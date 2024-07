Zenless Zone Zero : pourquoi ce jeu gratuit rend les gamers totalement fous ?

Le nouvel action-RPG de MiHoyo, Zenless Zone Zero, a atteint 50 millions de téléchargements, s en un temps record, confirmant son succès auprès des gamers du monde entier.

Depuis son lancement le 4 juillet dernier, Zenless Zone Zero, le dernier-né du studio MiHoyo, a explosé les records de téléchargement. Disponible sur PC, PS5, iOS et Android, ce jeu gratuit a conquis 50 millions de joueurs en un temps record. Pourquoi ce succès fulgurant ? Découvrez les raisons qui rendent les gamers complètement fous de ce jeu.

Programme de la sortie officielle du jeu

Un lancement fracassant pour MiHoyo

Le studio chinois MiHoyo, déjà célèbre pour Genshin Impact et Honkai : Star Rail, a encore frappé fort avec Zenless Zone Zero. En effet, ce nouveau titre propose un gameplay dynamique et agressif, se distinguant de ses prédécesseurs. Les joueurs étaient impatients de découvrir cet action-RPG, et ils n'ont pas été déçus. Dès la première semaine, ce jeu vidéo épique a atteint 50 millions de téléchargements, un chiffre impressionnant qui témoigne ainsi de l'engouement des fans.

En remerciement pour cet accueil chaleureux, les développeurs ont également offert aux joueurs 1600 Polychromes, équivalant à 10 tickets d'invocation. Ce geste a été très apprécié par la communauté, renforçant encore davantage la fidélité des joueurs.

Zenless Zone Zero : un univers moderne et captivant

Zenless Zone Zero se distingue par son univers urbain et moderne, une rupture avec les précédents jeux de MiHoyo. Les personnages et le cadre du jeu ont séduit de nombreux joueurs. Malgré quelques critiques sur le design suggestif de certains personnages féminins, la direction artistique a globalement été très bien accueillie. Les cinématiques en 3D de haute qualité offrent une expérience immersive, comparable à une série d'animation.

Un gameplay inspiré des classiques du hack'n'slash

Le gameplay de Zenless Zone Zero s'inspire des grands titres du hack'n'slash comme Bayonetta ou Devil May Cry. Les joueurs forment une équipe de trois personnages et avancent ensuite dans des zones linéaires, affrontant des vagues d'ennemis avec des attaques normales et spéciales. Par ailleurs, un score de combo sous la barre de vie des personnages permet d'utiliser une attaque ultime une fois le score de 3000 atteint. Cela ajoute donc une dimension stratégique au jeu.

Zenless Zone Zero a déjà conquis le cœur de millions de gamers à travers le monde, et ce n'est que le début. Tout cela grâce à son univers unique, son gameplay dynamique et l'engagement actif de sa communauté. Ainsi, ce succès est un nouvel exploit pour MiHoyo, confirmant sa place de leader dans l'industrie du jeu vidéo.

Et vous, avez-vous téléchargé Zenless Zone Zero ? Qu'en pensez-vous ? Partagez vos impressions et expériences dans les commentaires ci-dessous !

