Test de CyberGhost VPN : que vaut le service ?

CyberGhost est un service VPN qui protège votre identité en ligne et vous permet d'accéder à différents contenus géo-bloqués. Reconnu pour exploiter un des plus riches réseaux de serveurs au monde, ce VPN est-il toujours un des meilleurs VPN ? La réponse dans notre dossier.

De nos jours, de plus en plus d'utilisateurs recherchent l'anonymat et la sécurité lorsqu'ils naviguent sur Internet. C'est pourquoi les services VPN (Virtual Private Network) sont devenus si populaires ces dernières années. Un VPN comme CyberGhost chiffre votre trafic internet et masque votre adresse IP réelle. Il vous permet de naviguer de façon totalement anonyme.

Nous avons mené des tests approfondis sur CyberGhost pour voir s'il répond réellement aux attentes des utilisateurs en matière de confidentialité, de sécurité et de performances. Voici nos résultats.

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs disponibles : 7400+

Emplacement des serveurs : 91 pays

Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2/IPsec, WireGuard

Nombre maximum de connexions simultanées : 7

CyberGhost : top 3 des meilleurs VPN en 2024

Riche d'une quinzaine d'années d'expérience, CyberGhost est un fournisseur de VPN dont le siège social se trouve à Bucarest, en Roumanie. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs répartis dans monde, CyberGhost tient la troisième place du podium des meilleurs VPN en 2024.

Depuis sa création en 2011, CyberGhost s'est enrichi d'une multitude de fonctionnalités et a continuellement étendu son infrastructure pour répondre aux besoins de ses clients. En 2017, l'éditeur a été racheté par le groupe Kape et depuis, CyberGhost s'est imposé parmi les meilleures solutions VPN du marché.

Nos séries de tests révèlent que CyberGhost est un VPN rapide et sécurisé, avec un chiffrement robuste et une politique de non-journalisation vérifiée de manière indépendante. Ses 7400 serveurs répartis dans 91 pays offrent un large choix d'emplacements aux utilisateurs. Nous avons également apprécié les serveurs spécialisés pour le streaming, le téléchargement et le gaming. Ils optimisent les performances pour ces activités spécifiques.

Cependant, CyberGhost n'est pas sans défauts. Nous avons rencontré quelques déconnexions et erreurs lors de nos tests, en particulier avec le protocole WireGuard récemment ajouté. Il semble que son implémentation par CyberGhost nécessite encore des ajustements. De plus, le déblocage des plateformes de streaming comme Netflix n'a pas toujours fonctionné du premier coup, nécessitant parfois plusieurs tentatives.

Serveurs

L'infrastructure serveurs impressionnante de CyberGhost a été mise à l'épreuve lors de nos tests. Avec plus de 7400 serveurs dans 91 pays, les utilisateurs bénéficient d'un large choix d'emplacements pour se connecter. Nous avons particulièrement apprécié la couverture étendue aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Canada et aux Pays-Bas.



Le fournisseur de service compte près de 1 335 serveurs aux États-Unis (dont 12 nouveaux), 901 serveurs en Allemagne, 700 serveurs en France (dont 26 nouveaux), 661 serveurs au Royaume-Uni, 336 serveurs au Canada et 313 serveurs au Pays-Bas.

Cependant, il faut garder à l'esprit qu'une partie des serveurs CyberGhost sont virtuels et non physiquement présents dans le pays annoncé. Cela peut avoir un impact sur les performances, les serveurs virtuels étant généralement moins rapides.

La liste complète des villes couvertes par le réseau et le nombre de serveurs disponibles par pays peuvent être consultés directement sur le site web de l'éditeur. Des informations comme la possibilité d'accès à des serveurs torrents ou la présence physique des serveurs y sont également présentées.

Fonctionnalités

Pour rappel, les fonctionnalités de base d'un VPN vous permettent de :

Naviguer anonymement sur internet

Modifier ou masquer votre adresse IP

Protéger vos données contre les hackers

Consulter des contenus ou des sites non accessibles à l'étranger (géo-restriction)

Consulter et télécharger des contenus en streaming en toute sécurité

Outre ces possibilités, CyberGhost dispose également de plusieurs fonctionnalités avancées qui vous seront certainement utiles.

Couverture multiplateforme et connexion simultanée

Peu de services VPN proposent une couverture multiplateforme aussi riche que celle de CyberGhost. L'outil peut être installé sur les principaux systèmes d'exploitation disponibles (Windows, Linux, macOS, Android, iOS) et sur les navigateurs (Chrome, Firefox).

CyberGhost propose également des applications pour Smart TV (Amazon Fire, Android TV, Apple TV), pour routeurs (Netgear, Linksys, Asus) et pour les consoles de jeux (Xbox Série X, One, 360 ; PlayStation 4 et 5).

Les procédures d'installation pour chaque type d'appareils sont fournies sur le site web de l'éditeur et le VPN autorise la connexion simultanée de 7 appareils différents.

Paramètres de confidentialité intégrés

CyberGhost propose plusieurs paramètres de confidentialité qui lui sont propres. Visant à accroître votre anonymat en ligne, ces options intégrées permettent entre autres de bloquer les annonces publicitaires, de contourner le pistage en ligne et d'éviter les malwares.

Option IP dédiée

La fonction IP dédiée offre la possibilité de bénéficier d'une adresse IP statique. CyberGhost permet à ses utilisateurs de choisir entre la France, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada ou l'Allemagne pour héberger leur adresse IP.

Grâce à cette option, la gestion de l'identité numérique devient plus facile. En effet, elle sécurise l'accès aux différents services proposés en ligne tels que le compte bancaire, le streaming. Il n'est plus nécessaire de valider le Captcha lors de la navigation.

Split tunneling sur Android

La fonctionnalité split tunneling sur Android vous permet de sélectionner les applications de votre smartphone qui transiteront à travers le tunnel du VPN. L'utilisation de ces applications se fera donc à travers CyberGhost et bénéficiera d'un chiffrement sur les données. Cette option s'avère par exemple très utile dans le cas des transactions bancaires.

Protocoles

CyberGhost supporte plusieurs protocoles de tunneling pour établir la connexion sécurisée entre le client et le serveur VPN. Nous avons évalué ses performances :

OpenVPN en UDP ou TCP : protocole open-source très répandu mais qui offre des vitesses assez faibles chez CyberGhost (46 Mbps en download et 174 Mbps en upload).

IKEv2 : meilleures performances que OpenVPN, avec 238 Mbps en down et 160 Mbps en up. Un bon compromis vitesse/sécurité.

WireGuard : implémenté récemment par CyberGhost, ce protocole de nouvelle génération est censé offrir rapidité et sécurité. Pourtant, nos tests ont révélé des déconnexions et des pages web se chargeant lentement. CyberGhost n'exploite visiblement pas encore tout le potentiel de WireGuard.

Au final, le support de multiples protocoles est positif, mais dans le cas de CyberGhost, IKEv2 semble actuellement le meilleur choix pour allier vitesse convenable et sécurité solide. Le nouveau venu WireGuard nécessite encore des réglages avant de tenir ses promesses de performances.

Sécurité et confidentialité

Nos tests confirment que CyberGhost offre un chiffrement robuste avec l'algorithme AES-256 bits, le standard du marché. La redirection HTTPS forcée et la protection contre les fuites DNS sont également présentes. Le kill switch bloque bien toute connexion internet en cas de défaillance du VPN.

Côté confidentialité, la solution peut s'appuyer sur une juridiction favorable avec la Roumanie et sa politique no-logs revendiquée. Celle-ci interdit la collecte des données personnelles des utilisateurs. Elle a d'ailleurs été auditée par le cabinet Deloitte en 2022.

Dans l'ensemble, la sécurité et les fonctionnalités offertes par ce VPN sont très satisfaisantes, en particulier compte tenu de son prix défiant toute concurrence. CyberGhost constitue clairement une option intéressante pour les utilisateurs soucieux de préserver leur vie privée en ligne.

Performances

L'usage d'un VPN comme CyberGhost provoque généralement une dégradation de la vitesse de connexion. Pour limiter cette diminution, il est d'usage de choisir un serveur qui soit de bonne qualité et qui n'enregistre pas un trafic trop important.

Lors des tests de débits de CyberGhost, trois grandeurs ont été mesurées :

Le ping ou le temps en millisecondes (ms) que mettent des paquets de données pour faire un aller-retour

Le débit (ascendant) d' upload ou de téléversement

Le débit (descendant) de download ou de téléchargement

Les tests de vitesse, dans le cas d'une connexion à fibre optique, ont été réalisés avec l'outil de mesure Speedtest. Sans l'utilisation de CyberGhost, la connexion donne un ping de 3 ms, un débit de download de 815 Mb/s et un débit d'upload de 372 Mb/s.

Débits avec un serveur en France

Dans le cas d'une connexion avec un serveur situé en France, CyberGhost a permis d'atteindre respectivement 493 Mb/s en download et 339 Mb/s en upload. La durée du ping est quant à elle de 3 ms. On constate donc une baisse de 39 % du débit sur la liaison descendante et une baisse d'à peine 8 % sur le débit de la liaison montante.

Débits avec des serveurs hors France

Le test de débit avec CyberGhost pour un serveur situé au Royaume-Uni donne un ping de 78 ms, un débit de download de 180 Mb/s (- 78 %) et d'upload de 187 Mb/s (- 49 %). Le cas d'un serveur situé aux États-Unis est relativement similaire avec un ping de 75 ms, un débit descendant de 216 Mb/s (- 73 %) et un débit ascendant de 75 Mb/s (- 79 %).

Les résultats au terme de ces tests ont montré que les vitesses en France sont particulièrement élevées. Sans doute à cause du nombre important de serveurs disponibles en métropole.

Quant aux vitesses pour le cas des États-Unis et du Royaume-Uni, elles sont suffisamment fluides pour permettre le visionnage d'une vidéo en HD.

CyberGhost s'aligne donc à la hauteur de NordVPN et d'ExpressVPN, les deux premiers du classement des meilleurs VPN, en termes de vitesse de connexion.

Streaming

CyberGhost est particulièrement efficace lorsqu'il s'agit d'accéder à des plateformes de streaming ou de débloquer des contenus géo-restreints. En effet, le VPN dispose de serveurs spécifiques pour le streaming. Les essais réalisés avec le logiciel ont alors permis de visionner divers contenus de HBO Max, de Disney+, de Hulu et même de Netflix dans les différents pays où la plateforme propose ses services.

Pour chacune de ces plateformes de streaming, l'accès, le chargement et le lancement des vidéos ont été immédiats. La vitesse de la connexion offerte par CyberGhost a même permis un visionnage en qualité HD avec une lecture sans interruption.

D'autre part, CyberGhost propose également des serveurs pour le téléchargement de torrents en P2P. Les téléchargements réalisés se sont effectués sans pertes et sans aucun risque.

Tarifs

Côté tarifs, CyberGhost se démarque avec des prix très agressifs, le plaçant comme l'un des VPN les moins chers du marché. Trois offres sont disponibles :

1 mois à 11,99€

6 mois à 6,99€/mois

24 mois + 3 mois à seulement 2,11€/mois

Par ailleurs, CyberGhost vous permet de vous rétracter au bout de 14 jours si vous optez pour l'abonnement mensuel. Ce délai passe à 45 jours pour les autres offres.

CyberGhost Un VPN rapide et efficace à partir de 2,11€ 0 Voir l'offre Verdict Au final, CyberGhost coche de nombreuses cases attendues d'un bon VPN : serveurs optimisés pour le streaming, le P2P, le gaming, kill switch, split tunneling, etc. Ses très bonnes vitesses sont amplement suffisantes pour le streaming et le browsing. Et son service client réactif saura répondre à vos questions si besoin.

Bien sûr, la solution n'est pas exempt de défaut. Quelques déconvenues ont été constatées lors de nos tests, notamment des déconnexions occasionnelles et un déblocage de Netflix pas toujours évident. Mais dans l'ensemble, CyberGhost propose un excellent rapport qualité-prix pour les utilisateurs à la recherche d'un VPN abordable, efficace et offrant les fonctionnalités clés pour sécuriser leur connexion internet et préserver leur vie privée en ligne. La solution vaut donc le détour si vous recherchez un VPN pas cher aux prestations solides. On aime Permet le téléchargement de torrents

Débits excellents

Riche en fonctionnalités On aime moins Rares problèmes de stabilité



Nos autres tests de VPN pourraient aussi vous intéresser : NordVPN, ExpressVPN, AtlasVPN, IvacyVPN, PureVPN, PrivadoVPN.

