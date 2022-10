YggTorrent : la nouvelle URL du site de téléchargement

Le terme parle sans doute aux grands amateurs de téléchargements. Mais si vous n’êtes pas amateurs, vous pouvez faire connaissance avec YggTorrent. Qu’est-ce que ce site a de particulier ?

YggTorrent : c’est quoi ?

YggTorrent est un site de téléchargement apparu en ligne vers Juillet 2017. Lorsque T411 a déserté, celui-ci étant le plus apprécié en France à l’époque, YggTorrent est né. En réalité, T411 a décidé de se réfugier sous YggTorrent en fusionnant avec ce dernier.

Depuis ce jour et jusqu’à présent, le site accueille à peu près 5 millions de visiteurs tous les mois. Ce qui fait de lui une grande référence dans l’univers du Torrent. Selon les internautes, on y trouve à peu près tout ce qu’on y cherche.

YggTorrent est un site privé, il nécessite une inscription préalable. Le partage étant un idéal préservé au sein de ce site, il y a un certain nombre de quotas permis pour chaque utilisateur.

Comment utiliser YggTorrent ?

Pour simplifier les choses, YggTorrent peut être vu comme une grande bibliothèque de fichiers téléchargeables qui sont organisés en catégories. La particularité de ce site a été dite précédemment, il exige une inscription et se base sur le partage.

Chaque utilisateur peut donc partager ses fichiers et en télécharger à son tour. Et la quantité reçue détermine la quantité à partager. 1 Go de téléchargement demande donc à un utilisateur de partager 1 Go de fichiers.

Selon les statistiques, YggTorrent hébergeait environ 440 000 torrents vers la dernière semaine d’Août 2022. On y retrouve une grande diversité de fichiers : jeux vidéo, films, séries, émulateurs, ebooks , mais également des fichiers audio.

YggTorrent contre la loi ?

N’échappant pas à la généralité sur les sites de téléchargements, YggTorrent est également en course poursuite contre les autorités, les fournisseurs et les auteurs. Existant dans l’ombre, le site n’a connu de réels affronts récemment qu’il y a deux ans, en Juillet 2020.

Accusé par les différents auteurs, le site a fait l’objet d’une centaine de plaintes recensées. Si bien que les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) en France ont réagi en sanctionnant le site par un blocage. Décision soutenue par Google qui a renchéri en supprimant la plateforme des références. Comme le site partage plusieurs fichiers réclamant des droits d’auteurs, les ayants-droits le gardent dans leur collimateur. Même si cette sanction représente une victoire pour les ayants-droits, les utilisateurs parviennent à le contourner. Pour cela, ils utilisent un VPN et peuvent se soustraire du suivi de l’ARCOM.

D’autre part, le site se porte encore très bien jusqu’à présent. La vraie concurrence d’YggTorrent ne repose pas sur ces problèmes avec la justice ou ses sanctions. Le potentiel risque pour YggTorrent n’est autre que l’amélioration de l’offre légale. En effet, avec l’arrivée de Netflix, Hulu, Amazon Prime et surtout Disney +, YggTorrent se retrouve face à des adversaires de plus en plus compétitifs. Même si ces alternatives sont payantes, leur caractère légal et la disponibilité des offres contemporaines sont sans doute plus alléchants que le risque de se retrouver à tout moment avec des problèmes judiciaires.

Sachez aussi que certains malwares empêchent de télécharger illicitement des fichiers, YggTorrent doit également faire face à ce genre d’obstacle.

La nouvelle adresse

Il faut savoir que ce genre de site dispose d’une technique de survie très adaptative. Lorsque viennent les sanctions, la solution du site est de venir loger chez d’autres hébergeurs. Ils migrent dans un pays différent loin de la portée des autorités sources du blocage. YggTorrent a par ailleurs récemment changé d’URL. Actuellement, il est accessible à l’adresse suivante : yggtorrent.fi

Comme les sanctions s’appliquent également sur les réseaux sociaux, le compte Twitter du site a été bloqué en Février. Néanmoins, les abonnés peuvent poursuivre les nouvelles et les récentes mises à jour de leur site préféré via Mastodon.

Pourquoi YggTorrent est-il si apprécié des internautes ?

La réponse à la question est la suivante : la simplicité d’utilisation et la grande disponibilité des ressources multimédia qu’il procure. Derrière YggTorrent, une équipe travaille jour et nuit pour en assurer le bon fonctionnement et un contrôle effectif de la qualité des fichiers qui s’y trouvent.

Dans le classement mondial, en début 2022, YggTorrent se retrouve en 35ème place des sites les plus souvent visités en France. Il remporte le titre de site le plus visité dans la catégorie bittorrent et téléchargements illicites.

Et question paiement ?

Comme ses confrères, YggTorrent est gratuit. Cependant, son processus de partage vous demande quand même de dépenser quelques euros.