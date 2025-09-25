LinkedIn : nourrissez l’IA avec vos données, ou restez au chômage ?

À partir du 3 novembre 2025, LinkedIn compte transformer vos données personnelles en carburant pour ses intelligences artificielles. Et vous, vous êtes prêts à payer ce prix pour décrocher un job ?

LinkedIn, ce réseau professionnel que l’on consulte pour décrocher un entretien ou faire semblant d’être hyper actif dans son secteur, vient de changer les règles du jeu. Désormais, vos informations de profil et vos publications publiques serviront automatiquement à entraîner ses modèles d’IA.

Et devinez quoi ? Même les Européens ne sont pas épargnés. Une activation par défaut, un opt-out possible, et un soupçon de pression implicite.

Vos données : le carburant secret de LinkedIn

Le réseau social ne se cache plus. Tout ce que vous postez, vos expériences passées, vos compétences listées avec fierté, servira à nourrir les outils d’IA de LinkedIn. Parmi eux, la fonction « Rewrite with AI » qui promet de réécrire vos publications pour les rendre plus… élégantes.

Microsoft, maison mère de LinkedIn, explique que cette collecte améliorera la sécurité de la plateforme et rendra certains services plus pratiques. Les modèles d’IA sont ainsi censés détecter les contenus problématiques. Ils suggèreront des formulations plus claires et aideront les recruteurs à vous identifier plus facilement.

Et quand LinkedIn parle d’ »expérience utilisateur améliorée« , il faut entendre : ceux qui refusent de partager leurs données risquent de voir leur visibilité réduite.

Pour les utilisateurs attentifs à leur vie privée, il est possible de désactiver cette collecte. Pour ce faire, il faut se rendre dans Paramètres, puis Confidentialité des données. Ensuite, désactivez « Utiliser mes données pour entraîner les modèles d’IA de création de contenu« .

Une fois fait, LinkedIn et ses affiliés cesseront de se servir de vos publications et de vos profils pour générer du contenu futur. Attention, toutefois : désactiver l’option ne fait pas disparaître l’entraînement déjà effectué. Vos contributions passées ont déjà été ingérées.

Bien entendu, les messages privés et les publications limitées à certains contacts échappent à l’IA. Et pour les Européens, LinkedIn promet de ne pas transmettre les données à Microsoft sans prévenir.

