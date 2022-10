Quel est le meilleur VPN pour Windows ?

Alors que les menaces sur internet ne cessent de se multiplier, la protection de vos activités en ligne est aujourd’hui un point à ne surtout pas négliger. D’où l’importance d’utiliser un VPN gratuit ou payant. Que vous utilisiez un ordinateur, un smartphone ou une tablette, cette solution va permettre de sécuriser vos données personnelles, de cacher votre adresse IP et in fine d’optimiser votre confidentialité en ligne. Dans ce dossier, découvrez les meilleurs VPN pour Windows aujourd’hui disponible sur le marché.

À l’heure où internet est de plus en plus ancré dans les mœurs, les utilisateurs Windows sont nombreux à naviguer sur la toile à partir de leur ordinateur ou PC portable soit depuis chez eux ou via un réseau wifi public, souvent non sécurisé. Dans les deux cas, s’ils n’y prennent pas garde, leurs données personnelles (coordonnées bancaires, numéros de cartes, données de navigation, informations d’identité…) peuvent se retrouver à la vue de tous ou pire tomber entre de mauvaises mains.

En effet, même si Windows vous propose différentes options de sécurité pour assurer votre protection contre les cybermenaces et les individus malveillants, cet OS n’est pas assez bien loti pour préserver vos informations personnelles du piratage informatique et protéger entièrement vos activités sur internet. L’utilisation d’un VPN pour Windows est aujourd’hui la solution la plus fiable et la plus efficace pour pallier ce manque de sécurité. Découvrez dans ce comparatif, les meilleurs VPN pour Windows du moment.

VPN pour Windows : NordVPN et sa sécurité optimale

Si NordVPN est aujourd’hui le VPN le plus populaire, c’est parce que cette solution embarque une myriade de fonctionnalités qui garantissent une sécurité de navigation renforcée et presque infaillible sur tous les appareils.

Entre autres, la confidentialité de vos données ainsi que votre anonymat en ligne sont assurées par des protocoles de tunneling ultra-performants et un panel d’options de sécurité bien pensés. Parmi lesquelles :

le split tunneling : il permet de sélectionner les applications et les informations que vous souhaitez protéger ;

la protection anti-menaces : elle assure une analyse automatique des nouveaux téléchargements afin de détecter les malwares en temps réel ;

le choix de l'emplacement : NordVPN vous permet de vous connecter à l'un de ses serveurs répartis dans plus de 50 pays en choisissant la destination chiffrée que vous souhaitez via la liste ou la carte des serveurs.

La vitesse nécessaire pour une navigation fluide sous Windows

Outre la protection optimale, NordVPN garantit également un débit rapide et stable afin de convenir à l’ensemble de vos activités informatiques. De manière générale, le VPN s’appuie sur le protocole NordLynx qui assure une vitesse de navigation ultra-rapide ainsi qu’une sécurité infaillible lors de votre navigation sous Windows.

Ce VPN pour Windows a également été pensé pour les gamers. En effet, grâce à sa bande passante illimitée, NordVPN ne ralentit pas votre connexion web. Ainsi, la solution vous permet de jouer en streaming en toute sérénité sans craindre les latences et les pertes de connexion intempestives.

De même, la vitesse de connexion qu’offre NordVPN saura répondre à toutes les exigences des amateurs de streaming. Avec cette solution, fini les nombreuses secondes à attendre que la vidéo se charge. Vous êtes assuré de profiter de la meilleure expérience de visionnage possible sur n’importe quelle plateforme SVOD.

Une protection permanente

Vous avez la possibilité de configurer votre VPN afin qu’il se lance automatiquement à chaque démarrage de votre PC Windows. Bien évidemment, vous pouvez choisir librement à quel moment vous souhaitez bénéficier de la sécurité de votre VPN pour Windows.

Par ailleurs, NordVPN propose également la fonctionnalité Kill Switch qui assure la protection de votre appareil même lorsque votre VPN s’interrompt de manière imprévisible. Pour rappel, cet interrupteur d’urgence coupe directement la connexion dès que votre solution devient instable afin d’assurer la protection de vos données tout au long de votre activité numérique.

Pour plus d’informations, vous pouvez découvrir notre avis sur NordVPN.

Surfshark : un VPN avec un nombre d’appareils Windows illimité

Surfshark propose à ses utilisateurs la possibilité de connecter plusieurs appareils avec un seul compte. Et cela, tout en profitant d’une vitesse particulièrement stable. Vous bénéficiez alors d’une excellente protection associée à un débit constant sur votre PC Windows ainsi que sur l’ensemble de vos appareils.

En outre, ce VPN pour Windows est parfaitement indiqué pour le streaming grâce à ses 3 200 serveurs hauts débits localisés dans 99 pays à travers le monde. Ainsi, vous avez la possibilité de vous connecter aux serveurs le plus proche de chez vous pour profiter d’une vitesse de connexion optimisée. Comme vous pouvez vous connecter à un serveur à plusieurs milliers de kilomètres pour accéder aux contenus géobloqués de vos plateformes SVOD préférées. Et cela, tout en étant garanti de visionner du contenu multimédia en HD sans aucune coupure.

Par ailleurs, avec Surfshark, vous bénéficiez des meilleures options de sécurité et de confidentialité. Parmi lesquelles :

Bypasser, la fonctionnalité de split tunneling de ce VPN pour Windows ;

Kill switch qui vous déconnecte d’internet lorsque votre connexion VPN s’interrompt ;

qui vous déconnecte d’internet lorsque votre connexion VPN s’interrompt ; CleanWeb qui permet de bloquer les publicités potentiellement nuisibles. Sans oublier les tentatives de pistages des sites web ainsi que de votre FAI ;

qui permet de bloquer les publicités potentiellement nuisibles. Sans oublier les tentatives de pistages des sites web ainsi que de votre FAI ; MultiHop : il accroît votre sécurité en vous permettant de vous connecter sur deux serveurs.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, découvrez notre avis sur Surfshark.

AtlasVPN : le VPN de haut débit pour Windows

L’un des avantages d’AtlasVPN se trouve dans sa capacité à éviter tous les ralentissements et autres pertes de vitesse de votre connexion. En effet, ce VPN pour Windows ne limite pas votre trafic et votre bande passante. Ceci, grâce à ses serveurs très performants. De ce fait, Atlas VPN convient parfaitement aux activités de streaming, au P2P et aux jeux en ligne. D’ailleurs, cette solution propose des serveurs optimisés pour le streaming. Ils peuvent vous fournir des débits élevés pour le visionnage de contenus en 4K.

Pour assurer votre protection en ligne, cette solution met également à votre disposition des fonctionnalités et des options de sécurité à la pointe de la technologie :

bloqueurs de publicité et de logiciels malveillants ;

Data Breach Monitor ;

; des serveurs safewap qui permettent d’accéder à internet à partir de plusieurs adresses IP

qui permettent d’accéder à internet à partir de plusieurs adresses IP un nombre de connexions illimité par compte.

Découvrez notre avis sur AtlasVPN.

VPN pour Windows : solution gratuite ou payante ?

Le choix d’un VPN pour Windows se fait en fonction de vos activités sur le web. De ce fait, si vous ne faites que naviguer sur des sites web ou des réseaux sociaux, tous les VPN gratuits vous fournissent une protection adaptée. Toutefois, si vos activités informatiques nécessitent une protection plus élevée, alors les solutions payantes s’avèrent plus judicieuses.

Certains VPN payants proposent une période d’essai gratuit de 15 à 30 jours. Cela, afin de vous permettre de tester les différentes options avant de vous engager.