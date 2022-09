Antivirus PC : quel est le meilleur logiciel de protection ?

Choisir le meilleur antivirus pour votre PC, c’est choisir la sécurité et la tranquillité d’esprit dans tout ce vous entreprendrez par la suite. Mais ce n’est pas toujours facile étant donné le nombre de logiciels qui existent sur le marché. Pour guider votre choix, voici une sélection des meilleures solutions parmi tous ceux que nous avons testés.

Pratiquement tout le monde utilise un ordinateur pour une raison ou une autre. Comme tout appareil informatique, les PC sont constamment exposés à des risques tels que les logiciels malveillants et les ransomwares. De fait, utiliser un antivirus est tout simplement indispensable pour poursuivre nos activités en toute sécurité. En plus de fournir une protection, les meilleurs services d’antivirus offrent d’autres fonctionnalités qui vous seront très utiles.

Trouver le meilleur antivirus pour PC

Le meilleur antivirus pour PC est avant tout celui qui offre le meilleur service pour sécuriser votre machine. Néanmoins, il convient de noter que votre choix doit aussi dépendre du type d’appareil que vous voulez protéger.

Par ailleurs, comme nous l’avons mentionné, certains services proposent plus de fonctionnalités de sécurité que d’autres. Vous devez également tenir compte de cela pour choisir l’antivirus qui vous correspondra le mieux.

Enfin, vous avez le choix entre un antivirus payant ou gratuit. Évidemment, un logiciel payant a toujours plus à offrir. Mais en fonction de vos attentes et de vos activités, un antivirus gratuit n’est pas toujours à exclure.

Norton: le meilleur des meilleurs antivirus PC

Norton est le seul antivirus à avoir obtenu un score de 100 % à l’AV-Test. Cela en fait indiscutablement le meilleur logiciel de protection pour les PC, peu importe le système d’exploitation.

Il utilise un outil baptisé SONAR qui identifie les menaces grâce à une analyse heuristique et le machine learning. Pour faire simple, il surveille les applications pour détecter les anomalies et non pas en se basant sur un code informatique. Il bloque les connexions entrantes et sortantes suspectes, à l’exception des PC Windows sur lesquels SONAR ne vérifie que les connexions entrantes.

À partir de l’offre Norton 360 Standard, la marque ajoute une protection VPN illimitée. Ceci présente un grand avantage par rapport aux autres services qui limitent l’utilisation du VPN gratuit à quelques centaines de Mo de données par jour. Ce forfait inclut aussi une fonctionnalité qui permet de bloquer l’accès à la webcam. Si vous optez pour les offres supérieures, vous pourriez bénéficier d’une surveillance du dark web avec la prise en charge de plusieurs appareils.

Norton propose aussi un gestionnaire de mot de passe accessible via l’identification biométrique et disponible avec l’offre de base Norton Antivirus Plus.

Bitdefender : un super logiciel à bas prix

Bitdefender a un score de 99 % à l’AV-Test. Compte tenu de son prix, il se place facilement à la deuxième place des meilleurs antivirus PC. Sa fonctionnalité de protection en temps réel s’appelle Advanced Threat Defense et permet de protéger les machines des virus et des ransomwares.

Au lieu de se baser sur les signatures de logiciels malveillants, comme le font la plupart des antivirus, Bitdefender surveille le comportement des applications. Autrement dit, si le logiciel de protection détecte une anomalie, il bloque automatiquement l’application concernée. Cette méthode permet d’identifier même les virus les plus récents.

Par ailleurs, il utilise un pare-feu pour bloquer les connexions entrantes et sortantes que ce soit sur les réseaux locaux ou sur Internet. De même, ils empêchent les pirates de scanner les ports ouverts sur votre ordinateur.

Outre les fonctions d’antivirus, Bitdefender offre aussi des fonctionnalités supplémentaires en fonction de votre abonnement. Cela inclut par exemple un service de VPN gratuit limité à 200 Mo de données par jour. Quant au gestionnaire de mot de passe inclut dans le service antivirus, il ne prend en charge que les PC Windows.

Kaspersky : une alternative à Bitdefender

L’antivirus de Kaspersky offre à peu près les mêmes fonctionnalités que Bitdefender. En fait, il utilise un système de protection à trois niveaux. Celui-ci comprend une analyse heuristique, une protection en temps réel contre les cybermenaces et une action instantanée contre les logiciels malveillants.

Son pare-feu se révèle être l’un des plus avancés avec plusieurs options de personnalisation. Quant au VPN gratuit, la limite est de 300 Mo de données par jour, ce qui constitue un avantage considérable par rapport à Bitdefender. Mais dans tous les cas, cela ne vous laisse pas plus de 8 minutes de streaming en 720 p.

Le plan Kaspersky Anti-Virus vous permet de protéger jusqu’à trois PC. Mais pour bénéficier du VPN et du pare-feu, vous devrez passer à la formule Kaspersky Internet Security. Enfin, le pack Kaspersky Total Security ajoute un gestionnaire de mots de passe ainsi que d’autres fonctionnalités supplémentaires. Il peut prendre en charge cinq appareils.

Panda : le meilleur antivirus PC avec le plus de fonctionnalités

L’évolution de la technologie entraîne celle des logiciels malveillants. Du coup, le meilleur antivirus pour PC doit également être capable de tirer parti des avancées technologiques pour rester dans la course.

Le logiciel de protection Panda combine le Big Data, l’IA et le machine learning pour détecter toutes les menaces dans vos applications. Il fait partie des antivirus les plus efficaces contre les ransomwares, les attaques zero-day et les attaques API.

En évaluant les risques, le pare-feu se charge d’attribuer les autorisations aux applications. Il faut noter que les paramètres peuvent également être modifiés en fonction de vos préférences. Quant au VPN gratuit, vous serez limité à 150 Mo/jour ou à environ 4 minutes de streaming en 720 p. Son gestionnaire de mots de passe prend en charge l’authentification à deux facteurs ainsi que l’identification biométrique.

Avec l’offre Panda Dome Complete, vous pourrez profiter de toutes ces fonctionnalités. Si vous optez pour Panda Dome Premium, vous bénéficierez même d’un VPN illimité.

McAfee : la fiabilité à la clé

En matière d’antivirus, McAfee propose Total Protection. Comme son nom laisse entendre, il offre une protection fiable contre toutes les cybermenaces. Son moteur de scan analyse les fichiers en les comparant avec des signatures de logiciels malveillants en les exécutant dans un sandbox. Lorsqu’il détecte une nouvelle menace, il supprime le code des fichiers infectés.

Bien que McAfee ait une offre incluant un VPN gratuit, il peut arriver que la fonction illimitée ne fonctionne pas correctement sur toutes les plateformes. Mais si vous utilisez un PC Windows, vous ne devriez pas avoir de souci. En revanche, son gestionnaire de mot de passe est l’un des meilleurs, qui plus est ne limite pas le stockage.

Avast One : le meilleur antivirus PC d’Avast

Avast est effectivement l’un des plus anciens noms de l’histoire des antivirus. Mais son ancienneté ne signifie pas pour autant qu’il est devenu moins performant. Au contraire, le logiciel antivirus PC s’est renouvelé pour offrir non seulement un meilleur design, mais aussi de nouvelles fonctionnalités.

Déjà, la version gratuite d’Avast One permet de scanner votre ordinateur pour détecter les logiciels malveillants et identifier les vulnérabilités des réseaux. Avast One Essential protège également les fichiers contre les attaques de chiffrement par ransomware.

Mais pour plus de sécurité, les offres payantes débloquent toutes les fonctionnalités. Elles incluent notamment le sandboxing, un pare-feu avancé, la protection webcam et une protection contre les sites frauduleux. Les forfaits Individual et Family d’Avast One ajoutent aussi une fonction de nettoyage de disque dur et de chiffrement de la connexion internet. De plus, le logiciel protège vos données personnelles pour empêcher les annonceurs de vous identifier

Malwarebytes : le meilleur antivirus pour un scan rapide du PC

Tout comme avast, Malwarebytes a une version gratuite et une version premium. Pour certaines des solutions que nous avons citées dans cette liste, la gratuité est soumise à certaines restrictions.

Malwarebytes Free permet de débarrasser les PC des différentes menaces lorsque votre antivirus habituel n’y parvient pas. Quant à Malwarebytes Premium, il ajoute toutes les fonctionnalités d’un logiciel de protection contre les logiciels malveillants.

Mais ce qui rend cet antivirus PC vraiment meilleur, c’est la rapidité à laquelle il scanne les appareils pour obtenir d’excellents résultats.

Trend Micro Maximum Security: une solution pour les novices

Avec un prix correct et une interface facile à naviguer, nous avons aussi sélectionné Trend Micro Maximum Security pour notre top. En fait, parfois, le meilleur antivirus PC est le plus simple.

En termes de fonctionnalités, Trend Micro propose l’analyse en temps réel, le filtrage Web ainsi que l’optimisation des performances de l’ordinateur. Il a également un avantage en matière de confidentialité du fait qu’il empêche les données sensibles de quitter le PC.

À cette fin, la fonctionnalité Privacy Scanner analyse automatiquement les réseaux sociaux et les navigateurs web. Vous pouvez même ouvrir des navigateurs sécurisés avec un sandbox dans Chrome et Firefox, pour les achats et les transactions bancaires en ligne.