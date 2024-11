Getty Images dévoile des fonctionnalités IA pour des visuels sans pareil

Libérez votre créativité avec les fonctionnalités d’IA de Getty Images pour des visuels de qualité professionnelle.

Getty Images vient de dévoiler des fonctionnalités d’IA générative avancées pour répondre aux besoins des entreprises. Grâce aux outils améliorés, les utilisateurs peuvent placer des produits dans des arrière-plans personnalisés. La mise à jour est disponible sur Generative AI by Getty Images et iStock. Elle permet de créer des images avec des éclairages et des ombres réalistes.

Ces outils offrent une flexibilité inédite dans la personnalisation des visuels commerciaux. Les entreprises peuvent ainsi gagner du temps tout en réduisant les coûts de production.

Une autre nouveauté : l’ajout des fonctionnalités d’images de référence. Les utilisateurs peuvent désormais télécharger des images pour contrôler les palettes de couleurs. Cela garantit une cohérence visuelle avec les lignes directrices de la marque. Les compositions et les palettes de couleurs sont ainsi mieux maîtrisées.

Cette amélioration facilite le respect des identités visuelles établies. Les marques peuvent générer des contenus qui s’alignent parfaitement sur leur esthétique. Cela répond à un besoin croissant de personnalisation dans la communication d’entreprise.

Une personnalisation à grande échelle

Grant Farhall, directeur des produits de Getty Images, a souligné l’importance de cette avancée en IA. « Nos clients recherchent l’efficacité sans sacrifier la qualité », a-t-il expliqué. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, la création de visuels conformes à la marque devient plus rapide et plus efficace. Les entreprises ont maintenant un contrôle accru sur l’apparence de leurs contenus.

Les fonctionnalités développées offrent un potentiel énorme pour les équipes marketing et les agences de publicité. L’IA générative assure une production de visuels de qualité à grande vitesse. Cela signifie que même les petites entreprises peuvent désormais rivaliser en termes de contenu visuel.

En outre, les arrière-plans personnalisés et les compositions cohérentes garantissent des campagnes visuelles percutantes. Ce progrès technologique permet aux professionnels de créer des images qui se démarquent. Il allie créativité et efficacité, tout en assurant la sécurité commerciale des ressources.

En somme, Getty Images continue de repousser les limites de l’IA générative. En intégrant ces technologies, l’entreprise met la personnalisation et la qualité à la portée de tous. Ces nouvelles fonctionnalités ouvrent des possibilités infinies pour les marques désireuses d’innover.

