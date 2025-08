F5 lance une IA pour stopper les fuites de données sensibles

F5 renforce sa plateforme avec des fonctionnalités IA avancées. Grâce à la F5 AI Gateway, les entreprises peuvent désormais contrôler l’usage de l’IA et sécuriser leurs environnements multicloud.

F5 muscle sa plateforme ADSP avec des fonctionnalités inédites de détection et de prévention des fuites de données basées sur l’intelligence artificielle. Cette évolution introduit une visibilité avancée sur le trafic chiffré. Elle offre aux entreprises les moyens de contrer le phénomène du Shadow AI et de sécuriser l’usage des grands modèles de langage (LLM).

Une réponse à la montée des risques liés à l’IA

L’essor des outils IA dans les entreprises a bouleversé les stratégies de cybersécurité. Des données sensibles circulent désormais dans des flux chiffrés et passent par des applications non approuvées. Les méthodes classiques deviennent insuffisantes. F5 entend combler cette faille avec un arsenal technologique intégré à sa plateforme ADSP. Selon l’entreprise, ces fonctionnalités visent à « détecter, classifier et stopper en temps réel les fuites de données dans un trafic chiffré et piloté par l’IA ». Elles assurent également la conformité réglementaire.

Kunal Anand, Chief Innovation Officer chez F5, résume l’enjeu : « Le dilemme au cœur de chaque conseil d’administration aujourd’hui, c’est la course à l’adoption de l’IA face à l’obligation de protéger les données de l’entreprise. Forcer un choix entre les deux est une stratégie perdante. Nous éliminons ce dilemme« . Cette déclaration met en lumière une tendance forte du marché. Elle reflète la volonté de conjuguer innovation et gouvernance des risques afin d’encadrer l’adoption massive de l’IA générative dans un environnement sécurisé.

F5 AI Gateway : la barrière intelligente contre les fuites de données

La pièce maîtresse de cette mise à jour est F5 AI Gateway, qui intègre des capacités de détection et de prévention des fuites grâce à la technologie acquise auprès de LeakSignal. Cette solution inspecte les échanges avec les systèmes IA pour repérer les informations sensibles. De plus, elle applique automatiquement des politiques définies par l’organisation. Les options incluent le masquage, le blocage ou la journalisation des données avant toute sortie non autorisée.

Cette démarche répond à une problématique émergente : l’exposition involontaire d’informations stratégiques dans des outils IA externes. F5 propose une passerelle dotée de fonctions clés, dont la détection en temps réel, l’application des politiques et l’intégration aux outils SIEM. L’entreprise la positionne comme un pivot de la cybersécurité basée sur l’intelligence artificielle. Cette évolution marque un pas vers une gouvernance plus fine des environnements multicloud et hybrides puisque la conformité devient un défi quotidien.

SSL Orchestrator se renforce pour traquer le Shadow AI

F5 ne s’arrête pas là. L’éditeur annonce également l’extension de BIG-IP SSL Orchestrator afin d’offrir une visibilité inédite sur les flux chiffrés à grande échelle. Objectif : identifier et bloquer l’usage non autorisé de l’IA (Shadow AI) et prévenir la fuite de données sensibles en transit, sans compromettre la performance réseau. La solution promet des tableaux de bord centralisés pour auditer les flux IA et appliquer des règles d’usage strictes. Sa disponibilité est prévue pour fin 2025. Le chiffrement ne constitue plus une garantie absolue, car il crée un angle mort exploité par des menaces sophistiquées. A cet effet, F5 s’impose comme une référence en matière de sécurisation des infrastructures modernes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

