme AI révolutionne le domaine du travail.

Avec plus de deux millions de travailleurs étrangers dans le Japon, des innovations sont nécessaires pour surmonter les défis liés à la langue et à la culture. Cette fois-ci, l'IA se met au service des tutoriels pour faciliter l'intégration et la formation de ces employés venu des quatre coins du monde.

Un logiciel IA pour former, signé Studist

Avec la nouvelle loi japonaise encourageant les travailleurs étrangers à rester plus longtemps, Teachme AI apparaît comme une solution indispensable pour les entreprises. Il s'agit d'un service proposé par Studist, une entreprise basée à Tokyo.

Ce logiciel peut produire rapidement des vidéos de formation destinées aux travailleurs étrangers. Il est également équipé d'un système de traduction automatique. Par conséquent, il peut générer des contenus et traduire les textes en 20 langues, y compris le thaï, le vietnamien, l'indonésien et le bengali.

Une IA dotée de capacités avancées pour former

Les fonctionnalités Teachme Ai lui permettent une production rapide de tutoriels vidéo à partir de séquences brute. Le temps de montage est alors réduit de plus de 90%. Les vidéos sont automatiquement divisées en chapitres avec des sous-titres. Ainsi, cela facilite grandement la compréhension et l'apprentissage.

L'objectif de Studist avec ce logiciel est d'aider les entreprises japonaises à mieux former leurs travailleurs étrangers. Comme l'a souligné Satoshi Suzuki, président de Studist, la formation des employés étrangers est cruciale pour assurer leur intégration et leur efficacité. « Les vidéos sont utiles pour aider (les travailleurs) à apprendre les ficelles du métier dans leur travail » a-t-il déclaré.

Des résultats impressionnants : qu'en pensent les travailleurs étrangers au Japon ?

Dans la préfecture de Saitama, on a testé Teachme AI au sein d'une boucherie à Ageo. Les résultats sont prometteurs : une vidéo de 30 minutes a été produite en seulement 15 minutes, avec des explications claires.

La rapidité du logiciel a vraiment surpris Yumi Eguchi, le directeur général de Sc Meat Co. Wandee Sriprom, une ouvrière thaïlandaise, a également déclaré : « Grâce aux sous-titres en thaï, j'ai facilement compris ce que je devais faire ».

Cette IA capable de former les travailleurs étrangers au Japon représente une avancée significative. Les entreprises peuvent ainsi répondre efficacement à la pénurie de main-d'œuvre tout en offrant une formation de qualité à leurs employés étrangers.

Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que l'IA peut réellement améliorer la formation des travailleurs étrangers au Japon ? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires !

