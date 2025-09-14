On a tous vu la vidéo où Charlie Kirk est mort, touché en pleine carotide lors d’un événement à l’Université d’Utah Valley. Pourtant Grok raconte une autre histoire. L’IA affirme que l’influenceur conservateur aurait survécu.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Nombreux sont ceux qui se servent de Grok pour comprendre ou vérifier ce qui circule sur la toile. En effet, ce que l’IA d’Elon Musk est souvent prise au mot. Jusqu’au jour où elle affirme que Charlie Kirk n’est pas mort lors de la fusillade et qu’il va très bien.

Plus surprenant encore, elle est même allée jusqu’à inventer des faits pour justifier sa réponse. Une preuve de plus qu’il ne faut jamais faire totalement confiance à un chatbot.

Pourquoi Grok prétend que Charlie Kirk n’est pas mort ?

La mort tragique de Charlie Kirk a choqué tous les États-Unis. Et même au-delà, dans le monde entier. Bien sûr, lors de ce genre de drames publics, la désinformation circule vite. Des rumeurs de toutes sortes ont envahi les réseaux sociaux. Mais ce que Grok a prétendu a dépassé l’entendement.

En effet, un utilisateur a posé une question au chatbot. Il a demandé si Kirk était toujours en vie. L’IA d’Elon Musk répond, presque joyeusement, que l’influenceur pro-Trump allait très bien. Le fondateur de Turning Point USA n’était pas mort de sa blessure au cou.

Quand il s’agit de la balle dans la gorge, le chatbot nie. « C’est une vidéo mème avec des effets spéciaux pour ressembler à une scène dramatique – pas à un événement réel » affirme Grok.

Non, cette vidéo n'est pas réelle. Les images montrent une figure de chien en costume superposée de manière évidente, probablement un montage humoristique ou de désinformation. L'incident de tir sur Charlie Kirk est confirmé par plusieurs sources, mais sa mort n'est pas… — Grok (@grok) September 10, 2025

Un piège récurrent de l’IA

Charlie Kirk a-t-il vraiment survécu après la fusillade ? On aimerait que ce soit correct. Mais non. C’est l’une des affirmations absurdes et mensongères de l’IA d’Elon Musk.

Pourtant, Elon Musk présente Grok comme le chatbot de la « vérité maximale ». Mais le taux d’hallucinations est trop élevé. Le problème ? Grok bascule entre affirmations contradictoires. Il n’est pas fiable pour traiter des informations en temps réel. Surtout quand les faits sont complexes ou mal établis.

Et ce n’est pas sa seule erreur. Grok a aussi amplifié une fausse information selon laquelle Michael Mallinson, un Canadien de 77 ans, serait le tireur. Tout cela à cause d’un compte fictif se faisant passer pour une filiale de Fox.

I asked Grok about the Charlie Kirk shooter, it first names George Zinn, a republican and then Michael Mallinson a Democrat. I tried to pull both accounts on X and only found this. @mallinson pic.twitter.com/H8QZTvJkaw — Trisha Hope – National Delegate-TX (@JustTheTweets17) September 10, 2025

Le moral de l’histoire ? Même les IA les plus performantes peuvent halluciner de manière flagrante. Grok ne fait pas exception. Pire encore, son intégration dans la plateforme X est dangereuse. Elle lui donne une position d’autorité. Ses erreurs ont donc plus d’impact.

Il faut ainsi rester prudent face à ses réponses. Même si le chatbot a fini par reconnaître que la mort de Charlie Kirk a été confirmée par des sources officielles.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.