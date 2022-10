Quel est le meilleur VPN pour Linux ?

Si vous êtes un habitué de Linux, vous savez sans doute déjà qu’en plus d’être ultra- performant, votre système d’exploitation propose une pléthore de fonctionnalités pour assurer la bonne gestion de vos données. Ceci étant, aucun OS n’est infaillible. En effet, Linux présente un certain nombre de limites en termes de confidentialité des données. D’où l’intérêt des VPN. Zoom sur les meilleurs VPN pour Linux.

Linux fait aujourd’hui partie des OS les plus utilisés dans le quotidien des internautes. Comme tous les systèmes d’exploitation, son rôle reste la planification optimale des pages, des tâches ainsi que la gestion des données. Il assure également la transmission d’informations entre les utilisateurs. Cette solution propose ainsi de nombreux avantages tant sur votre gestion informatique professionnelle que sur les activités informatiques liées à vos loisirs.

Pour autant, même sur Linux, la navigation web reste l’une des portes ouvertes aux vols de vos informations personnelles. De fait, même si cet OS vous protège contre les virus ainsi que les logiciels malveillants, ces options de sécurités présentent des limites.

De fait, en termes d’anonymat et de confidentialité, Linux ne possède pas les fonctionnalités de protection nécessaires afin de vous assurer une navigation sécurisée. D’où la nécessité d’utiliser un VPN gratuit ou payant pour Linux. Non seulement vous pourrez garantir une meilleure sécurité à votre système d’exploitation. Mais, vous pourrez aussi combler ses différentes failles en termes de confidentialité.

En définitive, Linux vous protège contre le piratage et les virus, tandis que le VPN préserve votre anonymat. Il s’agit alors d’une combinaison gagnante qui vous apporte une protection efficace contre les cybermenaces tout en réduisant les risques d’exposition de vos données personnelles sur la toile. Découvrez notre top des meilleurs VPN.

NordVPN : le VPN qui allie sécurité et fonctionnalité sur Linux

NordVPN est aujourd’hui une véritable référence en termes de VPN. D’ailleurs, ce VPN s’impose comme le géant de la protection de données personnelles grâce à son efficacité sur Linux. D’autant plus que l’utilisation de cette solution présente plusieurs avantages. Entre autres, NordVPN propose un chiffrement renforcé qui permet de rendre vos activités sur Linux entièrement confidentielles.

Une protection optimale

La combinaison de Linux et NordVPN vous assure un haut niveau de sécurité, notamment grâce à la double protection dont vous bénéficiez. En effet, Le système d’exploitation vous procure la protection nécessaire face aux spywares et aux malwares.

De son côté, le VPN vous propose des fonctionnalités de protection anti-menaces qui protège votre système Linux non seulement des cybermenaces, mais vous permet également de bloquer les publicités agaçantes et intempestives. S’y ajoute un chiffrement nouvelle génération AES-256 et les différents protocoles maison comme NordLynx ou encore WireGuard qui garantissent un haut niveau de sécurité et une vitesse de connexion optimale.

Ainsi, avec ce VPN, vous avez la possibilité de surfer sur tous les sites web avec Linux sans craindre les virus et les logiciels malveillants.

Une fonctionnalité bien pensée pour Linux

La connexion des VPN peut s’interrompre à tout moment à cause d’un dysfonctionnement. Lorsque cela se produit, la seule protection qu’il vous reste provient de votre système d’exploitation Linux. Toutefois, ce dernier ne peut garantir la confidentialité totale de vos informations. Dès lors, il est possible que votre adresse IP soit accidentellement dévoilée sur internet. Pour éviter ce type de désagrément, NordVPN embarque la fonction Kill Switch.

Cet interrupteur d’urgence vise à assurer la sécurité de vos données même lorsque votre VPN lâche. Votre appareil n’aura donc accès à internet que par la voie d’un tunnel VPN chiffré.

Par ailleurs, toujours pour garantir la confidentialité et la sécurité optimale de toutes vos activités numériques, NordVPN met à votre disposition un panel de fonctionnalités ultra-pratiques et bien pensées. Entre autres, le VPN pour Linux vous propose des widgets d’autocomplétion qui permettent d’optimiser votre sécurité en ligne en proposant des suggestions lorsque vous tapez vos commandes. Aussi, vous avez également la possibilité de passer d’un protocole Internet à un autre en fonction des exigences de vitesse de connexion (UDP) et de niveau de sécurité (TCP) en toute simplicité.

Découvrez notre avis NordVPN pour plus de détails.

Surfshark : une interface graphique dédiée pour Linux

Bien que Surfshark soit relativement jeune dans le monde des VPN qui compte quelques pointures déjà bien connues, ce VPN Linux a su très rapidement s’imposer. Notamment grâce à son interface intuitive et ses fonctionnalités très intéressantes.

De plus, la solution s’est réinventée pour garantir un accès simple, rapide et pratique sur Linux. En effet, si auparavant, les utilisateurs devaient d’abord passer par un terminal de commandes pour pouvoir exécuter le VPN sur les appareils sous Linux. Il propose désormais une application avec une interface utilisateur graphique.

Une sécurité accrue pour les streamings

À l’instar des autres systèmes d’exploitation, Surfshark est idéal pour le streaming avec des appareils sous Linux. En effet, la solution VPN vous permet de débloquer tous les contenus multimédias géobloqués sur les plateformes SVOD comme Netflix ou encore BBC iPlayer.

De plus, avec sa nouvelle interface graphique dédiée pour Linux, vous pouvez dorénavant accéder aux serveurs VPN de votre choix en quelques clics. D’ailleurs, vous pouvez également mettre des serveurs spécifiques en favoris et même accéder aux options de MultiHop.

Bien sûr, Surfshark garantit toujours l’anonymat de vos informations et de votre adresse IP. Et cela, tout au long de votre navigation sur les sites de streaming.

D’autres fonctionnalités alléchantes à prévoir

Comme il s’agit d’une toute nouvelle version, Surfshark passera encore par de nombreuses améliorations. Le but étant de satisfaire toutes les exigences des utilisateurs Linux. Entre autres, on retrouvera très prochainement :

une fonction Kill Switch ;

une protection face aux fuites DNS ;

une fonctionnalité IPv6.

Découvrez notre avis Surfshark pour en savoir plus.

CyberGhost : profitez d’un VPN puissant et ultra-fiable pour Linux

Si la praticité et son développement open-source font de Linux l’un des OS les plus fiables sur le marché, il n’est malheureusement pas assez lôti pour assurer votre protection en ligne. Notamment contre les codes malveillants et hostiles qui sévissent sur la toile. Heureusement, CyberGhost est là pour assurer la protection de vos données. Considérée comme l’une des meilleures solutions pour garantir votre sécurité, votre anonymat et votre confidentialité en ligne. Ceci grâce à sa grande infrastructure informatique qui compte plus de 9 279 serveurs répartis dans plus de 91 pays. Avec ce VPN pour Linux, crypter vos données afin de les rendre hors de portée et masquer vos adresses IP s’apparente à un véritable jeu d’enfants.

Et ce n’est pas tout ! En plus de faire profiter d’un niveau de sécurité avancée, le VPN vous permet également de profiter pleinement de ses serveurs de Streaming. Ainsi, vous pouvez accéder à tous les contenus que vous souhaitez sans avoir peur des restrictions géographiques. Connectez-vous en quelques clics à l’un des serveurs privés et profiter en illimités des contenus sur Netflix, Amazon Prime US ou encore BBC iPlayer.

Découvrez notre avis Cyberghost pour plus de détails.

AtlasVPN

AtlasVPN est également un candidat incontournable au titre de meilleurs VPN linux aujourd’hui disponible sur le marché. Ce VPN vous permet non seulement de naviguer en toute confidentialité avec Linux. Mais aussi de surfer à grande vitesse et sans pertes soudaines de connexion. De plus, la fluidité du streaming d’AtlasVPN pour Linux est optimale. Cela vient en grande partie des améliorations apportées par les concepteurs sur les serveurs.

En matière de sécurité, AtlasVPN pour Linux met à votre disposition des serveurs Privacy Pro. Ces derniers ajoutent une couche de protection supplémentaire de votre adresse IP ainsi que de l’ensemble de vos informations personnelles. Notons que ces serveurs embarquent les protocoles SafeSwap et MultiHop+. Vous pourrez ainsi changer d’emplacements VPN au gré de vos besoins.

Découvrez notre avis sur AtlasVPN.

Quelle est la meilleure solution en termes d’efficacité et de sécurité ?

De manière générale, toutes les solutions que nous vous proposons sont d’excellentes options pour assurer la protection de vos données en ligne et garantir votre confidentialité. Néanmoins, d’après les différents tests que nous avons effectués, NordVPN et Surfshark se présentent comme les meilleurs VPN pour Linux sur le marché.

Bien évidemment, l’efficacité d’un VPN va aussi énormément dépendre de vos activités sur la toile. Entre autres, en termes de navigation sécurisée et confidentielle sur un appareil Linux, NordVPN et CyberGhost offrent les meilleures solutions. Alors qu’en ce qui concerne le visionnage de vidéo en streaming et la fluidité de navigation, Surfshark et AtlasVPN prennent la tête du classement.