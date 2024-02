SaaS Définition : Qu’est-ce que c’est ? Quels avantages ?

Le SaaS, ou Logiciel en tant que Service, est un modèle de distribution de logiciel à travers le Cloud. Les applications sont hébergées par le fournisseur de service. Découvrez les avantages et les inconvénients de ce modèle.

Qu’est-ce que le SaaS ?

Le Software as a Service (SaaS), ou Logiciel en tant que Service en Français, est un modèle de distribution de logiciel. Il permet à un fournisseur tiers d’héberger des applications et de les mettre à la disposition des clients via l’internet. C »est l’une des quatre catégories principales de Cloud Computing, au même titre que l’Infrastructure en tant que service (IaaS), la Plateforme en tant que Service (PaaS), et le Desktop en tant que Service (DaaS). Parmi les principaux fournisseurs d’un logiciel SaaS, on retrouve Salesforce, Oracle, IBM, Intuit ou encore Microsoft.

Les caractéristiques du modèle SaaS

Architecture multi-tenant

Le modèle SaaS comprend une architecture multi-tenant. Celle-ci permet à tous les utilisateurs et à toutes les applications de partager une infrastructure et une base de code uniques et communes, dont la maintenance est centralisée.

Le SaaS s’appuie sur le Web grand public

Grâce au modèle SaaS, les applications peuvent être personnalisées en un clin d’œil. De ce fait, les semaines ou les mois nécessaires à la mise à jour des logiciels d’entreprise traditionnels semblent désespérément démodés.

Personnalisation facile

L’architecture SaaS garantit l’unicité de ces personnalisations pour chaque entreprise ou utilisateur et les préserve toujours lors des mises à niveau. Cela signifie que les fournisseurs de SaaS peuvent effectuer des mises à niveau plus souvent, avec moins de risques pour les clients et un coût d’adoption beaucoup plus faible.

Un meilleur accès

La solution SaaS offre un meilleur accès aux données depuis n’importe quel périphérique en réseau. Elle facilite la gestion des privilèges, le contrôle de l’utilisation des données et permet à chacun de consulter les mêmes informations au même moment.

Quels sont les avantages du SaaS ?

Grâce à un logiciel SaaS, les entreprises n’ont plus besoin d’installer et de lancer des applications sur leurs propres ordinateurs ou sur leurs Data Centers. Le coût d’acquisition de matériel est ainsi éliminé, au même titre que les coûts d’approvisionnement et de maintenance, de licence de logiciel, d’installation et de support. On compte également plusieurs autres avantages.

Au lieu d’investir dans un logiciel à installer, et dans un équipement permettant de le prendre en charge, les utilisateurs souscrivent à une offre SaaS. En général, l’offre se présente sous la forme d’un abonnement mensuel dont le tarif est proportionnel à l’utilisation. Grâce à cette flexibilité, les entreprises peuvent organiser leur budget avec plus de précision et de facilité. De plus, il est possible de résilier l’abonnement à tout moment pour couper court aux dépenses.

Un autre avantage est la haute scalabilité. En fonction de ses besoins, l’utilisateur peut accéder à plus ou moins de services et à des fonctionnalités à la demande. Le Logiciel en tant que Service est donc adapté aux besoins propres à chaque business.

De même, plutôt que de devoir acheter régulièrement de nouveaux logiciels, les utilisateurs peuvent compter sur le fournisseur SaaS pour effectuer des mises à jour automatiquement et gérer l’ajout de patchs correctifs. L’entreprise a donc moins besoin d’une équipe d’informaticiens internes.

Enfin, étant donné que les applications SaaS sont délivrées via internet, les utilisateurs peuvent y accéder depuis n’importe quel appareil connecté et n’importe quelle position géographique. L’accessibilité est l’un des grands points forts de ce modèle.

Par ailleurs, une application SaaS peut être utilisée par des milliers, voire des millions d’utilisateurs finaux simultanément puisqu’elle est stockée sur le Cloud.

Quels sont les inconvénients du SaaS ?

Cependant, le SaaS présente également des inconvénients potentiels. Les entreprises doivent compter sur des vendeurs externes pour fournir des logiciels, de les maintenir ou proposer une facturation détaillée. En cas d’interruption du service, de changements de l’offre, de faille de sécurité ou tout problème, les conséquences pour le client peuvent être dramatiques. Pour éviter de tels désagréments, il est nécessaire d’analyser soigneusement les conditions du service proposé par le fournisseur.

Le SaaS est étroitement lié aux modèles de livraison de service de logiciel ASP (application service provider) et informatique à la demande. Le modèle de gestion d’ application SaaS hébergé est similaire à l’ASP. Dans les deux cas, le fournisseur héberge le logiciel du client et le délivre aux utilisateurs finaux via internet.

Avec le modèle de Logiciel à la Demande, le fournisseur offre aux clients un accès basé sur le réseau à une simple copie d’une application. Cette dernière a été spécifiquement créée par le fournisseur pour la distribution Software as a Service. Le code source de l’application est le même pour tous les clients. Quand de nouvelles fonctionnalités sont déployées, tous les clients peuvent en profiter.

En fonction du niveau de service, les données du client peuvent être stockées localement, sur le Cloud, ou les deux. Les entreprises peuvent intégrer des applications à d’autres logiciels en utilisant des API. Par exemple, une entreprise peut développer ses propres outils logiciels et utiliser l’API du fournisseur de service pour intégrer ces outils à l’offre.

Quelles sont les applications du SaaS ?

On dénombre des applications SaaS pour les technologies fondamentales des entreprises. En particulier les emails, la gestion de ventes, la gestion de relations client (CRM), la gestion de finances, la gestion des ressources humaines, la facturation et la collaboration. Il ne faut pas oublier l’apparition de ce modèle d’ application SaaS dans le jeu vidéo (Gaming as a service) et surtout dans l’Internet des Objets. D’ailleurs, ce dernier se base sur l’infrastructure logicielle afin d’organiser les données récoltées depuis des milliers de capteurs.

Pourquoi le SaaS est désormais accessible à tous ?

En 10 ans, le marché du SaaS a beaucoup évolué. Au commencement, personne n’était vraiment certain de la pertinence de ce modèle. Nul n’était sûr que les entreprises accepteraient de payer un abonnement pour accéder à un logiciel, et les banques avaient peur des risques.

Désormais, ce manque de certitudes a totalement disparu. De même, les prix ont baissé et la mise en place est beaucoup plus facile. Cependant, il est toujours nécessaire de proposer des logiciels de qualité à un prix raisonnable pour se démarquer sur le marché des SaaS.

Selon les professionnels de l’informatique, les Software as a Service changent leur travail au sein de l’entreprise. On pourrait penser que l’externalisation des applications leur rend la tâche bien plus facile. Toutefois, même si les applications hébergées n’ont pas besoin d’autant d’attention, le travail d’intégration reste conséquent. De plus, les entreprises tendent à adopter d’avantage d’applications lorsqu’elles se tournent vers les SaaS, ce qui augmente la charge de travail d’intégration. En outre, si l’application hébergée sur le cloud rencontre un problème, c’est à l’informaticien de prendre le relais.

Face à l’essor des SaaS, les professionnels IT doivent songer à la façon dont leur métier s’en trouve transformé. Les logiciels on-premise sont de moins en moins adoptés, contrairement aux SaaS. Heureusement, alors que les bénéfices sont nombreux, l’impact sur les équipes informatiques est minime.

Quelle est la meilleure option : SaaS ou IaaS ?

Le choix entre IaaS et SaaS dépend de l’activité principale de l’entreprise. Le dernier modèle cité est utile pour les firmes qui souhaitent déléguer des workloads à un vendeur. De même, si une entreprise souhaite simplement utiliser une application sans y apporter de changement. En fait, elle peut se contenter de l’installer sur son infrastructure cloud. Si toutefois elle souhaite la mettre à jour ou la modifier, les SaaS peuvent être une solution plus adaptée.

La migration d’applications vers le cloud revient en force pour les entreprises qui souhaitent externaliser des applications difficile à gérer et à maintenir comme SAP et Oracle.

Les IaaS étaient initialement le choix le plus populaire. Mais, ils nécessitent la présence de professionnels capables de gérer les serveurs, de choisir les systèmes d’exploitation, de charger les applications, de gérer la sécurité et d’effectuer les mises à jour. Le SaaS est donc plus adapté pour certaines entreprises.

Plusieurs applications SaaS comme Salesforce, Gmail et Office 365 sont si couramment utilisées que les entreprises sont en confiance et n’ont plus de réelle raison de ne pas s’en remettre à elles. De même ce marché est devenu si robuste que les vendeurs d’applications qui n’ont pas de stratégie dans ce domaine peinent à décoller. Ainsi, même si le marché des IaaS semble destiné à une forte croissance, il serait faux de penser que ce marché est en passe d’être relégué au second plan.

L’avenir du Saas

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle (IA) est profondément ancrée dans les veines de la société. L’IA a le potentiel de perturber le paysage SaaS de diverses manières, en améliorant les caractéristiques clés du modèle SaaS à tous les niveaux. Lorsque le SaaS s’associe aux capacités de l’IA, il permet aux entreprises de tirer davantage de valeur de leurs données. Il peut également automatiser et personnaliser les services, améliorer la sécurité et compléter les capacités humaines.

Le Machine Learning est l’un des segments du logiciel qui connaît la croissance la plus rapide. À ce titre, c’est un sujet SaaS brûlant en ce moment. Le ML est utilisé en SaaS pour automatiser la réactivité dans les rapports et les applications du service client, comme les opérations de chat alimentées par l’IA avec des chatbots en direct. Il permet également d’automatiser le processus d’intégration SaaS. Une nouvelle injection d’innovation ML offre aux services SaaS de s’auto-améliorer, offrant un niveau d’intelligence et d’efficacité opérationnelle.

La troisième des tendances clés du secteur SaaS est axée sur les données. Alors que la transformation numérique s’accélère dans toutes les industries, les entreprises de tous les secteurs se tournent vers les données. Ces dernières leur permettent de rationaliser leurs organisations tout en acquérant une meilleure compréhension de leurs clients ou utilisateurs. Les investissements dans les innovations logicielles en tant que service axés sur l’analyse devraient monter en flèche.

SaaS est le SaaS vertical

La quatrième tendance SaaS est le SaaS vertical. Alors que le SaaS horizontal se concentre sur les clients de tous les secteurs, le SaaS vertical est entièrement personnalisable. Il cible les clients d’industries et de chaînes d’approvisionnement spécifiques. En particulier les logiciels d’analyse des soins de santé, de la vente au détail ou de la logistique moderne.

À mesure que le secteur du logiciel-service évolue, de nombreux fournisseurs se concentreront sur la fidélisation des clients. Cela dit, le SaaS devrait maintenant migrer davantage vers le domaine du PaaS. Il s’agit de développements qui permettent aux entreprises de créer des applications personnalisées pour compléter leurs services originaux. L’un des principaux objectifs de l’évolution du PaaS sera d’aider les startups à se développer rapidement et avec succès.

5 raisons pour lesquelles votre entreprise doit passer au SaaS maintenant

En 2017, passer au SaaS est un investissement très rentable pour les entreprises pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les logiciels en tant que service permettent de réduire les coûts. Ils sont généralement moins chers que les systèmes on-premise. En effet, l’entreprise n’a besoin d’implémenter que les logiciels nécessaires. Elle peut ensuite y accéder par le biais d’une simple connexion internet.

Par ailleurs, les Softwares as a Service suppriment les besoins en maintenance et en réparation. Les services cloud offrent des options de backups, et les éventuelles pannes de service ont un impact minime. Ils peuvent donc remédier rapidement aux problèmes. La restauration et les sauvegardes de données sont prises en charge au sein de data centers.

Ils permettent également de gagner de l’espace. Les solutions on-premise nécessitent de la place pour les serveurs, le matériel informatique et le personnel. Sans parler des câbles et de la ventilation. Au contraire, ils ne nécessitent aucun espace physique supplémentaire. La sécurité des serveurs quant à elle est laissée entre les mains des vendeurs.

En outre, les fournisseurs de services gèrent les mises à jour, ce qui garantit un logiciel toujours à jour. Certains logiciels on-site peuvent être personnalisés, mais ces personnalisations sont généralement liées à la version du logiciel actuellement déployée.

Enfin, la plateforme Saas permet de réduire considérablement les temps de déploiement par rapport aux systèmes on-premise. Un système cloud peut être déployé dans plusieurs régions, au sein de diverses divisions de l’entreprise. Il évite les coûts liés à ces déploiements. Aucun matériel additionnel n’est nécessaire. Ainsi, les entreprises ne perdent pas de temps se procurer une infrastructure informatique et un accès VPN sur différents sites.

