Antimalware : qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?

Un antimalware protège un système informatique contre les malwares. Découvrez tout ce que vous devez savoir à ce sujet : définition, fonctionnement, avantages…

De plus en plus nombreux, toujours plus redoutables, les malwares ou logiciels malveillants sont un véritable fléau. Heureusement, il existe des logiciels appelés » antimalwares « , permettant de détecter, d’empêcher et de supprimer les malwares sur un système informatique.

Antimalware : qu’est-ce que c’est ?

Un logiciel antimalware protège un système informatique contre les infections causées par des logiciels malveillants de toutes sortes. En particulier les virus, les logiciels espions, les rootkits, ou encore les ransomwmares qui circulent de plus en plus…

Ce logiciel peut être installé sur un ordinateur personnel, sur un serveur ou même sur un réseau informatique complet. Certains fournisseurs proposent désormais également un antimalware sous forme de service en nuage, comme McAfee CloudAV.

Bien qu’un programme anti-malware présente des similitudes avec un programme antivirus, il possède des fonctionnalités plus avancées et une couverture plus large.

Antimalware comment ça marche ?

Un logiciel antimalware repose sur trois techniques différentes. Il réalise de la détection basée sur signature, de la détection basée sur le comportement, et le sandboxing.

Tout d’abord, la détection basée sur signature. Elle consiste à comparer un morceau de code suspect à des morceaux de code de malwares connus. Ceux-ci sont répertoriés dans une base de données. Si le code est reconnu, le malware est identifié. Cette technique permet uniquement d’identifier des malwares connus.

La détection basée sur comportement permet quant à elle de détecter des malwares encore inconnus. Le logiciel détecte les intentions du malware avant qu’il ne puisse les exécuter. Si le malware effectue une action anormale ou non autorisée, il devient une menace identifiée. Cette méthode repose de plus en plus sur des algorithmes de Machine Learning.

La dernière technique est celle du sandboxing. Une » sandbox » est un environnement informatique isolé, au sein duquel des applications inconnues sont exécutées sans risque. Cela permet de vérifier la présence de menaces. Si le malware révèle ses intentions malveillantes au sein de la sandbox, l’antimalware le supprime immédiatement.

A quoi ça sert ?

Les antimalwares ne servent pas seulement à scanner des fichiers à la recherche de malwares. Ces logiciels peuvent aussi permettre aux entreprises de stopper une attaque en fournissant une protection en temps réel contre l’installation d’un malware. Pour cela, il scanne toutes les données entrantes sur le réseau.

Ils peuvent aussi empêcher les utilisateurs de visiter des sites web connus pour distribuer du code malicieux, ou empêcher la propagation d’un malware si un appareil du réseau est infect. Ces logiciels permettent aussi de générer et de compter le nombre d’infections sur une période donnée, et de calculer le temps nécessaire pour éradiquer ces infections. Les administrateurs peuvent aussi s’en servir pour comprendre comment un malware a infecté un appareil ou un réseau.

L’antimalware peut aussi supprimer un malware une fois détecté. Toutefois, si ce malware risque de causer davantage de dégâts à l’ordinateur en cas de suppression, le logiciel mettra en quarantaine les fichiers suspects pour permettre à l’usager de les supprimer manuellement.

Pour autant, ces logiciels sont largement perfectibles. Les pirates informatiques connaissent des techniques pour éviter de se retrouver bloquer par ce type de protection. Les éditeurs doivent adapter leurs solutions en adoptant des technologies comme l’IA ou l’Analytics. La simple mise à jour de base de données virus ne suffit plus. Cela entraîne de facto des changements de modèles économiques puisque l’intégration de ces nouveaux services coûtent souvent plus cher. Par ailleurs, le manque de recrue ralentit ce marché particulièrement sollicité.

Antivirus ou antimalware : quelle est la différence ?

Antimalware et antivirus sont souvent confondus. Cependant, comme expliqué précédemment, il existe quelques différences entre ces deux types de produits. Dans le passé, les logiciels antivirus permettaient de lutter contre des menaces bien connues. Il s’agissait de chevaux de Troie, de virus, de keyloggers et de worms.

Les antimalwares, en revanche, ont été développés pour lutter contre les nouvelles menaces. Ils protègent également contre les infections diffusées par le biais de malvertising ou d’exploits de type « zero-day ». Aujourd’hui, cependant, l’antivirus et l’antimalware tendent à offrir les mêmes fonctionnalités.

Une vidéo explicative réalisée par Orange détaille l’importance de ces logiciels. Par ailleurs, le grand public peut se procurer un antimalware gratuit auprès de Ccleaner, AdwCleaner, ou encore MalwareBytes.

Antimalware gratuit : est-ce intéressant ?

Dans la cybersécurité pour les particuliers, il existe des solutions gratuites. Un antimalware gratuit comme AdwCleaner permet de faire des vérifications de temps à autre. Ainsi, l’utilisateur sait si sa machine contient un virus, un spyware, un malware ou tout autres applications intruses dans ses fichiers. Cependant un logiciel payant permet généralement de disposer des dernières mises à jour de base de données. Souvent plus virulents, ces logiciels détectent des logiciels ou des fichiers insoupçonnés. Petit désavantage, il convient de le régler, car il a tendance à considérer des programmes inoffensifs comme des logiciels pirates.

Les antilmalwares en mode gratuit comme ceux de Malwarebytes sont donc intéressants pour des analyses temporaires.