IKEv2 : Tout savoir sur ce protocole VPN

L’utilisation d’un VPN assure votre anonymat et confidentialité lors de votre navigation sur internet. Cette efficacité de protection est garantie par de nombreux éléments intégrés dans la solution. Les protocoles de communication font partie intégrante des composantes clés qui interviennent dans la sécurisation de vos données personnelles. Parmi les nombreux protocoles aujourd’hui disponibles sur le marché, IKEv2 fait figure de proue. Découvrez dans ce dossier, tout ce qu’il faut savoir sur cette fonctionnalité VPN et tous les avantages qu’elle vous offre.

À l’instar des autres protocoles de sécurité avancés, IKEv2 permet de créer un tunnel virtuel sécurisé entre l’application et le serveur VPN. Dans les détails, ce protocole de chiffrement par requête et réponse assure l’authentification de l’appareil utilisé et du serveur VPN sur lequel vous êtes connecté. Le but étant de garantir que le canal de communication entre le serveur VPN utilisé et votre appareil est hautement sécurisé, voire inviolable.

Le protocole VPN IKEv2 en détail

De son nom complet Internet Key Exchange version 2, IKEv2 sert d’intermédiaire entre le serveur VPN et votre appareil. Il relie les deux extrémités via un tunnel virtuel permettant de chiffrer et de déchiffrer tous les paquets de données à l’aide de clés pré-partagées, de protocoles d’authentification extensibles (EAP) ou de signatures numériques. Ce procédé se fait via une méthode d’authentification asymétrique. Autrement dit, chaque extrémité est authentifiée par le protocole sans recourir à une méthode de reconnaissance unique.

En outre, ce protocole développé conjointement par Cisco et Microsoft prend en charge plusieurs algorithmes de chiffrement ultra-performant (AES 256, ChaCha20, Camellia…) et quatre types d’échanges de messages : IKE_SA_INIT, IKE_AUTH, CREATE_CHILD_SA et INFORMATIONAL. Par ailleurs, IKEv2 utilise également le célèbre algorithme d’échange de clés Diffie-Hellman. Celui-ci garantit l’échange sécurisé de clés privées.

Notons également que ce protocole VPN utilise également :

Les certificats X.509 pour l’authentification ;

Les paquets UDP ;

Le port 500 ;

Le Perfect Forward Secrecy (PFS) pour l’intégrité des données et l’anonymat total ;

Par ailleurs, en plus d’offrir aux utilisateurs un niveau de sécurité très élevé, le protocole IKEv2 est compatible avec Windows, Android, Mac OS X et BlackBerry. Ce protocole s’intègre aussi aux appareils intelligents comme les smart TV et certains appareils de streaming ainsi que les logiciels open-source tels que OpenIKEv2, StrongSwan ou encore OpenSwan.

Les meilleurs VPN qui prennent en charge IKEv2



S’il existe aujourd’hui de nombreux protocoles de communication sur le marché, un certain nombre de fournisseurs de VPN gratuit ou payant ont fait le choix d’intégrer dans leur solution le protocole IKEv2.

Découvrez notre top des meilleurs VPN.

NordVPN

De manière générale, NordVPN rassemble toutes les caractéristiques du VPN idéal : vitesse, stabilité, efficacité, interface graphique et sécurité optimale. S’y ajoutent ces 5585 serveurs VPN de pointe répartis dans 59 pays qui relaie vos données de manière sécurisée via Internet. Ainsi, non seulement NordVPN assure votre sécurité en ligne, mais vous garantit également un excellent confort de navigation. Notons par ailleurs que ce VPN utilise NGE (Next Generation Encryption) en IKEv2 qui vous garantit une protection informatique ultime.

Pour en savoir plus, découvrez notre avis NordVPN.

Surfshark

Si l’un des plus grands atouts de Surfshark est la prise en charge d’un nombre illimité d’appareils en simultané, son protocole IKEv2 lui permet de garantir une vitesse de connexion ultra-rapide et stable grâce à la fonctionnalité MOBIKE. Sans oublier sa capacité de changer de réseau à la demande. Ce qui en fait un protocole de sécurité particulièrement intéressant pour les appareils mobiles.

Découvrez nos avis sur Surfshark pour en savoir plus.

CyberGhost

Si CyberGhost propose toutes les fonctionnalités nécessaires pour une expérience utilisateur de qualité, ce VPN garantit aussi votre sécurité optimale sur la toile grâce à son protocole IKEv2. Considéré comme le plus stable de tous, ce protocole de communication vous permet d’échanger et de streamer sans aucune latence et interruption. Il vous donne également la possibilité de passer simplement d’un réseau à l’autre sans perdre votre connexion VPN.

Notre avis complet sur CyberGhost.

Les avantages du protocole IKEv2

Sûr et stable, le protocole IKEv2 est un incontournable pour assurer la protection de vos données sur internet et garantir une meilleure vitesse de connexion lorsque vous utilisez une solution VPN. Dans les détails, ce protocole de communication garantit :

Une faible latence

Pour les internautes et particulièrement pour les gamers, la vitesse de connexion est un critère important lors du choix d’un VPN afin de garantir la meilleure expérience de jeu et de navigation possible. IKEv2 a été pensée pour vous garantir à la fois une bonne fluidité et une rapidité de navigation. Ceci en réduisant le nombre d’associations de sécurité nécessaires afin d’utiliser moins de données de bande passante.

Connexion et sécurité constante pour les utilisateurs mobiles

Avec IKEv2, vous bénéficiez d’une connexion sécurisée de manière constante grâce à la prise en charge de MOBIKE. Ce qui permet de garder votre connexion VPN toujours active même lorsque votre connexion internet est désactivée. C’est également valable lorsque vous passez d’un réseau IP à un autre.