Il est rassurant de savoir que les développeurs travaillent assidûment sur l’évolution constante des systèmes antivirus, dans le but de nous préserver de toutes les menaces guettant notre vie en ligne. Protégez vos données et vos appareils grâce au plus sophistiqué des logiciels antivirus. Le meilleur choix antivirus payant fournit une protection efficace, des fonctionnalités supplémentaires tout en protégeant des cookies et escroqueries.

L’évolution de la technologie s’accompagne d’une quantité importante de nouvelles cybermenaces. Par conséquent, investir dans le meilleur antivirus constitue une solution efficace en toutes circonstances. Si vous cherchez donc une protection complète, au lieu de ne compter que sur Windows Defender, il serait judicieux d’investir dans le plus puissant des antivirus. Nous avons également d’autres alternatives tout aussi efficaces, autres que les versions payantes, si vous tenez à ce que votre ordinateur dispose des soins mérités. Enfin, pour des budgets plus réduits, des solutions adéquates sont toujours proposées, en fonction des besoins du bénéficiaire.

Certains fournisseurs d’antivirus payants coûtent moins de 10 euros l’année, et d’autres sont gratuits et/ou proposent des périodes d’essais gratuites. Bien qu’ils puissent être fiables, nous recommandons toujours d’être assuré en optant pour une offre premium.

Top des meilleurs systèmes antivirus payants

Bitdefender

Bitdefender figure parmi les antivirus payants les plus performants en 2022. Ce logiciel recense à travers le monde plus de 500 millions d’utilisateurs. Pour satisfaire les besoins de ses clients, il met à leur disposition 3 différentes formules. En fait, cet éditeur de logiciel propose une solution classique et une version plus complète pour se prémunir contre toute attaque de cybercriminel : la suite Bitdefender Total Security.

En ce qui concerne la version classique, cette dernière est disponible uniquement sur les appareils fonctionnant sous Windows pour une licence unique. Quant à la suite Bitdefender Total Security, elle prend en charge les systèmes macOS, Windows, iOS et Android. pour couronner le tout, elle permet la connexion simultanée de 5 terminaux.

Une solution de sécurité complète

La Bitdefender Total Security est constituée d’une large gamme d’outils. En fait, ces derniers peuvent être facilement contrôlés grâce à une interface efficace et conviviale. Parmi ces fonctionnalités figurent un antivirus continuellement mis à jour, un programme permettant de gérer les malwares, une assistance gratuite ainsi qu’un guide de sécurité Wi-Fi.

En outre, cette suite regroupe toute en un seul produit les différents services, dont un système hautement sécurisé lors des achats effectués sur Internet. Elle intègre également une solution antiphishing et anti-fraude, un logiciel pare-feu performant, un système de contrôle pour les parents et une protection des données.

Par ailleurs, Bitdefender offre le meilleur antivirus familial via le Family Pack. Cette dernière offre la possibilité d’utiliser un nombre illimité de périphériques. Cela permet d’ajouter l’antivirus payant à tous les appareils domestiques.

Avec des offres allant de 25 à 34 euros par an pour Bitdefender Total Security, le logiciel offre une excellente protection antivirus de base à un prix abordable. Cependant, certains utilisateurs notent des problèmes de nettoyage des ransomwares.

Avantages

Grande efficacité contre les logiciels malveillants

Une multitude de caractéristiques

Inconvénients

Aucune grande innovation

VPN dont la capacité de stockage se limite à 200 Mo par jour

Kaspersky

Kaspersky se démarque par son logiciel antivirus depuis de longues années. La société occupe une place de choix sur le marché français avec une part importante de 35,5 % pour son excellent outil. Comme ses homologues, Kaspersky propose une solution standard et une suite de protection complète nommées, Total Security.

Cette dernière est la plus prisée des internautes afin de sécuriser l’ensemble de l’écosystème informatique. En fait, il dispose des atouts pour figurer parmi les meilleurs antivirus. Total Security assure une excellente protection contre les malwares, les virus et autres programmes malveillants de toutes sortes.

En outre, l’antivirus payant offre des mises à jour régulières et une couverture complète. De plus, elle fonctionne avec tous les appareils macOS, Windows, Android et iOS. Ce qui n’est pas le cas du programme de base, ce dernier n’étant accessible que sous Windows.

Un bouclier idéal contre les innombrables logiciels malveillants

La solution antivirus Kaspersky comprend des outils performants tels qu’un dispositif de sécurité pour les opérations bancaires sur Internet. Elle propose également un gestionnaire de mots de passe ainsi qu’un dispositif de contrôle parental. De plus, Kaspersky laisse le choix quant au nombre de périphériques à connecter. Pour chaque produit, le coût diffère en fonction de ce nombre.

Tous les forfaits Kaspersky sont accompagnés par un accès VPN de base. Cela sécurise la connexion au réseau Internet lorsque l’utilisateur se rend dans un lieu public. Toutefois, il y a des limites qui justifient le passage à un forfait premium. La version proposée par Kaspersky présente un intérêt indéniable. Pour un prix minime, il permet d’accéder à un réseau de 2000 serveurs répartis dans 30 pays.

Pour profiter du service Kaspersky Total Security pendant un an et sur un seul appareil, il faut payer 34,99 euros. Pour un maximum de 10 terminaux, il faut compter jusqu’à 76,49 euros. À noter qu’il est possible de faire une évaluation du logiciel gratuitement durant 30 jours.

Avantages

Une grande capacité à détecter les virus

Une série de caractéristiques

Inconvénients

Faible changement entre les versions

Un VPN restreint à 300 MB par jour

Norton

NortonLifeLock est l’éditeur de l’antivirus Norton qui se place parmi les plus efficaces disponibles sur le secteur. Ce logiciel comprend des versions variées, plus ou moins évoluées. À noter que la solution de base se limite à un ordinateur à utilisation unique.

En ce qui concerne, la suite de sécurité, Norton Security Deluxe constitue la plus appréciée des éditeurs américains. En plus de la valeur ajoutée qu’il apporte, cet antivirus offre un meilleur niveau de protection contre de nombreux logiciels malveillants. Il comporte un pare-feu ainsi que d’une « garantie à 100 %, une mise à jour en continu, de chiffrement des informations en ligne.

Il convient de mentionner que Norton aide à lutter contre les virus et, au cas où l’utilisateur ne serait pas satisfait, il offre un remboursement complet et inconditionnel. Par ailleurs, cette offre intègre un accès illimité au VPN permettant de sécuriser la connexion même sur les points d’accès publics WiFi. Celle-ci offre la possibilité de se raccorder à plusieurs dizaines de serveurs répartis dans le monde entier.

Une gamme idéale pour la protection de nombreux appareils

Tout comme pour Bitdefender, Norton utilise une politique de non-enregistrement. Ce principe lui empêche d’enregistrer les activités en ligne de l’utilisateur. Security Deluxe permet de protéger simultanément 5 périphériques sous iOS, Android, Windows ou Mac OS. Quant à une version « Premium », cette dernière peut assurer la sécurité des 10 appareils. En outre, elle permet d’ajouter les contrôles parentaux ainsi que 75 Go de capacité de stockage sur le cloud.

La fonction Dark Web Monitoring constitue le meilleur atout de l’antivirus. Grâce à cet outil, il devient possible de vérifier si les données personnelles des internautes circulent sur le dark web.

Pour 15 à 45 euros chaque année, Noton propose une variété de protections de navigation impressionnante. Néanmoins, il impacte beaucoup plus sur votre ordinateur en matière de performances demandées que la plupart de ses concurrents.

Avantages

Connexion simultanée de 10 terminaux

La surveillance du Dark Web

Inconvénients

Possibilité de générer des faux positifs

Incidence sur les performances

Avast

Avast Premium Security se révèle être le meilleur antivirus pour assurer la sécurité du PC. En plus d’une qualité de protection élevée, cette suite influe très légèrement la puissance du système, sans que cela nuise à son fonctionnement.

Elle permet surtout de veiller à ce que les internautes ne soient orientés que vers des pages sécurisées. En particulier pour la saisie d’informations confidentielles comme les données bancaires. En effet, il arrive que des hackers reproduisent le contenu d’un e-commerce dans le but de tromper le client et de lui voler ses informations. Pour y remédier, un système dédié s’occupe de bloquer certains téléchargements ainsi que l’accès aux sites dangereux.

En outre, cet antivirus payant dispose d’un inspecteur des réseaux Wi-Fi capables de repérer les failles éventuelles des infrastructures. Il est aussi doté d’un gestionnaire de mots de passe pour faciliter la protection de ces derniers au sein du navigateur. À ce propos, l’éditeur précise que tous ses produits incluent notamment l’Avast Passwords.

Autres fonctionnalités incluses

En plus du broyeur de données, une fonction sandbox permet aux utilisateurs d’ouvrir des programmes dangereux sans risquer d’infecter leur ordinateur. En fait, un anti-ransomware va protéger les fichiers contre le cryptage. Outre un pare-feu de haut niveau, la gamme intègre un outil calibré pour résister aux attaques extérieures. À ce titre, il peut bloquer certaines adresses IP pour éviter les failles des systèmes d’exploitation.

Avast Premium Security protège également la webcam contre toute forme d’espionnage. En revanche, elle ne propose pas de système de suivi parental ou de VPN. Du côté du tarif, Avast Premium Security revient, actuellement, à 28,99 euros pour un PC pendant un an. Comme tous les antivirus payants, il offre un mois d’essai gratuit.

Avantages

Efficace contre les logiciels malveillants

Peu de répercussions sur les performances

Inconvénients

Aucun VPN

Absence de contrôle parental

McAfee

Cela fait plus de 30 ans que McAfee fournit des solutions antivirus de qualité. Outre son statut de plus ancien programme antivirus du secteur, il offre également le meilleur système de protection contre les cyberattaques. Parmi les outils puissants qu’il propose pour lutter contre les pirates informatiques, citons McAfee Webadvisor. Ce logiciel peut identifier à tout moment les fichiers et les sites confidentiels à risque et les protéger. Il en va de même pour les transactions bancaires.

Par ailleurs, le module McAfee Web Booster optimise les performances de l’ordinateur, notamment lorsqu’il est connecté à Internet. En outre, il convient de mentionner la présence d’un gestionnaire de codes d’accès ou la fonction de blocage des données.

Soulignons que McAfee souhaite fournir à ses clients un service complet et sans faille dans le domaine de la cybersécurité. Dans sa version standard, la société permet de couvrir 10 appareils.

La fonction VPN Safe Connect

En souscrivant à une offre à renouvellement automatique, McAfee permet de bénéficier gratuitement du VPN Safe Connect. Il s’agit d’un service unique sur le marché.

A la différence de ses concurrents qui ajoutent des forfaits avec appels VPN à leurs offres de base, McAfee présente en effet une solution intégrée et complète. Le VPN Safe Connect permet d’accéder à de nombreux serveurs situés dans le monde entier. Ceux-ci cryptent la connexion dans les lieux fermés en plus de débloquer la visite des sites géo-bloqués.

Le fait de ne conserver qu’une seule gamme de logiciels de sécurité permet d’améliorer la perception de McAfee. En fait, il n’y a qu’un seul prix. Pour la version Total Security, destinée à sécuriser 10 postes de travail, le prix est de 39,99 euros par an. Si, en revanche, vous ne voulez protéger qu’un seul appareil, vous devez payer 29,99 euros par an.

Avantages

Analyse et nettoyage des malware

Gestion de la sécurité

Inconvénients

Risque de ralentissement de l’activité du système

Limite des capacités de détection

Avira

Avira est un éditeur de logiciels allemand ayant 30 ans d’expérience dans le domaine de la sécurité informatique. La société fournit plusieurs services tels qu’un VPN, une mise à jour en temps réel des logiciels. Cependant, elle se concentre principalement sur les solutions antivirus qui bénéficient d’un meilleur classement auprès d’instituts indépendants.

Au départ, l’antivirus offert par cette compagnie était réservé aux utilisateurs du système Windows. Mais la firme a lancé le pack Avira Prime. Cette formule multiplateforme permet d’accéder aux différents produits Avira via divers appareils. Ainsi, l’internaute dispose d’un antivirus professionnel capable de repérer les maliciels et les attaques en ligne à tout moment et en temps réel. En plus de cela, Avira Password Manager Pro permet de générer des codes d’accès complexes

Un Antivirus efficace et bien plus encore

Grâce au gestionnaire de mots de passe intégré à la suite Avira Prime, les utilisateurs peuvent non seulement garder en sécurité leurs ID, mais aussi en créer et en sauvegarder de nouveau. Tout ce qu’il faut faire, c’est générer un code maître pour consulter les accès enregistrés.

Pressé de se rendre à une conférence tout en bénéficiant d’un accès aux services bancaires et au courriel en même temps ? Il suffit de se rendre sur l’appareil mobile pour y accéder. En fait, Avira offre un accès direct à un panneau de contrôle en ligne via son application, accessible sur les plateformes Android et Ios. Cette app permet de synchroniser tous les codes d’accès sur l’appareil choisi.

Pour une entreprise qui utilise un antivirus sur au moins 20 périphériques, le forfait Avira Prime s’avère abordable. Il faut payer environ 88 euros par an pour bénéficier de sa licence. En fait, ce forfait permet de bénéficier de cinq licences autorisant l’installation des logiciels Avira sur les systèmes d’exploitation macOS, Windows, iOS et Android.

Avantages

Une interface agréable

Outils de gestion pertinents

Inconvénients

Paramètres obsolètes

Aucun pare-feu spécifique

Antivirus payant vs gratuit : les différences

Sécurité

Certes, les antivirus gratuits ont la cote. Ils assurent la sécurité de base nécessaire pour lutter contre le risque de vol de données dû aux virus. En outre, ils empêchent le téléchargement de certaines applications ou fichiers dangereux tout en avertissant les internautes de la présence de sites peu fiables. Par conséquent, ils participent à la sauvegarde du système. Cependant, les antivirus gratuits sont loin d’être complets.

Au contraire, unmeilleur antivirus payant parvient à repérer les logiciels malveillants avec succès. À la différence du programme gratuit, cet outil élimine définitivement les malwares. Ils enregistrent également ces intrusions et les neutralisent avant que celles-ci n’infectent une seconde fois votre machine. Certains antivirus payants ont même la réputation de proposer un VPN payant avec bande passante illimitée. Cela permet d’avoir accès à plusieurs plateformes de streaming populaires.

Performance accrue

Avec un meilleur antivirus payant, certaines erreurs peuvent être corrigées sur la machine, ce qui permet de libérer un espace disque considérable. Autrefois, l’installation d’un logiciel particulier était requise pour déceler les éléments obsolètes, les programmes peu utilisés, les anomalies dans la mémoire du registre. Grâce aux antivirus payants, ce temps-là révolu est désormais révolu. Le fait de rendre un espace libre entraîne un phénomène de désaturation de la mémoire permettant au pc de gagner en performance.

Amélioration des mots de passe

Pour accéder à certains sites, il est indispensable de saisir un mot de passe. Il faut savoir que les codes d’accès faibles sont la proie des pirates informatiques et que les comptes peuvent faire l’objet d’attaques.

La majorité des antivirus payants disposent d’un service permettant de renforcer les codes d’accès. Ils proposent ainsi un mot de passe robuste, unique et indécryptable par les hackers. Dans un autre sens, ces logiciels contribuent à la sécurité des identifiants.

Protection des éléments d’identification

En ligne, les internautes sont souvent invités à communiquer leurs données. Par exemple, lors d’un achat ou pour vérifier leur solde bancaire. Les pirates se servent de ces données pour soutirer de l’argent au moyen de virus de type « ransomware » ou pour les exploiter dans une démarche frauduleuse.

Grâce aux antivirus payants, le système détecte plus efficacement les risques d’utilisation de ces données personnelles. Ils signalent ces activités et empêchent même la publication en ligne des informations confidentielles.

Le contrôle parental

Certains pirates informatiques agressent aussi les enfants au moment où ils se connectent. En effet, le plus souvent, ces enfants ont recours à Internet pour réaliser leurs exercices scolaires ou pour se rendre sur les réseaux sociaux ou visiter des sites éducatifs.

Cependant, ils sont exposés aux attaques des cybercriminels. Ils peuvent les agresser ou les abuser en utilisant un langage agressif ou même leur soutirer des photos à caractère obscène. En utilisant le contrôle parental, il devient possible de maîtriser complètement les activités en ligne effectuées par les enfants. Cela inclut la consultation voire l’interdiction de toutes les pages jugées sensibles.

Les critères pris en compte pour choisir les meilleurs antivirus payants

Choisir une protection complète

Aujourd’hui, un bon produit de sécurité ne se limite pas à une protection antivirus. Il doit offrir une protection complète avec plusieurs couches de sécurité. Notamment un pare-feu, une protection contre la cybercriminalité et les ransomwares, un VPN.

Opter pour une protection fiable

L’un des critères les plus importants pour choisir la meilleure solution antivirus est sa fiabilité. Un produit de sécurité fiable doit être capable de protéger sans provoquer le moindre conflit. En outre, il doit mettre ses processus à l’abri des arrêts intempestifs et fournir une sécurité à jour.

Prêter attention à l’impact sur les performances

Les programmes antivirus sont assez gourmands en ressources. Ils utilisent par exemple une plus grande puissance de calcul. Cependant, tous les fournisseurs de sécurité essaient de minimiser l’impact de leurs produits sur les performances de l’ordinateur. Si l’appareil utilisé n’est pas le plus puissant du marché, il convient de tenir compte de l’aspect performance.

Tenir compte de la réputation

Acheter et utiliser un produit de sécurité d’une société ayant une bonne réputation représente généralement un investissement plus sûr. Les bonnes solutions de sécurité ont tendance à rester bonnes au fil du temps.

Surveiller les coûts

La plupart des utilisateurs ont tendance à choisir des produits moins chers. Bien qu’il s’agisse d’une bonne approche générale, elle n’est pas toujours la meilleure dans le cas d’un meilleur antivirus.