Jeux vidéo générés par IA : va-t-on vraiment pouvoir créer des jeux avec ChatGPT ?

L’intelligence artificielle s’invite déjà dans la création de jeux. Certains imaginent même des jeux vidéo entièrement créés par IA. Mais est-ce possible ? Peut-on remplacer l’imagination humaine par un algorithme ?

D’après le CNC, plus de 70 % des studios utilisent l’IA pour générer des mondes, animer des personnages et adapter l’expérience des joueurs.

Microsoft et Google développent déjà des outils capables de générer du gameplay. Mais peut-on aller encore plus loin ? Avant que l’on s’emballe, explorons ce que ces IA peuvent réellement faire.

L’IA, c’est une aide précieuse, mais pas un créateur

Microsoft a récemment lancé Muse. C’est un logiciel conçu pour générer des vidéos de gameplay. Il analyse des milliers d’heures de jeu pour produire des extraits réalistes. Cela permet aux développeurs de tester des idées sans perdre du temps à les programmer.

Cependant, Muse ne crée pas de jeux complets. Il ne fait qu’assembler des scènes basées sur des données existantes.

De son côté, Google explore aussi cette voie avec Genie 2, un outil qui génère des mondes jouables. Ces technologies facilitent certaines tâches, mais elles ne remplacent pas encore l’humain.

À mon avis, la créativité est primordiale pour concevoir un jeu qui se distingue et captive les joueurs, ce qui explique pourquoi les jeux générés par IA ne sont pas encore une réalité.

Et même si Muse et d’autres IA comme Genie 2 de Google suscitent l’intérêt, leurs résultats varient encore beaucoup. En réalité, ces outils n’ont aucune véritable créativité et se limitent à reproduire des modèles sans apporter de nouveauté.

Prenons l’exemple de GameNGen, un projet de Google ayant tenté de recréer Doom sans moteur de jeu. Au départ, tout fonctionnait bien, mais plus on avançait, plus l’IA inventait des éléments incohérents… Un monstre apparaissant dans un mur, un ennemi incapable de bouger, des couloirs qui ne menaient nulle part… Voilà le genre de problèmes que ces technologies doivent encore surmonter.

Dans ce contexte, Muse propose une approche plus stable. Cependant, son efficacité dépend d’une quantité énorme de données. Plus il possède d’exemples, plus ses simulations sont précises. Le problème, c’est que si les informations manquent, tout s’effondre.

Alors, quel avenir pour les jeux générés par IA ?

En fait, certains experts voient en Muse et Genie 2 les prémices d’une révolution. D’après Microsoft, ces outils pourraient un jour alimenter un immense catalogue de jeux créés uniquement par IA.

En même temps, de nombreux développeurs restent sceptiques. Car même si ces technologies progressent, elles ne remplacent pas encore la main humaine.

Créer un jeu, c’est imaginer des mécaniques innovantes, penser au rythme, surprendre le joueur… Et tout cela, ce sont des compétences que l’IA ne maîtrise pas.

En revanche, elle peut devenir un véritable allié. Par exemple, elle peut aider à tester différentes mises en scène, accélérer la création de décors ou encore ajuster la difficulté en temps réel. C’est-à-dire qu’elle pourrait transformer le rôle des développeurs sans pour autant les rendre inutiles.

Mais plutôt que de fantasmer sur une IA capable de tout faire, mieux vaut voir ces avancées comme une évolution et non une révolution immédiate.

Alors vous, pensez-vous qu’un jour, une IA pourra créer un jeu aussi captivant qu’un titre imaginé par un humain ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.