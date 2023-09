HeyGen : découvrez l’IA qui vous permet de parler toutes les langues

HeyGen est un logiciel permettant de générer des vidéos grâce à l’intelligence artificielle. Son gros point fort ? La possibilité de traduire une vidéo dans plus de 40 langages pour s’adresser au monde entier ! Une révolution pour le marketing, l’éducation et la communication… mais une menace pour la cybersécurité. Découvrez tout ce qu’il faut savoir !

La barrière de la langue a longtemps été le principal obstacle à l’échange international, notamment dans le domaine du marketing ou de la création de contenu.

Traduire une vidéo permet d’atteindre une audience beaucoup plus vaste, mais nécessitait jusqu’à présent beaucoup de travail et de compétences.

Désormais, l’intelligence artificielle est en passe de bouleverser ce domaine. Un outil particulièrement performant rencontre un succès explosif depuis maintenant quelques semaines : HeyGen AI.

Qu’est-ce que c’est ?

So here at @HeyGen_Official, we've been working on a new AI feature to help creators and businesses translate their videos as simply as possible.



Step 1. Upload video

Step 2. Choose your language

Step 3. Submit



Here's a sample of @MKBHD, @elonmusk, @casey and Emma Chamberlain pic.twitter.com/Enoz8YDzWC — Joshua Xu (@joshua_xu_) August 3, 2023

Il s’agit d’une plateforme de création de vidéos et d’avatars basée sur l’intelligence artificielle, comme il en existe déjà un grand nombre.

À partir d’un simple prompt textuel, l’IA générative de HeyGen AI permet de créer des vidéos réalistes en quelques instants.

Sans même avoir besoin de micros, de caméras ou d’acteurs, les utilisateurs peuvent créer des vidéos de qualité professionnelle.

Une solution idéale pour transformer vos articles, emails, billets de blogs et autres textes en vidéos engageantes et adaptées à l’ère des réseaux sociaux.

Ses algorithmes avancés analysent le contenu et génèrent automatiquement des vidéos de haute qualité très attrayantes visuellement.

Le fonctionnement de HeyGen repose sur plusieurs technologies. Il combine à la fois les traductions de GPT-4 (le modèle de langage de ChatGPT), la synchronisation des lèvres de wav2lip-2, et le clonage vocal de 11labs.

C’est un outil intuitif, simple d’utilisation, permettant à n’importe qui de se lancer dans la création de vidéos sans expérience préalable.

Toutefois, le véritable point fort d’HeyGen est la possibilité de traduire le texte prononcé par un avatar IA dans plus de 40 langages ! Ceci permet de diffuser votre vidéo dans le monde entier, afin d’atteindre une audience d’une ampleur inouïe…

Selon le CEO et co-fondateur Joshua Xu, le but de ce logiciel est de « casser la barrière de la langue pour rendre le contenu accessible au monde entier, et non uniquement aux 10% qui parlent anglais ».

Les fonctionnalités principales de HeyGen AI

Vu que tout le monde s’y met, je teste aussi l’app de traduction assitée par IA de @HeyGen_Official. Bluffant. pic.twitter.com/TQhyE11UDL — Tristan Mendès France (@tristanmf) September 12, 2023

Les nombreuses fonctionnalités de HeyGen AI en font un outil extrêmement complet et polyvalent. Voici un tour d’horizon des possibilités offertes.

Tout d’abord, les utilisateurs peuvent choisir parmi plus de 100 avatars représentant une large diversité d’ethnies, d’âges, de poses et de styles vestimentaires. De plus, vous pouvez créer votre propre avatar personnalisé en uploadant une photo ou à l’aide de votre webcam.

De même, vous pouvez choisir parmi plus de 300 voix dans plus de 40 langages dont l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol, le chinois, le japonais ou l’arabe.

Il est ensuite possible de modifier la voix, le langage, l’accent, la vitesse, ou encore le pitch de l’avatar pour correspondre au script et au ton souhaité.

On retrouve par ailleurs de nombreux templates adaptés à différents types de vidéos comme les portraits ou l’onboarding de nouveaux employés. Vous pouvez aussi créer votre propre template avec votre texte, vos images et d’autres éléments.

Pour chaque vidéo, vous pouvez utiliser un prompt textuel d’un maximum de 500 caractères. Par la suite, il est possible de prévisualiser une vidéo en cliquant tout simplement sur le bouton « Play ».

Une fois satisfait, le bouton « Export » permet de l’exporter et de la partager en ligne dans différents formats, qualités et définitions d’image.

Quels sont les avantages et points forts ?

Testing out @HeyGen_Official translation on French and German. I don’t speak either language so let me know if it sounds natural if you do.

I hope if you pay you can turn off the color correction.

It didn’t work on my phone so I had to upload on my pc.https://t.co/FMJp9sJEBI pic.twitter.com/iF5eONAQ3c — Jon Finger (@mrjonfinger) September 11, 2023

HeyGen AI apporte de nombreux avantages pour les utilisateurs. Cet outil permet d’abord de gagner du temps et d’économiser de l’argent sur la production de vidéo, puisqu’il n’y a plus besoin de caméras, d’acteurs, de studio ou de logiciel de montage. L’abonnement mensuel à 30 dollars par mois est tout ce dont vous avez besoin.

Il permet aussi de créer des vidéos engageantes et hautement personnalisées, avec plus de 100 avatars de différentes ethnicités, âges, et tenues vestimentaires. On dénombre également plus de 300 voix dans 40 langages différents pour s’adresser au monde entier.

De plus, HeyGen s’intègre avec de nombreuses plateformes et outils comme WordPress, Shopify, HubSpot, Mailchimp ou encore Zapier. Vous pouvez aussi partager vos vidéos sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn.

Par ailleurs, à l’heure de l’explosion des cybermenaces, ce logiciel est conforme aux plus hauts standards de sécurité industriels comme SOC 2. Vos données seront protégées.

Comment utiliser HeyGen AI ?

Je voulais tester la nouvelle IA de traduction auto de @HeyGen_Official alors j'ai utilisé la vidéo par @Acermendax sur le plagiat d'Aberkane.

Quelques artefacts ici ou là mais voici l'annonce donc en espagnole, avec la voix et les mouvements de lèvres qui suivent ! pic.twitter.com/uqOEG0vRjM — Ari Kouts (@arikouts) September 4, 2023

Pour commencer à utiliser HeyGen AI, rien de plus simple. Ouvrez le site web dans votre navigateur en cliquant sur ce lien.

Dans la barre de menu en haut de la page, sélectionnez l’option Templates. Vous pouvez dès lors choisir n’importe quel template dans la liste et le prévisualiser en cliquant dessus.

Après avoir choisi un template, cliquez simplement sur le bouton « Créer » en bas à droite de la page. Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors avec le template et des scènes par défaut.

Pour ajouter une nouvelle scène vide, cliquez sur le bouton « + » en haut à gauche de la fenêtre. Si vous souhaitez supprimer la scène liée à Google Ads, survolez et cliquez sur le bouton « X » en haut à droite.

Vous pouvez aussi ajouter de la musique à la vidéo en cliquant sur l’onglet « Musique » à gauche de la fenêtre. Vous verrez apparaître une liste de pistes musicales pouvant être utilisées pour vos vidéos.

Notez que le bouton « Upload » en haut de la liste permet d’ajouter vos propres fichiers musicaux. Choisissez la musique qui vous convient et cliquez sur le bouton « Appliquer » en bas de la liste.

En bas de l’écran, une barre verte indique la durée de la piste musicale. Il est possible de l’ajuster à la durée de la barre en manipulant les extrémités de la barre.

Un outil victime de sa popularité

Malheureusement, depuis son lancement le 7 septembre 2023, HeyGen AI connaît un succès si phénoménal qu’il est devenu difficile d’y accéder.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, votre vidéo sera placée dans une file d’attente avant d’être générée. Certains utilisateurs rapportent être confrontés à une queue de plus de 100 000 vidéos…

Un utilisateur de Twitter affirme même que sa place dans la file d’attente a été réinitialisée après 18 heures d’attente. La version d’essai gratuite semble donc inutilisable actuellement.

Pour remédier au problème, la firme promet d’accroître sa capacité GPU dans les plus brefs délais afin de répondre à la forte demande. De leur côté, les utilisateurs payants peuvent sauter la file d’attente et obtenir leur vidéo en moins de 10 minutes.

Les alternatives à HeyGen AI

Il existe d’autres plateformes permettant de créer des vidéos à partir de textes, en utilisant des voix et des avatars générés par l’IA. Chacune présente ses avantages et ses inconvénients.

Parmi les alternatives les plus populaires, on peut citer Synthesia : un outil gratuit permettant de créer des vidéos réalistes et personnalisées à l’aide de doublages vocaux et d’avatars dans une grande variété de langages.

De même, Elai permet de créer des vidéos engageantes très rapidement. Vous pouvez notamment générer des tutoriels, des démonstrations, des vidéos explicatives et bien plus encore.

Autre logiciel : DeepBrain AI, permettant de créer des vidéos très vivantes avec des avatars customisés pour différents secteurs d’activité et cas d’usage.

Citons aussi Colossyan, qui permet de créer des avatars avec l’IA et des vidéos dans plus de 70 langages pour ne pas avoir à faire appel à des acteurs humains.

Enfin, D-ID est une alternative gratuite sous forme d’application web. Elle repose sur les intelligences artificielles Stable Diffusion et GPT-3.

Le marché des générateurs de vidéo IA est en plein essor, et de nouveaux outils toujours plus performants vont continuer de voir le jour au fil des années à venir. Toutefois, HeyGen reste à l’heure actuelle l’un des plus performants !

Combien coûte HeyGen AI ?

En fonction de vos besoins et de votre budget, différents forfaits sont proposés pour HeyGen AI. Voici un tour d’horizon des options disponibles.

Le forfait gratuit permet de bénéficier d’un crédit par mois. Ceci permet de créer une vidéo d’une durée maximale d’une minute. Vous pouvez choisir parmi 120 avatars et 300 voix dans 40 langages différents.

De son côté, le forfait Créateur est proposé pour 24 dollars par mois facturés annuellement ou 30 dollars par mois en facturation mensuelle. Vous disposerez de 15 crédits par moins afin de créer jusqu’à 15 vidéos de 5 minutes.

Le plan Business est proposé pour 72 dollars par mois en cas d’abonnement à l’année ou 90 dollars par mois en mensuel. Vous recevrez 30 crédits par mois, pour créer jusqu’à 30 vidéos d’une durée maximale de 20 minutes.

Enfin, le forfait Enterprise se destine aux projets les plus vastes. Il permet de créer des vidéos en quantité et durée illimitée, des avatars professionnels, et regroupe davantage de fonctionnalités.

Pour connaître son coût, contactez directement HeyGen. Vous pouvez remplir le formulaire de contact sur le site officiel, ou envoyer un email à l’adresse support@heygen.com.

Vous savez désormais tout sur HeyGen, l’intelligence artificielle qui connaît un succès croissant aux quatre coins du monde. N’hésitez pas à exploiter cet outil dès maintenant pour vos projets afin d’exploiter le formidable potentiel de l’IA !