Comparatif des meilleurs antivirus android

Kaspersky Lab continue de prouver sa polyvalence en s’étendant continuellement à de nouveaux domaines de sécurité. Un autre domaine qu’ils suivent désormais de près est celui des mobiles. Ces derniers évoluent rapidement pour devenir un élément indispensable de la routine quotidienne.

Avec son antivirus pour android, il devient possible de rester du bon côté d’un environnement potentiellement dangereux. Il dispose des fonctionnalités essentielles pour assurer la sécurité du téléphone et l’inviolabilité de la vie privée. Et ce, même en cas d’urgence, comme le vol ou la perte de votre appareil.

La fonction de liste noire

Cette fonction fournie par KMS 9 constitue un outil réellement utile pour filtrer les événements indésirables. Elle permet d’éviter les appels ou les messages gênants. En outre, elle bloque les spams, y compris le phishing ou les offres commerciales douteuses propagées via des numéros courts souvent surtaxés.

Capacités de cryptage

Cet antivirus pour android permet de protéger par mot de passe les données stockées à des endroits spécifiques. Ces données deviennent ainsi illisibles et inaccessibles à des tiers. Cela fait partie des multiples fonctionnalités antivol qui permettent également d’effacer ou de bloquer à distance les données prédéfinies lors de l’envoi d’un SMS spécial entrant.

GPS Find

Cette fonction offre la possibilité d’obtenir les coordonnées du gadget sur demande. Pour ce faire, il faut les envoyer à un autre numéro ou à une autre adresse e-mail spécifiée à l’avance. En effet, comme pour les autres mesures antivol, il faut définir certaines valeurs au préalable. Pour cette raison, il est conseillé de parcourir l’application dès le début de son utilisation et d’entrer les données nécessaires.

Contrôle parental

Pour éviter que les enfants ne s’attirent des ennuis et ne dépensent beaucoup d’argent, il faut utiliser le contrôle parental. Dans ce contexte, Kaspersky Internet Security for Android propose un ensemble de fonctionnalités permettant de gérer la liste des numéros et des SMS. En fait, ces derniers peuvent être utilisés par les enfants par inattention ou par curiosité.

Cette fonction bénéficie également de la « recherche GPS » évoquée plus haut, qui permet de savoir à tout moment où se trouve le téléphone. Pour profiter du service Kaspersky pendant un an et sur un seul appareil, il faut débourser 34,99 euros.

Caractéristiques techniques