Grok 3 : l’IA d’Elon Musk peut-elle vraiment raisonner comme un humain ?

Ces derniers temps, on parle souvent des modèles d’intelligence artificielle de raisonnement. Grok 3, le dernier modèle d’IA de xAI, est annoncé comme étant plus rapide, plus puissant. Selon Elon Musk, il est le plus intelligent à ce jour.

C’est officiel : xAI, l’entreprise d’Elon Musk a dévoilé Grok 3, un modèle d’intelligence artificielle (IA) qui prétend dépasser ses prédécesseurs.

Tout comme d’autres IA, il génère des textes, répond aux questions et traite des informations. En revanche, il se distingue par une ambition inédite : imiter le raisonnement humain avec plus de justesse.

Pour garantir cette performance, xAI a mis en place un gigantesque centre de données à Memphis. Pas moins de 200 000 GPU y sont dédiés à l’entraînement de cette IA. Et selon Musk, la puissance de calcul utilisée pour Grok 3 est 10 fois supérieure à celle de Grok 2.

Il ne s’agit plus seulement d’un outil conversationnel. C’est un programme qui cherche à comprendre et à structurer sa pensée comme un véritable esprit logique.

Tout comme ses prédécesseurs, Grok 3 n’est pas accessible à tous. Pour en profiter, il faut souscrire à l’abonnement Premium Plus de la plateforme X, qui coûte 40 dollars par mois. En parallèle, xAI prévoit de lancer une offre nommée SuperGrok, facturée 30 dollars mensuels.

Contrairement aux générations précédentes, Grok 3 propose un mode de réflexion plus élaboré. Et si une IA pouvait non seulement répondre, mais aussi expliquer pourquoi ? C’est précisément l’objectif de Grok 3 Reasoning, une version avancée qui va bien au-delà des simples générateurs de texte.

En parallèle, une fonction inédite baptisée Big Brain permet d’approfondir encore davantage les analyses. Elle mobilise plus de ressources pour traiter des requêtes complexes. Cela concerne notamment les domaines des mathématiques, de la programmation et des sciences expérimentales.

Bientôt, une autre nouveauté arrive : un mode vocal. D’ici peu, les utilisateurs pourront interagir avec Grok 3 à l’oral. Ils bénéficieront ainsi d’une conversation plus fluide et immersive.

Les intelligences artificielles capables de raisonner se multiplient : OpenAI avec GPT-4o, DeepSeek avec R1.

Mais selon xAI, Grok 3 Reasoning dépasserait o3-mini d’OpenAI sur plusieurs tests de performance.

Grok-3 is the first model *ever* to score over 1400 on Chatbot Arena and outperforms the best publicly available reasoning models from OpenAI and Google.



xAI was founded 13 years after Deepmind and 8 years after OpenAI and is now ahead of both. The “SR-71 Blackbird” of AI labs. pic.twitter.com/ExcdENPu4U