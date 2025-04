Alibaba Qwen2.5-Omni-7B : l’IA qui traite texte, audio, image et vidéo en temps réel

Imaginez un peu : une IA capable de voir, d’écouter, de parler ou encore de comprendre des vidéos, des images, des sons et des textes en temps réel ! C’est précisément le défi qu’Alibaba Cloud vient de relever avec son tout nouveau modèle open source Qwen2.5-Omni-7B.

Alibaba vient de franchir une nouvelle étape dans le secteur de l’IA avec le lancement de Qwen 2.5-Omni-7B. Bien plus qu’un simple modèle d’IA, Qwen2.5-Omni-7B est une IA avancée qui redéfinit les standards du traitement du langage naturel et des capacités multimodales. Cette version marque d’ailleurs une avancée majeure dans la course aux grands modèles de langage (LLM).

Qwen2.5-Omni-7B ? Un modèle véritablement multimodal ?

Ce n’est pas la première fois que j’entends parler de développeur révéle une IA multimodale ! Toutefois, le résultat se révèle souvent être décevant !

C’est sur le point de changer grâce à Qwen2.5-Omni-7B. C’est un modèle qui ne se contente pas d’être un LLM de plus, mais plutôt un modèle multimodal de bout en bout. D’ailleurs, ce modèle est capable de réaliser plusieurs choses.

Tout d’abord, il peut comprendre du texte, des images, des audios ou encore des vidéos. De plus, ce modèle est aussi capable de générer des réponses en texte ou en voix naturelle, et ce, en temps réel.

Par ailleurs, cette IA peut s’adapter à une large gamme d’applications. Parmi ces applications, on peut citer les assistants vocaux intelligents, l’aide à la navigation pour les personnes malvoyantes, le service client autonome ou encore les tutoriels interactifs, etc.

C’est quand même très impressionnant, car le modèle n’a que 7 milliards de paramètres, dans un format compact. D’ailleurs, ces derniers sont conçus pour fonctionner efficacement sur des appareils edge comme des laptops ou des smartphones.

Une IA qui se repose sur Thinker-Talker

Ce modèle d’IA multimodal Qwen2.5-Omni-7B d’Alibaba se distingue par son architecture innovante Thinker-Talker qui garantit une IA fluide et réactive.

C’est Thinker qui est perçu comme le cerveau de cette IA. De ce fait, elle peut analyser les entrées multimodales comme le texte, l’audio et la vidéo. En outre, elle peut en extraire une représentation de haut niveau.

En revanche, Talker, qui est comme la bouche, convertit ces représentations en texte ou en voix. Elle s’assure de proposer un résultat fluide et instantané.

Vu que l’ensemble fonctionne en streaming, il est possible d’obtenir une génération vocale ultra-naturelle grâce à un traitement par blocs (Block-wise Streaming). De même pour une synchronisation audio/vidéo avancée via la technologie TMRoPE (Time-aligned Multimodal RoPE).

Je pense que ce lancement représente un tournant stratégique pour Alibaba Cloud, qui cherche depuis longtemps à rendre l’IA multimodale accessible à tous. Et vous, qu’en pensez-vous ? Partager votre avis dans les commentaires !

