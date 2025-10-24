Meta vire 600 employés IA : fin de la hype… ou vrai début de la superintelligence ?

Meta fait le ménage dans ses équipes d’intelligence artificielle. Environ 600 employés des unités de recherche et d’infrastructure IA viennent d’apprendre qu’ils devront plier bagage.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Voilà qui est étonnant. Oui parce que le géant américain continue de recruter pour son tout nouveau laboratoire de superintelligence. Le TBD Lab, dédié aux modèles de langage les plus puissants de son écosystème.

Axios a révélé en premier ces suppressions de postes, qui touchent la division de recherche fondamentale FAIR ainsi que les équipes dédiées aux produits et à l’infrastructure IA. Le nouveau laboratoire de Meta, baptisé TBD Lab, échappe en revanche à ces coupes. Selon une note interne partagée par le directeur de l’IA, Alexandr Wang, les salariés concernés sont invités à postuler à d’autres fonctions au sein du groupe. La plupart devront toutefois retrouver un poste ailleurs dans l’entreprise.

Basée à Menlo Park, Meta continue d’ailleurs de recruter activement pour le TBD Lab, chargé de concevoir les derniers modèles de langage avancés de la société. Ces modèles constituent le cœur même des technologies qui propulsent ChatGPT chez OpenAI, Gemini chez Google et Llama chez Meta.

Contrairement à ses rivaux, Meta a choisi une voie plus ouverte en rendant Llama accessible gratuitement. Ce modèle open source permet à d’autres entreprises ou chercheurs de l’utiliser et de modifier certaines parties du code. Un pari audacieux, mais qui a permis à la firme de séduire de nombreux acteurs du secteur.

Le groupe affirme aujourd’hui que plus d’un milliard de personnes interagissent chaque mois avec ses produits intégrant l’IA. Malgré ces chiffres impressionnants, Meta est encore perçue comme un acteur un peu en retrait face à OpenAI et Google, qui dominent la course à la popularisation des grands modèles de langage auprès du grand public.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.