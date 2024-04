Découvrez le meilleur antivirus pour Mac disponible sur le marché. En fait, cet article présente les différentes options permettant de garantir la sécurité de l'ordinateur.

Il faut savoir que les ordinateurs Apple ne se trouvent pas à l'abri de la menace des logiciels malveillants. Il faut donc les protéger avec un antivirus efficace pour Mac. La sélection présentée ci-dessous démontre que les fournisseurs ont fait leurs preuves dans ce domaine.

Vous manquez de temps ? Découvrez notre top 3 Bitdefender – un antivirus convivial pour Mac Intego : le leader des antivirus pour Mac Norton : le plus efficace des antivirus disponibles pour Mac

Bitdefender : un antivirus convivial pour Mac

Bitdefender, cette entreprise roumaine figure parmi les leaders des solutions en matière de cybersécurité dans le monde. Elle met à disposition de ses clients, depuis 2001, un antivirus performant qui permet de lutter contre les menaces des malwares, quel que soit le support utilisé. Notamment les ordinateurs Mac et PC, les smartphones et les tablettes fonctionnant sous Android et iOS. En plus de sa compatibilité avec de nombreuses plateformes, Bitdefender fournit un panel d'outils performant. Il permet notamment d'optimiser les appareils, de mettre en place un antivol et un contrôle parental.

Bitdefender figure parmi les éditeurs qui ont la réputation de présenter une solution qui ne nuit pas à l'efficacité ni à l'autonomie des dispositifs. Ce dernier fonctionne en arrière-plan comme un programme léger qui n'interfère en aucun cas avec la navigation. Par ailleurs, cet éditeur s'appuie sur le savoir-faire d'une équipe composée de chercheurs expérimentés pour surveiller les risques en temps réel.

Une large gamme de solutions par abonnement

Le programme Bitdefender Antivirus For Mac est la réponse aux principales exigences en matière de sécurité pour les utilisateurs de Mac OS. Ce logiciel permet de se préserver de tous les virus, les ransomwares qui submergent quotidiennement le web, ainsi que des adwares. Par ailleurs, cet éditeur intègre même un service VPN et un dispositif éprouvé pour sauvegarder les données.

Le service VPN

En réalité, ce service de réseau privé virtuel de Bitdefender se révèle assez limité puisqu'il ne compte que 200 Mo par jour. Cependant, une souscription à un abonnement payant permet de bénéficier de quantités de data plus généreuses. En fait, Bitdefender Premium offre la possibilité « d'accéder à tous les programmes de Netflix partout dans le monde ». En effet, ce service fait appel à 1300 serveurs répartis dans le monde entier. Il ne conserve pas de traces des activités effectuées en ligne.

De plus, le service permet de connecter 10 appareils simultanément

Tarifs compétitif

Pour compléter les critères de sécurisation, Bitdefender se montre également très compétitif au niveau du prix. Le forfait basique comprenant un antivirus pour les ordinateurs Mac coûte 19,99 euros pour une année.

Les familles nombreuses ont aussi la possibilité de choisir la Bitdefender BOX. En fait, ce dernier remplace les routeurs et protège les appareils qui sont connectés à celui-ci.

Avantages

Essais gratuits pour tous les forfaits disponibles

Offre un VPN fiable

Inconvénients

Les packages d'entrée de gamme ne protègent que le système d'exploitation Win

Plus cher que les rivaux les plus proches.

Intego : le leader des antivirus pour Mac

Bien qu'Intego ait sorti sa version PC en juin 2021, il faut préciser que son expertise porte essentiellement sur macOS. Cet antivirus pour Mac bénéficie ainsi des technologies de pointe comme VirusBarrier X9 pour combattre les malwares. En fait, ce logiciel propose une analyse iPod, des iPhone et iPad. Il suffit de le connecter à l'ordinateur sans installation.

Une offre résolument premium

Intego s'est efforcé, au fil des années, de perfectionner son système de sécurité pour le rendre le plus efficace possible. Cet éditeur a pour but de repérer et de mettre hors d'état de nuire les programmes malveillants. De fait, même si les piratages sont de plus en plus nombreux, la société se présente comme l'un des acteurs capables de repérer 100 % des attaques malveillantes sur Mac.

Il propose en fait deux formules complémentaires. Le pack Mac Internet Security X8 inclut un antivirus de référence, mais aussi un pare-feu qui protège les internautes qui utilisent des réseaux de partage.

Quant à Mac Premium Bundle X9, cette solution se révèle complète. Outre le fait de fournir un antivirus exceptionnel sur Mac, cette formule offre une gamme d'outils de protection, de nettoyage et d'accélération des systèmes Apple. Elle regroupe également différents programmes notamment un antivirus, un pare-feu, mais aussi un outil de sauvegarde et une interface de contrôle parental.

Une solution abordable

Les gammes d'Intego comprennent des solutions comportant une ou plusieurs licences avec un abonnement pouvant aller jusqu'à plusieurs années. En choisissant la formule avec une licence pour une année, les tarifs pratiqués restent les plus avantageux du marché. En effet, il faut compter 19,99 euros annuels pour le VirusBarrier X9. Concernant sa suite de sécurité, The Bundle Premium X9, elle coûte 34,99 euros par ordinateur.

Avantages

Certifié et équipé pour macOS

Pare-feu complet

Inconvénients

Protection contre le phishing plus faible.

Norton : le plus efficace des antivirus disponibles pour Mac

Norton offre l'une des meilleures protections contre les logiciels malveillants de toutes les applications antivirus pour Mac. Son pack de base Norton 360 Standard coûte 75 euros par an. Il ne couvre qu'un seul appareil, mais il peut s'agir d'un PC Windows, d'un Mac, d'un smartphone ou d'une tablette. Il comprend une protection antivirus, 10 Go de stockage en ligne, le VPN sécurisé. Par ailleurs, il inclut un gestionnaire de mots de passe et la surveillance de vos informations personnelles sur le Web obscur, grâce à LifeLock.

Ceux qui souhaitent couvrir d'autres appareils doivent souscrire à Norton 360 Deluxe pour 93 euros par an. Cela permet d'installer l'antivirus sur un maximum de cinq appareils Windows, Mac, Android ou iOS. En plus de la fonctionnalité standard, il augmente le stockage en ligne à 50 Go. Cela ajoute une surveillance aux sites qui recherchent les données, ainsi qu'un contrôle parental et une nouvelle fonction School Time pour les enfants.

Protection en temps réel contre toute nouvelle menace

Le service s'appuie sur l'intelligence artificielle et le machine learning pour garantir la détection des logiciels espions ou ransomwares. La première ligne de défense de Norton est son pare-feu intelligent. Ce dernier surveille le trafic réseau entrant et tente de filtrer les contenus malveillants avant même qu'ils n'atteignent le système.

Ensuite, la protection est transmise au système de prévention des intrusions (IPS), qui examine plus particulièrement les tentatives d'accès. Enfin, le pare-feu examine à nouveau les données qui circulent sur le Mac pour s'assurer qu'elles ne sont pas transmises à une source non intentionnelle.

Il convient de noter que la version macOS ne bénéficie pas de certaines des méthodes de protection antivirus les plus avancées de la version Windows.

Le VPN sécurisé de Norton

Norton offre plus qu'une simple protection antivirus. Son VPN aide à protéger la vie privée lors des recherches sur le Web.

Contrairement à bon nombre de ses concurrents, Norton offre une utilisation illimitée du VPN. En effet, la majorité des autres fournisseurs d'antivirus qui proposent un VPN pour Mac limitent l'utilisation à quelques centaines de mégaoctets par jour.

En outre, cette option permet même de définir l'emplacement virtuel dans 30 pays différents. De fait, il devient possible de contourner les blocages de contenu basés sur la localisation.

Avantages

Ensemble de fonctionnalités massif

Prise en charge multiplateforme

Inconvénients

Coûteux

La version Mac manque de certaines fonctionnalités Windows.

MacKeeper : un antivirus pour Mac avec une suite de sécurité avancée

MacKeeper offre un environnement de sécurité riche et utile. Ses gammes permettent non seulement de lutter contre les logiciels malveillants à tout moment, mais aussi de suivre les violations de données. Ces caractéristiques améliorent certainement la sécurité du Mac bien qu'il lui manque certaines fonctionnalités essentielles. Notamment la protection contre les ransomwares et le Web, ou le contrôle parental.

Analyses du système

MacKeeper a mis en place une fonction d'analyse du système appelée Find & Fix. Cet outil, qui s'exécute en un clic, analyse les virus, les menaces de sécurité, les fichiers indésirables et les problèmes de performance qui peuvent affecter l'appareil.

Cette fonction peut s'avérer très utile, car elle permet de jeter un coup d'œil à la sécurité globale du Mac. En cas de détection d'une menace, il est possible de prendre des mesures immédiates pour s'en débarrasser.

Suivi des mises à jour

Chaque mise à jour d'application comprend une amélioration de la sécurité d'un programme. De fait, la mise à jour de toutes les applications devient cruciale. Grâce au suivi des mises à jour, l'utilisateur s'assure que ses applications ne présentent aucune faille de sécurité susceptible d'être exploitée par les pirates.

Il faut savoir que MacKeeper recherche les nouvelles mises à jour jusqu'à 5 fois par jour. Et une fois l'application obsolète détectée, il suffit d'un clic pour effectuer la mise à jour.

Agent chargé de la protection contre le vol d'identité

Le vol d'identité en ligne entraîne la perte d'informations sensibles ou d'argent sans même s'en rendre compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais avec Identity Theft Guard, le système informe des violations de données qui risquent de compromettre la sécurité avant que le mal ne soit fait.

Il surveille l'adresse électronique, les mots de passe, le numéro de carte de crédit et bien plus encore. De plus, les informations sensibles sont contrôlées en permanence et une alerte peut être déclenchée en cas de fuite.

Connexion privée

Il n'est jamais agréable de savoir que les activités en ligne peuvent être utilisées à des fins commerciales. Pour cette raison, se doter d'un VPN intégré qui dissimule l'adresse IP réelle constitue une étape importante dans l'amélioration de la confidentialité en ligne.

À ce titre, le VPN de MacKeeper inclut le cryptage AES-256 qui se révèle être le plus fort et une protection contre les fuites WebRTC et DNS. De plus, il est possible de choisir parmi plus de 300 serveurs dans 50 pays. Par ailleurs, certains serveurs sont optimisés pour le partage de fichiers torrent.

Avantages

Gestion facile de la protection

Gamme de fonctionnalités utiles

Inconvénients

Quelques impacts sur les performances

Pas de commandes d'accélérateur.

Kaspersky : une des principales solutions de sécurité pour Mac

Kaspersky, cette entreprise russe spécialisée dans le domaine de la cybersécurité propose un antivirus et divers outils de protection comme des logiciels espions ou des anti-spam.

Elle distingue 3 offres dont chaque modèle répondra aux besoins spécifiques du public. Le premier programme est considéré comme le plus basique puisqu'il ne comprend que le logiciel antivirus. Mais les 2 autres sont beaucoup plus complets, notamment Kaspersky Internet Security et Kaspersky Total Security.

Il convient de souligner que l'antivirus standard n'est pas disponible sur Mac. Il faut donc choisir l'une des 2 formules premium pour pouvoir en profiter.

Des solutions plus complètes

Pour protéger efficacement un ordinateur Mac avec un antivirus Kaspersky, il faut choisir le forfait Kaspersky Internet Security. Celui-ci inclut un pare-feu, un logiciel antivirus, un bloqueur de webcam ainsi qu'un logiciel anti-phishing. Grâce à ces différents outils, il est possible de se protéger efficacement contre les tentatives d'attaques.

Quant à la deuxième formule, elle regroupe la totalité des outils Kaspersky Internet Security, mais ajoute un gestionnaire de mots de passe, un contrôleur parental et un chiffrement des données confidentielles. Ces deux offres Premium intègrent un accès VPN. Cependant, comme pour un grand nombre de concurrents, celui-ci se limite à 300 Mo par jour.

Un abonnement plus coûteux

Dans le cas d'un seul périphérique, le tarif du forfait Internet Security s'élève à 44,99 euros annuels. Quant au pack Total Security, il revient à 69,99 euros pour un an. Pour plusieurs terminaux, ces montants vont diminuer.

En ce qui concerne le VPN, il faut prévoir environ 25 euros par année pour le Kaspersky Secure Connection Premium VPN. Pour ce tarif, Kaspersky offre l'accès à un large éventail de serveurs installés dans différents pays. Il faut savoir que ce service a été reconnu comme le plus performant en 2020.

Malgré un prix plus élevé par rapport à celui pratiqué par Bitdefender ou Intego, Kaspersky offre un argument solide pour en bénéficier. En effet, la société met en place une période d'essai de 30 jours pour se convaincre de la pertinence de la solution.

Avantages

Base de données antivirus mise à jour

Faible impact sur les performances du système

Inconvénients

Le plan le moins cher ne prend en charge que Windows

Pas d'assistance clientèle 24 h/24 et 7 j/7.

Avira : un antivirus pour Mac avec VPN gratuit

Les utilisateurs de Mac qui ne veulent pas d'une suite antivirus, mais qui en reconnaissent la nécessité, peuvent se tourner vers Avira. Ce logiciel offre une couverture en temps réel ainsi qu'un pare-feu. En revanche, il ne prend pas en charge l'analyse des ports USB. Il s'agit d'une fonctionnalité spéciale de la version payante.

En outre, ceux qui utilisent un antivirus sur 20 appareils, le pack Avira Premium est une solution abordable. Il faut débourser près de 88 euros annuels pour la licence.

Scanner antivirus

Il existe deux options d'analyse différentes pour cette fonction notamment l'analyse complète ou rapide.

Pour l'analyse complète, le système vérifie l'ensemble de la machine, même les zones les plus obscures du système. Quant à l'analyse rapide, cette option ne vérifie que les zones les plus vulnérables de l'ordinateur.

Protection en temps réel

Toutes les versions d'Avira Antivirus offrent une protection en temps réel contre les logiciels malveillants.

Cette fonction surveille et analyse tous les fichiers accessibles, copiés ou avec lesquels il faut interagir. Elle indique ensuite si ces derniers sont sûrs ou infectés. En cas de danger, Avira Antivirus empêche le fichier suspect d'effectuer des modifications sur Mac tout en envoyant une notification.

Mise à jour du logiciel

La mise à jour du logiciel est une fonction payante du logiciel. Elle analyse le système à la recherche d'applications obsolètes et propose des mises à jour. Il faut savoir qu'elle peut signaler les programmes à risque même en utilisant uniquement Avira Free Security Suite. Cependant, cette version gratuite ne permet pas de mettre à jour les anciennes applications. Il faut acheter l'un des packs premium pour que les mises à jour soient effectuées Mise en quarantaine

Si Avira reconnaît un fichier comme une menace, il le crypte et l'envoie dans le dossier de quarantaine. De cette façon, ce dossier infecté ne peut plus endommager l'appareil. Pour le retirer, il faut l'effacer manuellement. Sinon, Avira le conservera indéfiniment.

Avantages

Interface utilisateur intuitive

Extensions de navigateur utiles

Inconvénients

La version gratuite n'a pas la fonction de protection Web

Délais de réponse retardés du support client.

Avast One : un logiciel de protection fiable et efficace

Les experts des tests en laboratoire estiment qu'Avast One est presque parfait. Il obtient de bons résultats, avec une protection quasi parfaite contre le phishing et une détection de 85 % des logiciels malveillants.

Mais ce programme va bien au-delà d'une simple protection antivirus. Pour commencer, il inclut un VPN complet, sans limites de bande passante ni de fonctionnalités. Il offre également une protection inhabituelle contre l'empreinte digitale du navigateur, une technique qui permet de suivre vos activités en ligne même lorsque vous avez activé la technologie traditionnelle « Do Not Track ». Son interface utilisateur centrée sur les personnes est un changement bienvenu par rapport aux grands rectangles sombres.

La surveillance des violations de données, un outil d'amélioration des performances et un système de nettoyage de vos photos figurent parmi les autres caractéristiques de cette offre riche en fonctionnalités.

Avast One associe un antivirus primé à une protection VPN illimitée pour votre trafic en ligne. À ce duo dynamique, il ajoute une impressionnante collection de fonctionnalités bonus, le tout enveloppé dans une interface utilisateur qui devrait égayer votre journée.

Avantages

Bloque les empreintes digitales des navigateurs

VPN sans limites

Inconvénients

N'est pas aussi riche en fonctionnalités que son équivalent Windows.

Antivirus pour Mac : différence entre formule gratuite et payante

De nombreux amateurs de Mac pensent que les ordinateurs Apple sont sécurisés par essence et ne nécessitent aucune protection. Cependant, il n'y a pas si longtemps, le malware Silver Sparrow a été détecté sur des Mac équipés du dernier processeur M1. Ce dernier a infecté des centaines de milliers de Mac au total.

Cette situation montre en fait que les pirates ciblent toujours les internautes et ils sont de plus en plus malins et cupides. Par conséquent, la cybersécurité est un élément incontournable et un bon antivirus constitue un excellent outil pour assurer la sécurité d'un Mac.

Antivirus payant vs gratuit

Avec les antivirus gratuits, l'utilisateur dispose des capacités de base pour détecter et éliminer les menaces. Mais il ne bénéficie pas nécessairement d'une protection en temps réel ou d'un accès aux autres fonctionnalités avancées. Et cela signifie que certains logiciels malveillants peuvent échapper à la détection.

En revanche, en utilisant un antivirus payant spécialisé, les fonctions avancées peuvent aider à détecter les menaces inconnues sur Mac.

De même, il est possible d'obtenir plusieurs fonctions supplémentaires telles que le VPN intégré pour accéder aux plateformes de streaming

Option privilégiée pour les entreprises

Les entreprises ne peuvent pas compter sur leurs employés et la sécurité du système d'exploitation intégré pour assurer la sécurité. Peu importe la taille de l'entreprise, les éditeurs d'antivirus proposent différents forfaits et plans pour sécuriser plusieurs systèmes.

Elles ont également la possibilité d'obtenir une consultation si la priorité de l'entreprise est axée sur la protection des données. Leurs offres peuvent même inclure une assurance dans certains cas.

Convient pour la protection de la famille

Les programmes antivirus premium incluent souvent des contrôles parentaux et la possibilité d'utiliser des licences pour plusieurs ordinateurs. Tout cela peut être contrôlé à partir d'un seul portail par vous.

Si vous ne souhaitez pas configurer chaque système pour votre famille, le réseau familial ou la fonction de contrôle parental d'une suite antivirus payante peut vous aider à gérer facilement plusieurs appareils. De cette façon, les membres de votre famille restent protégés et vous pouvez protéger leurs systèmes contre les logiciels malveillants.

Adapté à la protection de la famille

Les programmes antivirus premium incluent souvent un contrôle parental et la possibilité d'utiliser des licences pour plusieurs ordinateurs, mac et pc. Tout cela peut être contrôlé à partir d'un portail unique. De cette façon, les membres de la famille restent protégés.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.