Avis sur Bitdefender : Est-ce toujours le meilleur antivirus ?

Considéré comme le plus populaire des antivirus du marché avec ses plus de 500 millions d’utilisateurs, Bitdefender occupe depuis plusieurs années une bonne place sur les différents top pour antivirus (voir le nôtre), mais les avis changent…

Non seulement pour sa protection parfaite et son faible taux de faux positifs. Mais aussi pour sa grande capacité de détection et de blocage des programmes et fichiers malveillants. Et cela, avant, pendant et après leur exécution. Et il faut dire que sur son segment, peu d’offres arrivent à le surpasser. Les résultats de notre test de l’antivirus.

Caractéristiques

Marque : Bitdefender

Langue du logiciel : Français

Les appareils compatibles : Windows, MacOS, iOS et Android (Bitdefender Total Security)

Les réglages recommandés :

Pour Windows

Windows 7 avec Service Pack 1 au minimum

2 Go de mémoire vive

2,5 Go d’espace disque

Avoir un navigateur Internet Explorer version 11 ou ultérieur

MacOS :

MacOS 10.10 Yosemite au minimum

Appareils iOS (iPhone, iPad, iPod touch)

iOs 11.2 ou version ultérieur

Appareils Android

A partir de la version 5.0 (Lollipop)

Avis Bitdefender : une myriade de fonctionnalités

Lancé en 2001 par l’éditeur SOFTWIN basé à Bucarest, Bitdefender a su dès ses débuts se créer une solide réputation grâce son efficacité redoutable contre tout type de menaces. Une robustesse qu’elle doit à un large panel d’innovations sur le front de l’analyse heuristique avec B-Have ou encore d’un point de vue comportemental avec sa technologie brevetée Active Threat Control.

La version gratuite de ce logiciel analyse un ordinateur pour détecter les menaces. Ultra-complet, bien pensé et surtout terriblement efficace, le logiciel peut comparer, analyser et identifier en temps réel tous les scripts malicieux et les programmes malveillants. Comme le service gratuit de malwarebytes, il est capable d’apporter la réponse la plus adaptée pour contrer toute menace de manière quasi-instantanée.

Et cela tout en ne cessant d’apporter son lot de nouveautés en termes de services. Pour ne citer que Bitdefender Box. Un système de cybersécurité qui vient se placer directement au niveau de votre routeur. Ainsi, en plus de protéger votre réseau et vos ordinateurs, le système sécurise l’ensemble des appareils connectés utilisés par tous les membres de votre famille. Autant dire que face à la multiplication des menaces en ligne, Bitdefender se positionne comme la solution de choix pour s’offrir un maximum de protection.

Mais si Bitdefender est aujourd’hui une véritable référence sur le marché des logiciels antivirus PC et mac. Comparé à Windows Defender, ce logiciel se distingue principalement par ses nombreuses fonctionnalités. Notamment les mises à jour automatiques des définitions de virus et les mesures de quarantaine pour les fichiers et programmes suspects.

Il s’agit des premières suite de sécurité à combiner plusieurs approches contre les menaces en proposant aux utilisateurs des modules qui misent sur la défense proactive et l’intelligence artificielle . Le but étant de protéger leurs appareils contre plusieurs menaces de taille et même encore celles non répertoriés. Et rien que pour cette raison, notre avis sur Bitdefender est déjà très positif.

Protection contre les malwares

Virus, spyware, trojan, bots…Bitdefender se propose de protéger tous type de système d’exploitation contre tous les malwares en permettant à l’utilisateur d’accéder à une flopée de fonctionnalités d’analyses :

Analyse antivirus en temps réel avec un taux de détection à 100%

Analyse du système

Analyse programmée pour permettre au logiciel d’étudier le contenu de votre disque même lorsque vous êtes absent

Analyse personnalisée vous permettant de choisir les dossiers à examiner et le moment où vous souhaitez effectuer l’analyse

A cela s’ajoute, la détection des malwares sophistiqués via cloud et machine learning ainsi que les nombreuses technologies innovantes contre les attaques zero-day.

A noter que Bitdefender vous prévient également des attaques avant même qu’elles n’atteignent votre appareil. En outre, en cas d’attaque, vous pouvez consulter une chronologie de la séquence d’infection. Vous pourrez alors y découvrir l’ensemble des étapes de l’exécution du logiciel malveillant.

Défense anti-phishing

Pour se faire un avis sur Bitdefender, nous avons testé la performance de l’antivirus pour la protection contre le phishing. Pour vous protéger contre ce type de menace, le logiciel cible tout d’abord les sites web qui se font passer pour d’autres. Cela, en testant en permanence chaque lien que vous visitez.

Protection en ligne

L’antivirus Malwarebytes et Bitdefender font tous deux partie des produits antivirus haut de gamme. D’ailleurs, Bitdefender se distingue de Malwarebytes par le fait qu’il offre une protection en temps réel, une évaluation des paramètres système vulnérables et un VPN avec son abonnement de base. Pour sécuriser toutes vos activités en ligne, Bitdefender propose un module TrafficLight qui offre un niveau de protection élevé à votre navigateur. En plus de vous protéger contre les URL malicieux, cette option valide également les contenus les plus sûrs. A noter que vous pouvez facilement reconnaître les sites fiables grâce à la petite icône verte devant le lien.

Et si votre priorité est de ne garder aucune trace de votre navigation, Bitdefender vous propose un VPN fourni par Hotspot Shield.

Avec ce VPN, vous pouvez choisir l’option Automatique et c’est le logiciel qui choisit le meilleur serveur pour vous anonymiser. Bien sûr, vous pourrez aussi choisir l’emplacement virtuel où vous voulez localiser votre adresse IP. Vous avez le choix entre Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Hong Kong, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, République Tchèque et Turquie. Ce qui reste relativement peu par rapport à d’autres solutions.

Toutefois, le logiciel se rattrape très vite en proposant la fonctionnalité kill switch qui permet d’interrompre la connexion à internet en cas de désactivation imprévue du VPN.

Par ailleurs, pour éviter que les sites web ne collectent des informations sur votre comportement en ligne, vous avez également accès à la fonctionnalité Bitdefender anti-tracker. En installant cette extension sur votre navigateur, les trackers seront détectés et bloqués chaque fois que vous visitez un site web. Fini les publicités trop invasives et cela nous donne un avis sur Bitdefender très positif.

Utilitaire anti-ransomwares

Difficile de se faire un avis sur Bitdefender sans tester sa barrière contre les rançongiciels. Et on vous le dis tout de suite, le logiciel propose aujourd’hui l’une des meilleures défenses du marché. CryptoWall, CTB-Locker, Locky, TeslaCrypt, Petya… le logiciel joue très bien son rôle. Ceci en offrant une protection en temps réel de votre appareil et un mode d’immunisation. Ce dernier empêche les exécutables de fonctionner depuis les dossiers appdata et startup.

Il faut savoir que Bitdefender propose également une remédiation automatique des données. Le logiciel se propose également de surveiller les emplacements sensibles afin détecter des comportements frauduleux.

Protection contre le piratage de webcam

C’est bien connu, les hackers redoublent chaque jour d’originalité pour multiplier leurs victimes. La dernière nouveauté en date : le piratage de webcam.

En effet, pour voler vos données personnelles ou simplement pour espionner votre vie, les hackers peuvent désormais contrôler à distance votre webcam pour prendre des photos ou des vidéos à notre insu. Pour empêcher ce type d’intrusion, Bitdefender propose une fonctionnalité de protection webcam, également déclinée pour le micro. Cette option vous alerte quand une application utilise un des deux capteurs.

Contrôle parental

Pour rassurer les parents et leur permettre de surveiller ce que font leurs enfants sur leur appareil, lorsqu’ils sont sur l’ordinateur ou simplement les protéger contre les contenus dangereux et inadaptés, Bitdefender propose des outils de contrôle parental ultra-pratiques et efficaces. Le logiciel vous donne accès aux fonctionnalités suivantes :

Filtrage de contenu

Surveillance des applications

Limites de temps d’écran

Geofencing

Filtrage des appels

Les fonctionnalités annexes

En plus de la protection contre les nouvelles menaces, la protection de la vie privée ou encore le contrôle parental, Bitdefender offre une large gamme de fonctionnalités supplémentaires. Pour ne citer que le pare-feu avec de nombreux paramètres configurables, l’optimisation des performances et le gestionnaire de mot de passe.

Quid de l’impact de Bitdefender sur le système

Malgré les nombreux boucliers défensifs et outils annexes qu’il met à la disposition de ses utilisateurs, Bitdefender a un impact très mineur sur les performances de l’appareil. De manière générale, le logiciel anti malware n’a aucune influence sur les opérations multimédias.

La charge notable durant notre test de l’antivirus, c’est durant le premier lancement d’une application qui a été légèrement ralentie. Mais, cela n’impacte en rien notre avis sur Bitdefender puisque ce n’était qu’une affaire de quelques secondes. Enfin, pour la navigation sur internet, là encore le logiciel fait un sans faute et n’a aucun véritable impact sur l’expérience utilisateur.

Cerise sur le gâteau : pour les hardcore gamers, Bitdefender propose un mode gaming afin d’assurer la fluidité des jeux et préserver toute l’expérience ludique.

Qu’en est-il de l’Interface et de l’ ergonomie ?

Pour satisfaire tous les utilisateurs, même les exigeants, Bitdefender mise sur interface bien conçue, agréable à prendre en main et intuitif. S’adressant aussi bien aux technophiles aguerris qu’aux vrais néophytes, la suite de sécurité propose à la fois des fonctionnalités et des réglages un peu plus poussées. Tout en se montrant le plus didactique possible pour ne pas intimider le grand public.

Entre autres, Bitdefender met au service de ses utilisateurs son mode Autopilot qui fournit les recommandations nécessaires sur l’écran d’accueil. Ce dernier centralise toutes les fonctionnalités principales du logiciel pour que l’utilisateur n’ait jamais à faire un tour dans les paramètres. Par ailleurs, Les power users pourront retrouver avoir accès à des actions des différents module pour faire des personnalisations plus avancées. En particulier l’antivirus, le pare-feu ou l’Advanced Threat Defense

Et bien sûr, le logiciel est user-friendly pour satisfaire les exigences des mobinautes.

Comment désactiver temporairement BitDefender ?

Pour une désactivation temporaire de BitDefender, vous devrez d’abord ouvrir BitDefender en double-cliquant sur l’icône. Ensuite, suivez les étapes ci-dessous.

Dans la fenêtre Protection, il faut choisir Paramètres sous Antivirus. Dans l’onglet Bouclier, désactivez le bouton situé à côté de Bitdefender Shield. Une fenêtre contextuelle s’ouvrira pour choisir la période de désactivation de l’application Bitdefender. Sélectionnez le délai requis ou choisissez l’ option « Jusqu’au redémarrage du système » . Cliquez sur le bouton OK.

Maintenant, rendez vous dans l’onglet Lecteurs et périphériques et recherchez l’onglet Drives and Devices et désactivez Scan Mapped Network Drives. Allez dans Fonctions de protection et recherchez le module Prévention des menaces en ligne. Là, vous devrez cliquer sur Protection Web et désactiver Prévention des attaques Web, Conseiller de recherche, Analyse du Web crypté, Protection contre la fraude et Protection contre le phishing.

Comment mettre BitDefender en français ?

L’interface du logiciel Bitdefender est proposée dans différentes langues. Pour utiliser Bitdefender en français, il faut suivre les instructions suivantes :

Dans le menu principal, choisissez l’option Paramètres .

Ensuite, cliquez sur Changer de Langue dans la fenêtre Général.

Choisissez la langue française dans la liste avant de Sauvegarder .

Patientez quelques minutes pour que les modifications soient appliquées.

Conclusion de notre avis sur Bitdefender

Malgré ses nombreuses années d’existence, Bitdefender continue d’impressionner ses utilisateurs avec son efficacité toujours à toute épreuve. Que ce soit en termes de fonctionnalités, d’ergonomie et de protection contre les menaces, la suite fait presque un sans faute.

Même si on regrette un peu le nombre de serveurs disponibles dans le VPN, notre avis sur Bitdefender est très positif. Tout simplement parce que dans la catégorie antivirus, le logiciel fait très bien son travail. En outre, il vous fait profiter d’une myriade de fonctionnalités additionnelles. Pour nous, Bitdefender est sans aucun doute l’un des meilleurs antivirus du marché. Retrouvez notre top des meilleurs antivirus.

Points positifs Points négatifs

Protection redoutable contre tout type de menace

Protection redoutable contre tout type de menace Excellente protection en ligne et ransomwares

Excellente protection en ligne et ransomwares Impact léger sur les performances du système

Impact léger sur les performances du système Une interface agréable et intuitive

Une interface agréable et intuitive Fonctionnalités innovantes et ingénieuses Nombre de choix d’emplacement VPN limité

Sécurité - 10 Design - 9.7 Performances - 9.5 Fonctionnalités - 9 9.6 Sécurité : Un vaste éventail d’options de sécurité pour une protection maximale contre tout type de menace avec détection en temps réel. Design : Une interface conviviale, lisible avec un très bon guidage pour les utilisateurs néophytes Performances : Très peu d’impact sur la performance de l’appareil aussi bien au niveau de la navigation internet, que l’utilisation bureautique et les opérations multimédias. Fonctionnalités : Une myriade de fonctionnalités ingénieuses en plus des options de sécurité et le scanner antivirus User Rating: Be the first one !