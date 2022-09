Tor VS VPN : quelles différences ?

À l’ère du tout informatique, la confidentialité des données personnelles est primordiale pour se protéger contre les utilisateurs hostiles. Des outils assurant l’anonymat de l’utilisateur sont alors mis à la disposition des particuliers comme des professionnelles afin de les mettre à l’abri des cyberattaques. Sans oublier toutes les formes de surveillance sur internet. C’est pour cette raison que certains éditeurs priorisent les fonctionnalités d’anonymat et de confidentialité de leurs outils. Parmi ces différentes solutions de protection anti-espion et anti-surveillance se trouvent Tor et VPN. Mais, que vaut réellement ces deux solutions ? Découvrez notre comparatif Tor VS VPN.



Si vous êtes un habitué des téléchargements en ligne ou que vous avez cette routine de naviguer sur plusieurs sites internet, alors vous vous exposez à des analyses de trafic. Sans même que vous vous en rendez compte, des individus malintentionnés peuvent traquer vos agissements, votre comportement ainsi que vos intérêts lorsque vous naviguez sur la toile. Heureusement, en optimisant la confidentialité de vos informations personnelles, vous êtes en mesure de surfer en toute sécurité. Bien évidemment, il faudra opter pour un outil efficace. D’où l’intérêt de Tor et VPN.

Ces deux solutions ont été pensées de manière à vous offrir une sécurité de navigation optimale. D’ailleurs, elles ont pour mission principale de vous fournir la protection nécessaire face aux analyses de trafic. Néanmoins, si chacun de ces outils informatiques met à votre disposition d’excellentes fonctionnalités pour assurer la confidentialité de vos données, ils présentent des différences notables. Raison pour laquelle, il est important de savoir lesquels des deux se présente comme la meilleure solution en fonction de vos besoins. La réponse dans ce comparatif Tor VS VPN.

Tor vs VPN : la vitesse de connexion

Le premier paramètre qui différencie les deux services dans cette étude comparative Tor vs VPN est sans nul doute la vitesse de connexion.

En effet, en comparaison d’un VPN, le navigateur Tor est particulièrement lent. Et cela, que vous utilisiez un VPN gratuit ou payant. D’ailleurs, l’utilisation de Tor peut non seulement ralentir votre navigation sur internet, mais elle rend très difficiles les jeux ou le visionnage de vidéos. Cela s’explique par le fait que pour pouvoir garantir votre anonymat, le navigateur doit construire des circuits avec trois relais dans différents pays. Comme il ne peut pas établir de connexion directe, la connexion est donc forcément plus lente.

De ce fait, en matière de vitesse, le VPN passe sans effort à la tête du classement. D’autant qu’il a très peu d’impact sur le débit de connexion et la bande passante. En outre, la vitesse du Wifi utilisé n’altère en aucun cas votre navigation lorsque vous utilisez un VPN.

Quels sont les meilleurs VPN ?

C’est un fait ! Le marché du VPN est aujourd’hui l’un des marchés les plus concurrentiels au monde. À un tel point d’ailleurs qu’il n’est pas toujours simple de choisir la meilleure solution.

Heureusement, certains VPN se démarquent grâce à leur notoriété, leurs fonctionnalités ultra-pratiques, leurs performances et surtout le niveau de confidentialité qu’il vous apporte. C’est le cas de ces 3 VPN :

NordVPN

Avec près de 14 millions d’utilisateurs à son actif, NordVPN s’impose comme le géant des VPN dans le monde. Sans compter sur le nombre de ses serveurs disponibles qui avoisine aujourd’hui les 5 400. Autant le dire, la solution venue tout droit du panama garantit à ses utilisateurs un haut niveau de confidentialité. Il propose également une vitesse de connexion ultra-rapide. Ce qui en fait un outil apprécié par les amateurs de streaming.

NordVPN bénéficie aussi d’une compatibilité multiplateforme afin d’assurer un meilleur accès à tous les utilisateurs.

Découvrez notre avis NordVPN pour plus de détails.

Surfshark

En deuxième position, on retrouve Surfshark. Ce VPN se démarque de ses concurrents en autorisant un nombre illimité de connexions en simultané. En d’autres termes, un compte unique permet la connexion de plusieurs appareils de manière simultanée. Par ailleurs, Surfshark met en avant des serveurs optimisés pour le téléchargement de torrents.

Découvrez notre avis Surfshark pour en savoir plus.

CyberGhost

Si CyberGhost fait figure de référence dans l’univers du VPN, c’est surtout fonctionnalités variées, mais surtout son nombre important de serveurs. En effet, cette solution possède pas moins de 7000 serveurs éparpillés un peu partout dans le monde. Non seulement le VPN garantit ainsi un niveau de confidentialité optimal, mais il vous permet également de profiter pleinement de tous les contenus des plateformes de SVOD. De plus, CyberGhost bénéfice aussi d’une compatibilité multiplateforme afin de garantir une meilleure accessibilité.

Découvrez notre avis Cyberghost pour plus de détails.

Tor vs VPN : les téléchargements

Si bon nombre d’entre nous utilise internet pour accéder aux réseaux sociaux ou regarder des vidéos streaming, certains individus préfèrent donner de l’importance aux téléchargements de contenu multimédia.

Dans le cas de Tor, cet outil vous offre la possibilité de faire des téléchargements. Toutefois, la vitesse de connexion est particulièrement lente. Avec un VPN, vous êtes en mesure de télécharger tous les contenus multimédias que vous désirez tout en profitant d’une vitesse de téléchargement optimale. Vous avez aussi la possibilité de télécharger les contenus géobloqués. C’est d’ailleurs, l’un des plus grands avantages du VPN dans ce comparatif Tor VS VPN.

Ainsi, le VPN remporte également cette manche face au navigateur.

Le prix

Le prix est aussi un autre paramètre important dans ce comparatif Tor VS VPN. Sur ce point, l’outil Tor remporte la première place face à son rival. De fait, Tor vous permet de profiter de toutes ses fonctionnalités gratuitement, tandis que VPN ne vous permet pas d’accéder au plus haut niveau de confidentialité qu’en souscrivant à un abonnement. Bien sûr, il existe bien des VPN entièrement gratuits, mais leur niveau sécurité laisse parfois à désirer. Ainsi, en termes de gratuité, Tor prend largement le dessus.

Il faut néanmoins prendre en considération que les services proposés par un VPN payant restent bien plus avantageux que Tor. En matière de rapport qualité/prix, un VPN présente donc un avantage considérable.

Tor vs VPN : la compatibilité

Il faut savoir que Tor fonctionne uniquement en tant que navigateur. Quant aux VPN, ces derniers sont compatibles sur tous les supports. Il s’agit d’un avantage important qui place le VPN bien devant Tor. Un Réseau Privé Virtuel est même compatible avec les routeurs et vous permet ainsi de sécuriser l’ensemble de vos appareils connectés.

Tor ou VPN : lequel choisir ?

Si vous utilisez seulement votre réseau internet pour naviguer sur des sites ou des réseaux sociaux, Tor convient parfaitement à vos activités. Toutefois, les services de streaming et d’autres données géo-bloquées s’avèrent difficile d’accès, voire inaccessibles sur le navigateur.

Ainsi, si vous avez l’habitude de regarder des vidéos sur des sites de streaming ou que vous effectuez des téléchargements, alors le VPN répond mieux à vos besoins. Sans oublier que VPN est accessible sur tous les supports : ordinateurs, les tablettes ou les smartphones.

Notons cependant que l’utilisation de Tor et d’un VPN de façon simultanée reste possible. Pour cela, vous n’avez qu’à vous connecter en premier à votre VPN et ensuite à Tor. Cette utilisation en simultané des deux outils vous assure une protection optimale.