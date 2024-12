WordPress impose une condition insolite : aimez-vous l’ananas sur la pizza ?

Une nouvelle polémique secoue le monde du développement web. WordPress.org impose un choix surprenant à ses utilisateurs : déclarer leur amour pour l’ananas sur la pizza. Mais derrière cette décision apparemment légère se cache une bataille juridique intense.

Les utilisateurs de WordPress.org ont récemment découvert une case à cocher inhabituelle lors de leur connexion. La déclaration ? « L’ananas est délicieux sur une pizza« . Si cela ressemble à une plaisanterie, cette option cache un conflit sérieux entre Automattic, la société mère de WordPress et WP Engine, un acteur clé de l’écosystème WordPress.

Une querelle qui prend un tournant juridique

En septembre dernier, Automattic a bloqué WP Engine de ses ressources principales. Il a également mis en place une vérification anti-affiliation. La justice a néanmoins tranché récemment contre cette politique. En réponse, WordPress.org a modifié sa stratégie en introduisant cette case à cocher sur le thème controversé de la pizza. Une manière ludique de détourner l’attention ou un pied de nez symbolique à la décision du tribunal ?

Cette nouvelle mesure ne vise pas uniquement WP Engine. Désormais, qu’il s’agisse de développeurs indépendants ou de grandes entreprises, tout utilisateur doit accepter cette déclaration pour accéder au portail ou au forum WordPress. Le geste, bien que léger en apparence, illustre les tensions profondes au sein de la communauté open source.

Open source, politique et pizza

Cette anecdote met en lumière des enjeux plus larges. Les différends entre Automattic et WP Engine soulèvent des questions sur la gouvernance des projets open source, l’accès aux ressources et les limites des actions légales. Pour les développeurs, l’affaire pourrait impacter la collaboration et l’innovation autour de WordPress.

L’idée d’imposer une position sur l’ananas, bien qu’amusante pour certains, souligne de manière ironique les divisions grandissantes au sein de l’écosystème WordPress. À mesure que le conflit progresse, la communauté oscille entre légèreté et frustration. Une chose est sûre : WordPress a réussi à rendre l’ananas sur la pizza plus politique que jamais.

