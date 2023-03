Top 5 des meilleurs VPN gratuits pour PC

Aujourd’hui, la sécurité de votre PC et de vos données personnelles est primordiale pour vous protéger des menaces en ligne. C’est pourquoi, l’utilisation d’un VPN ou Virtual Private Network se révèle indispensable. Et bonne nouvelle : de nombreux fournisseurs VPN proposent aujourd’hui des extensions gratuites pour les PC. Afin de vous aider à choisir une solution de qualité, voici notre classement des meilleurs VPN gratuits pour PC.

Les utilisateurs de PC sont de plus en plus nombreux à naviguer sur la toile. Que ce soit depuis chez eux ou via un réseau wifi public, ils sont souvent exposés à des risques. Entre autres, le vol de leurs données personnelles et de leurs informations sensibles. En effet, tout le monde est vulnérable face aux attaques et aux piratages informatiques. D’autant plus que même un PC à la pointe de la technologie ne peut pas offrir une protection maximale.

Pour toutes ces raisons, il est important de protéger votre appareil de manière optimale contre les attaques malveillantes et l’espionnage en ligne. Pour cela, l’utilisation d’un VPN est vivement conseillée. L’objectif étant d’ajouter une couche de protection supplémentaire à vos logiciels antivirus.

Multidispositif, cette solution vous offrira une sécurité et une confidentialité accrues en chiffrant vos données et en vous attribuant une nouvelle adresse IP pour vous protéger contre le vol et le pistage web.

Les meilleurs VPN gratuits pour PC

La plupart des VPN gratuits ne sont pas aussi sûrs et rapides que leurs homologues payants. Cependant, il existe des services VPN gratuits fiables qui offrent un bon niveau de sécurité et de confidentialité. Voici les meilleurs VPN gratuits pour PC :

NordVPN : une solution de sécurité optimale

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs disponibles : plus de 5 400

Emplacement des serveurs : 60 pays

Nombre maximum de connexions simultanées : 6

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, WireGuard (NordLynx)

Très populaire auprès des internautes, NordVPN offre de nombreux avantages. Entre autres, une fois en ligne, le dispositif propose une protection et une confidentialité complète avec le cryptage AES 256 bits. De niveau militaire, ce chiffrement est l’un des plus complexes aujourd’hui disponibles sur le marché. De plus, il permet de masquer votre adresse IP. S’y ajoute une politique no log qui garantit l’anonymat total de vos données.

NordVPN possède également des fonctionnalités de sécurité très intéressantes. Pour ne citer que la protection contre les fuites DNS. Sans oublier son interface multiplateforme facile à utiliser, En plus de cela, il permet aux utilisateurs d’accéder à de nombreuses plateformes de streaming populaire telles que Netflix, Disney +, Hulu ou encore Prime Video.

Bien que le service n’est pas tout à fait gratuit, il vous permet de profiter de toutes ses fonctionnalités pendant 30 jours. De ce fait, vous avez la possibilité de l’essayer durant un mois complet. Si vous n’êtes pas satisfait à 100 % du service, vous pouvez demander un remboursement intégral.

Une sécurité robuste

Un grand nombre de serveurs

Bonne répartition géographique des serveurs

Pas de formule gratuite après essai

Une vitesse de téléchargement est peu lente sur certains serveurs

Surfshark : une solution VPN à la pointe de la technologie

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs disponibles : 3 200

Emplacement des serveurs : 62 localisations

Nombre maximum de connexions simultanées : illimité

Surfshark est un fournisseur de VPN très populaire qui offre une sécurité et confidentialité optimale à ses utilisateurs. De fait, il dispose de toute une variété de fonctionnalités avancées telles que le mode camouflage, le split tunneling et le mode NoBorders. Réputé pour sa technologie CleanWeb, le VPN est capable de bloquer les publicités et les logiciels malveillants. Il permet également d’éviter les attaques de phishing.

Par ailleurs, le Surfshark propose le réseau Nexus qui permet de connecter l’ensemble du réseau de serveurs du VPN. Ainsi, les utilisateurs ont la possibilité de choisir plusieurs serveurs pour acheminer leur connexion. De plus, avec ses fonctions Dynamic MultiHop, IP Randomizer et IP Rotator, le réseau Nexus vous offre une couche de protection supplémentaire lorsque vous activez votre VPN.

Enfin, grâce à sa garantie satisfait ou remboursé, Surfshark vous permet de tester toutes ses fonctionnalités pendant une durée de 30 jours sans engagement.

Connexion simultanée en illimitée

Un grand nombre de serveurs

Des fonctionnalités très intéressantes

Impossibilité d’accéder à Netflix en dehors des USA

Manque de transparence au niveau de la politique no log

PrivadoVPN Free : un VPN rapide et sécurisé

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 200 serveurs

Emplacement des serveurs : 47 pays

Connexions simultanées : 10

PrivadoVPN Free est un VPN gratuit pour PC qui offre une connexion rapide et sécurisée. Facile à installer et à configurer, il est compatible avec Windows ou Mac. Avec cette solution, vous allez pouvoir profiter d’une connexion rapide et stable tout en naviguant sereinement en ligne sans jamais craindre que vos données personnelles soient collectées ou volées. De plus, PrivadoVPN offre tout un panel d’options. Entre autres, vous avez la possibilité de surfer sur la toile et télécharger des contenus en toute sécurité sans aucune limite avec l’offre freemium.

Avec sa version gratuite, les utilisateurs disposent également de 10 gigaoctets de données par mois et peuvent accéder à 12 serveurs. Cependant, l’offre premium vous donne accès à plus de 200 serveurs dans 47 pays. Toutefois, vous pouvez accéder aux serveurs qui sont inclus dans le réseau principal, comme pour les clients payants. De cette manière, vous pouvez bénéficier du même niveau de service.

Interface conviviale

Prise en charge des torrents

Simplicité d’utilisation

Pas de formule gratuite après essai

Une vitesse de téléchargement est peu lente sur certains serveurs

Express VPN : connu pour sa sécurité impressionnante

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : plus de 3 000

Emplacement des serveurs : 94 pays

Nombre maximum de connexions simultanées : 5

ExpressVPN est un outil pratique et sécurisé qui permet aux utilisateurs de PC d’accéder à des contenus bloqués géographiquement et de protéger leurs données confidentielles.

Il offre une connexion sécurisée et anonyme avec un cryptage de niveau militaire, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires pour satisfaire à tous les besoins. En outre, avec sa fonction de split tunneling, la solution permet à ses utilisateurs de choisir les applications qu’ils veulent utiliser avec le VPN et celles qui ne sont pas à protéger.

Grâce à sa garantie de remboursement de 30 jours et à son assistance technique disponible 24 h/24, ExpressVPN se positionne comme une excellente option pour sécuriser votre appareil.

Excellente vitesse de connexion

Une couverture mondiale

Des serveurs dédiés pour le streaming

Connexion simultanée limitée à 5 appareils

Pas de gratuité après la période d’essai

Cyberghost VPN : une excellente protection contre les attaques en ligne

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 7 484

Emplacement des serveurs : 91 pays

Nombre maximum de connexions simultanées : 7

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, L2TP/IPsec, WireGuard

Cyberghost fait partie de l’un des meilleurs VPN gratuit pour PC. Pour cause, il offre une sécurité et une confidentialité de haut niveau ainsi qu’une vitesse de connexion élevée et une bande passante illimitée.

En outre, la solution propose un cryptage AES 256 bits, la technologie OpenVPN, mais aussi du protocole L2TP-IPSec qui permet d’exécuter plusieurs connexions en toute sérénité. Grâce à sa politique no log très stricte et sa protection contre les fuites d’IP, Cyberghost offre une sécurité supplémentaire pour vos données et votre navigation sur Internet. De plus, il propose une garantie de remboursement de 45 jours.

De très bons débits

Un large panel de serveurs

De nombreuses fonctionnalités

Les serveurs peuvent parfois être instables

Une lenteur des connexions avec OpenVPN

Les inconvénients des VPN gratuits

Les VPN gratuits peuvent être une option intéressante pour ceux qui cherchent à protéger leur confidentialité en ligne et à économiser de l’argent, mais ils sont loin d’offrir les mêmes performances et fonctionnalités que les VPN payants. De plus, ils peuvent présenter certains risques et inconvénients. Dont voici quelques-uns :

Limitation de la quantité de données chaque mois qui peut être très frustrante si vous avez l’habitude de regarder des vidéos ou de télécharger des fichiers volumineux.

Limitation en termes bande passante et de serveurs qui des vitesses de connexion plus lentes et des problèmes de connexion.

L’absence de fonctionnalités avancées telles que le cryptage AES 256 bits et les options de sécurité supplémentaire

Peu de mis à jour, de tests et de vérifications ce qui les rendent plus vulnérables aux cyberattaques

Le manque de sécurité et de confidentialité puisque les fournisseurs de VPN gratuits peuvent collecter et vendre vos données à des tiers.

L’avalanche de publicités, d’annonces et d’autres contenus sponsorisés qui peuvent être très intrusives et ralentir les performances de votre PC.

Les problèmes de tampon qui entraînent des ralentissements et des temps de chargement plus longs

Bien évidemment, toutes les offres ne se valent pas. Il est donc important de faire le bon choix.