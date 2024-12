Windows 10 va fermer ses portes : voici comment vous préparer

Bientôt, Microsoft tournera la page sur Windows 10, qui nous a servis fidèlement pendant près d’une décennie. Il est temps de penser à ce que nous réserve l’avenir pour nos ordinateurs.

Depuis son lancement en 2015, Windows 10 a marqué des millions de vies. Que ce soit pour travailler, apprendre ou simplement se divertir, ce système d’exploitation a toujours répondu présent. Mais tout a une fin…

Le 14 octobre 2025, Microsoft mettra un terme à son support. Dès lors, notre ordinateur pourrait devenir vulnérable. Voilà pourquoi nous devons absolument nous préparer dès maintenant !

Pourquoi cette transition inquiète tant les utilisateurs de Windows 10 ?

Windows 10, c’est un compagnon fidèle pour beaucoup. Pourtant, Microsoft pousse désormais à l’adoption de Windows 11. Et pour cause, cette version plus récente promet une sécurité renforcée, des performances optimisées et une expérience fluide. Mais tout le monde n’est pas prêt à franchir le pas.

Par ailleurs, près d’un ordinateur sur cinq utilisant Windows 10 ne peut pas passer à Windows 11. Pourquoi ? Parce que le matériel est souvent incompatible avec les exigences modernes, comme le TPM 2.0 ou les processeurs récents. Et je suis sûr que c’est un vrai casse-tête pour de nombreux foyers et entreprises.

Pendant ce temps, la menace augmente… Sans mises à jour de sécurité, les cyberattaques deviendront plus fréquentes. Quant aux utilisateurs qui s’accrochent à cette version 10 du système d’exploitation de Microsoft, ils risquent d’être pris de court. C’est pourquoi il est crucial d’anticiper ce changement !

Vérifiez vos options et explorez des solutions adaptées

Avant tout, je vous invite à vérifier si vos systèmes peuvent accueillir Windows 11. Pour cela, Microsoft propose un outil gratuit : PC Health Check. Avec cet outil, vous saurez rapidement si votre ordinateur est compatible. Si c’est le cas, vous pourrez passer à Windows 11 sans encombre.

Sinon, plusieurs alternatives existent. Par exemple, Linux est une solution gratuite, stable et ouverte à tous. Outre cela, citons le système Flex de Google, qui transforme vos anciens ordinateurs en appareils connectés au cloud.

Et bien sûr, n’oubliez pas de sauvegarder vos données avant tout changement. Que ce soit sur un disque externe ou en ligne, cette précaution évite bien des drames.

Et si votre appareil est vraiment trop vieux ? Alors, il peut être temps de réfléchir au reconditionnement ou même à un remplacement. Car un ordinateur dépassé peut ralentir, mais surtout, il expose vos données à des risques inutiles.

Agissez avec responsabilité : des solutions durables pour vos équipements

De nos jours, réduire les déchets électroniques devient une priorité mondiale. À ce titre, le reconditionnement en tant que service (RaaS) offre une alternative intéressante. Ce service assure la remise à neuf de vos appareils sans réduire leur efficacité, et je le trouve bénéfique pour une utilisation prolongée de manière durable et économique.

Par exemple, un ordinateur reconditionné coûte jusqu’à 70 % moins cher qu’un modèle neuf. Et selon plusieurs études, cette solution réduit aussi l’impact carbone d’environ 316 kg par appareil. Voilà une bonne raison de considérer cette approche !

Sinon, pour ceux qui ne sont pas encore prêts à dire adieu à Windows 10, Microsoft propose une solution temporaire. Avec 30 dollars, vous pouvez obtenir un an supplémentaire de mises à jour. Cependant, ce n’est qu’un sursis… Cette option ne doit pas remplacer une vraie transition.

Quant aux utilisateurs qui hésitent encore, le temps presse. Préparer ce grand changement peut sembler compliqué, mais c’est finalement une opportunité d’évolution. Que ce soit pour moderniser votre équipement ou choisir une nouvelle voie, ce tournant ne doit pas être négligé. Alors, agissez dès maintenant !

Et vous, que pensez-vous de la fin de Windows 10 ? Préférez-vous migrer vers Windows 11, essayer une alternative comme Linux, ou opter pour le reconditionnement de vos appareils ? Partagez vos idées ou vos solutions en commentaires !

