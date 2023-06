Zimbra Free : tout savoir sur le webmail open source de Free

Zimbra Free est un service de messagerie en ligne que Free propose à ceux qui y sont déjà abonnés. Facile à utiliser, le service propose également de nombreuses fonctionnalités. Découverte !

Zimbra Free est un autre webmail gratuit offert par Free à tous sans obligation d’abonnement à la Freebox. Il a été proposé bien avant RoundCube, un autre webmail de Free. Intuitif, mais aussi accessible à tous, puisque c’est gratuit, Zimbra Free souhaite vous offrir une entière liberté. À tous ceux qui n’ont pas encore connu le service, voici ce que vous devez savoir à son sujet.

Qu’est-ce que le webmail gratuit Zimbra de Free ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de faire un petit rappel sur ce qu’est un webmail.

Qu’est-ce qu’un webmail ?

Un webmail désigne une interface informatique qui sert à échanger des courriels. Ce service permet d’accéder aux emails aussi bien depuis un ordinateur que depuis un smartphone ou une tablette. Il ne nécessite pas le téléchargement ou la mise à jour d’un logiciel de messagerie.

Un service de webmail présente plusieurs avantages. Tout d’abord, il permet d’accéder avec un large éventail d’appareils à condition de disposer de la connexion Internet. La barrière géographique disparaît ainsi. De plus, le fait de ne pas avoir à télécharger une application de messagerie en ligne représente un point fort en termes de commodité.

Outre ses nombreux avantages, le webmail souffre d’un défaut majeur. En effet, sa capacité de stockage est réduite.

Et le webmail gratuit de Free ?

Zimbra Free représente le service de messagerie en ligne pour tous ceux qui veulent accéder à leur boîte aux lettres n’importe où. Il se caractérise par une interface conviviale et intuitive rendant son utilisation très facile. Il peut donc être utilisé comme un service de messagerie professionnelle et personnelle.

En plus de son interface, le service reste entièrement gratuit. Avec ses différentes fonctionnalités, comme le calendrier partagé, ce webmail open-source se révèle très utile à l’ère des TIC.

De plus, Zimbra peut être accessible depuis n’importe quel ordinateur, qu’il soit sous Linux, Windows ou Apple. Ce service prend en charge tous les systèmes d’exploitation tels que iOS ou Android.

Le webmail de Zimbra, Free se décline en deux interfaces différentes : HTML et Ajax. L’interface HTML peut être accessible via l’ordinateur ou un autre appareil utilisant Internet. En revanche, la seconde interface, utilisant la technologie Ajax, constitue un modèle avancé. Par conséquent, elle semble plus puissante que la version HTML.

Pour les deux types d’interface, ce service de messagerie électronique accorde gratuitement à ses utilisateurs 1 Go d’espace de stockage. Mais cette capacité de stockage peut être augmentée en fonction des besoins des utilisateurs.

Fonctionnalités et avantages du service

En premier lieu, le téléchargement d’un logiciel de messagerie ne figure pas dans les conditions d’utilisation de Zimbra. De plus, ce service de messagerie fonctionne avec d’autres logiciels tels que Microsoft Outlook ou Mozilla Thunderbird.

Par ailleurs, Zimbra permet d’organiser les emails par type de contenu, sans oublier l’ajout d’étiquettes pour faciliter le tri. En outre, le service dispose de deux types de recherche, simple et avancée.

Une autre fonctionnalité intéressante de Zimbra de Free, est son calendrier partagé. Cette dernière permet aux utilisateurs de partager facilement des dossiers et des contacts avec d’autres personnes. De plus, il devient possible de contrôler l’historique de ces partages. En outre, le calendrier partagé offre un accès à l’agenda et au répertoire personnel de l’utilisateur.

En plus, l’utilisateur peut personnaliser son thème à volonté. Cela augmente le confort d’utilisation du service. Pour modifier l’interface, il suffit de se rendre dans la section » Préférences « . Dans cette option, Zimbra free met à disposition toute une palette de couleurs.

Zimbra free offre également à ses utilisateurs l’avantage de créer un nombre illimité de comptes secondaires. Comme ce service n’est pas lié à l’abonnement Free, il peut être utilisé même sans abonnement Internet ou mobile Free.

Enfin, les documents liés aux e-mails peuvent être stockés en ligne. Zimbra offre par défaut une capacité de stockage de 1 Go qui peut être étendue jusqu’à 10 Go.

Il existe deux façons d’accéder à Zimbra de Free : l’accès direct via Zimbra et l’accès par l’intermédiaire d’un logiciel de messagerie.

Accès direct à Zimbra Free

Pour accéder au service de webmail de Free, il faut d’abord se connecter directement via sa plateforme Zimbra. Pour cela, il faut se rendre dans l’espace abonné en utilisant l’identifiant qui précède le « @free.fr » et le numéro de téléphone portable.

Le service comporte une rubrique intitulée « Gérer mes comptes de messagerie ». Après avoir cliqué dessus, il faut procéder à la migration en cliquant sur « Migrer ma boîte mail Free vers Zimbra webmail ». Pour envoyer la demande, l’utilisateur doit confirmer la demande.

La migration vers Zimbra webmail peut prendre quelques jours pour être effective. En attendant, il est toujours possible de se connecter via Roundcube, l’autre service de messagerie de Zimbra.

Accès indirect, via un logiciel de messagerie

Pour se connecter à Zimbra Free, il suffit également d’utiliser un programme de messagerie. Pour y parvenir, il faut d’abord commencer par installer le logiciel sur votre ordinateur. Ensuite, il ne reste plus qu’à configurer le logiciel de messagerie.

Normalement, il s’agit d’une étape automatique. Néanmoins, les conseils suivants peuvent s’avérer utiles. Tout d’abord, il faut bien choisir son pseudo, car celui-ci sera affiché dans tous les messages envoyés. Deuxièmement, noter le mot de passe quelque part peut exposer à un risque de piratage, il vaut donc mieux le mémoriser.

Abonné ou pas, créez votre compte Zimbra Free

Tout le monde peut utiliser le webmail gratuit de Free sans avoir à s’abonner à la Freebox. Il en va de même pour les comptes secondaires.

Ouvrir un compte Zimbra en étant abonné à Freebox

Tous les abonnés Free peuvent ouvrir un compte Zimbra en suivant les étapes suivantes :

Se rendre dans l’espace client de Free.

Utiliser le login Freebox pour se connecter

Se rendre dans la rubrique « Mon abonnement » pour créer vos comptes de messagerie.

Il n’y a pas de limite au nombre de comptes pouvant être créés. Cependant, il faut souligner que le trait d’union dans une adresse email Zimbra Free n’est pas autorisé. De même, si le nom d’utilisateur comporte un point, celui-ci ne doit pas apparaître juste avant le « @ ». Quant au nombre de caractères, ils doivent être compris entre 3 et 20 pour le login et entre 8 et 16 pour le mot de passe.

Ouvrir un compte Zimbra Free sans s’abonner à Freebox

Bien entendu, le webmail Zimbra est disponible même sans s’abonner à Free. Pour ce faire, l’étape préliminaire consiste à se rendre à l’adresse : subscribe.free.fr/accesgratuit. La page comporte différents champs à remplir comme les noms et prénoms, la date de naissance, l’adresse physique, etc.

Il faut également accepter les conditions générales de vente du site avant de passer à l’étape suivante. Après avoir accepté les conditions générales de vente, une série de pages à remplir vont s’afficher jusqu’à confirmation de l’ouverture du compte Free.

L’utilisateur non abonné à Freebox reçoit, en principe, un courrier en version papier que Free envoie via la poste. Le courrier comporte les identifiants qui permettent les connexions ultérieures au compte ainsi créé.

Zimbra fonctionne comme n’importe quel autre service de messagerie en ligne. En plus de son interface intuitive, le webmail de Free permet également à ses utilisateurs de créer de nombreux comptes secondaires. Pour ce faire, il y a des étapes à suivre, mais il faut d’abord vérifier que le compte principal est actif.

L’utilisateur reçoit ses identifiants après la création d’un compte principal. Ces identifiants vont permettre de créer des comptes secondaires. La première étape pour créer un compte secondaire consiste à se rendre dans la zone de connexion. La deuxième étape est de se connecter en utilisant les identifiants reçus.

Zimbra présente une section « Créer vos comptes de messagerie supplémentaires » qui, une fois connectée, servira pour les étapes restantes. Il ne vous reste plus qu’à suivre les instructions pour finaliser la création de chaque compte supplémentaire.

Un petit point négatif que l’on remarque en utilisant le webmail Zimbra, c’est sa capacité de stockage plutôt limitée. Mais détrompez-vous, on peut facilement passer de 1 Go à 10 Go sans dépenser un sou. Ce qui est un véritable atout pour le service, notamment avec l’accroissement actuel des flux de courriels. Voici comment faire :

Ouvrez votre navigateur

Rendez-vous sur le portail de Free, puis sur son espace client

Connectez-vous à l’aide de votre adresse e-mail

Cliquez sur « interface de gestion »

Choisissez l’option « Passer la capacité de Zimbra à 10 Go »

En règle générale, cette migration peut prendre jusqu’à 48 heures pour se faire valider.

En cas de bug ou de panne pendant la migration, les anciens emails peuvent ne pas apparaître sur Zimbra. Pour prévenir ce type de problème, il faut accéder à l’ancien courrier dans sa version originale avant la fusion. À cet effet, il faut utiliser la procédure de récupération IMAP via le site imap-old.free.fr.

Voici la méthode à suivre pour récupérer les emails avec Mozilla Thunderbird.

T éléchargez l’appli sur http://www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird/

l’appli sur http://www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird/ I nstallez le système

C onfigurez l’ancien compte . Pour ce faire, vous devez lancer Thunderbird, et sélectionner Compte de messagerie, puis cliquer sur Suivant. Ensuite, vous devez mettre Ancien compte comme nom, puis juste en dessous, vous devez indiquer l’adresse email avant de passer à Suivant.

C hoisissez IMAP comme type de serveur. Par la suite spécifiez que le serveur de réception est imap-old.free.fr.

Pour terminer, s aisissez le mot de passe et de cochez le bouton pour l’enregistrer

Désormais, on peut accéder à l’ancien compte et consulter les emails qui s’y trouvaient avant sa migration vers le compte Zimbra.

Que faire quand la boite mail est bloquée ?

Pas plus tard qu’en mi-mars 2020, Free a dû bloquer bon nombre d’utilisateurs. De la sorte, plusieurs utilisateurs de Zimbra Free n’ont pas pu accéder à leur compte.

Heureusement, ce n’était qu’une procédure émanant de la firme dans le but de sensibiliser ses clients à augmenter la sécurité de leur compte. Pour y remédier, Free a proposé à ses clients bloqués de se rendre sur un newsgroup pour trouver la solution, le changement de mot de passe, en l’occurrence. Il suffit de suivre la même procédure en cas d’oubli d’un mot de passe.

Pour changer son mot de passe, il faut d’abord se rendre sur l’interface de gestion, puis se connecter avec l’adresse bloquée et le mot de passe actuel. Après cela, il faut se rendre dans la rubrique « gestion de vos comptes mails ». Cette rubrique comporte un volet « Modifier votre mot de passe ».

Forces et limites du webmail Free Zimbra

Zimbre se distingue par sa grande accessibilité. En fait, ce webmail offre aux utilisateurs la possibilité de consulter leurs e-mails depuis tous les types de terminaux. Pas besoin d’installer d’application supplémentaire : il faut se connecter à partir du navigateur et le tour est joué. En outre, ce webmail peut être personnalisé facilement en fonction des besoins de chacun. Par ailleurs, le classement simplifié des emails ainsi que la possibilité de partager des calendriers constituent des avantages complémentaires pour Zimbra.

Son unique faiblesse concerne sa capacité de stockage réduite dans le cloud. Par rapport à ses homologues, Zimbra est un outil limité au niveau du stockage, empêchant l’archivage des courriels et annexes dans sa boîte de réception.

Zimbra free : FAQ

Via l’interface utilisateur de Zimbra free, vous pouvez supprimer vos e-mails et puis vider la corbeille. Toutefois, si vous désirez récupérer un ou plusieurs messages, il est possible de le faire dans un délai de 15 jours à partir du moment où la corbeille a été vidée. Pour ce faire, cliquez sur le bouton droit de la corbeille et appuyer sur « Restaurer les messages supprimés« .

Pour ce faire, il faut se rendre dans la section « Menu », ensuite dans « Paramètres ». Pour continuer, il faut cliquer sur le bouton « Comptes et Synchronisation ». Il faut ensuite cliquer sur « Ajouter un compte » et « Exchange ActiveSync ». Pour terminer, il faut remplir les informations requises. Pour rappel, l’adresse du réseau est la suivante : zimbra.alpi40.fr.

Pour changer le mot de passe du compte, il faut se connecter à la webmail. En haut à droite, il faut cliquer sur la petite flèche du prénom. Dans le menu défilant, cliquez sur la zone Modifier le mot de passe.

Bloquer les e-mails indésirables

Pour y parvenir, il faut ouvrir la section Préférences, et cliquer sur Courrier. Rendez-vous ensuite dans la rubrique Options anti-spam. Ensuite, il faut renseigner l’adresse à bloquer tout en cliquant sur Ajouter. Pour terminer, il suffit d’enregistrer les changements en appuyant sur le bouton dédié.