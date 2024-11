Ce robot repousse les limites et rivalise avec la performance des meilleurs photographes

Prendre une photo impeccable peut parfois être un véritable défi. PhotoBot, un robot photographe intelligent, propose une approche révolutionnaire.

Grâce à un bras robotisé équipé d’une caméra, PhotoBot capture des clichés qui répondent exactement à vos attentes. Il s’inspire d’images de référence et ajuste sa position pour créer une photo sur mesure. L’objectif ? Obtenir un résultat meilleur que celui d’un photographe amateur.

Oliver Limoyo, créateur de PhotoBot, a travaillé avec Jimmy Li pour concevoir ce robot innovant. L’idée est née alors qu’ils collaboraient sur un projet chez Samsung. Inspirés par le Getty Image Challenge, où des œuvres d’art étaient recréées à domicile, ils ont imaginé un robot capable d’utiliser des images de référence pour guider ses prises de vue.

Un processus simple et intuitif

Pour commencer, l’utilisateur fournit une description de la photo souhaitée. Par exemple, « une photo de moi heureux ». PhotoBot analyse ensuite l’environnement, identifie les personnes ou objets présents et sélectionne des images de référence pertinentes. Un modèle de langage avancé (LLM) compare la description et les éléments visuels pour proposer des choix d’images adaptés.

Après avoir sélectionné une image de référence, PhotoBot ajuste son bras robotisé pour recréer la pose ou l’angle idéal. Ce processus, basé sur des calculs complexes de perspective, garantit des clichés précis et esthétiques.

Pour évaluer l’efficacité de PhotoBot, Limoyo et son équipe ont mené une expérience avec des volontaires. Huit personnes ont pris des photos d’elles-mêmes avec et sans l’aide du robot. Vingt autres participants ont ensuite évalué ces images selon des critères esthétiques et émotionnels. Résultat ? Les clichés de PhotoBot ont été préférés dans 67 % des cas. Cela démontre son avantage sur les photographies classiques.

Un avenir prometteur pour les robots photographes

Présenté lors de la conférence IEEE/RSJ sur les robots et systèmes intelligents, PhotoBot a marqué les esprits. Bien que le projet ne soit plus en développement, Jimmy Li imagine des applications futures. Par exemple, une application mobile pourrait utiliser des principes similaires pour aider les utilisateurs à aligner leurs poses en temps réel.

PhotoBot ouvre de nouvelles perspectives dans l’art de la photographie. En combinant intelligence artificielle et robotique, ce projet montre comment la technologie peut transformer des tâches créatives. Même si PhotoBot n’est qu’un prototype, il incarne le potentiel des robots pour améliorer notre quotidien, un cliché à la fois.

