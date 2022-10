VPN pour Android : trouver le meilleur pour sécuriser sa navigation

Particulièrement plébiscités pour garantir son anonymat en ligne et une sécurité accrue de ses données, les Réseaux Privés Virtuels (VPN) sont de plus en plus utilisés pour naviguer sur internet avec un smartphone. Dans cet article, découvrez les meilleurs VPN pour Android.

Si la majorité des internautes préfèrent aujourd’hui se servir de leur smartphone ou d’autres appareils Android que d’un ordinateur, c’est surtout pour naviguer sur la toile confortablement et à tout moment.

Une navigation qui ne reste pourtant pas sans risques puisque l’adresse IP d’un smartphone n’est pas crypté de manière native. C’est la raison pour laquelle l’utilisation d’un VPN gratuit ou payant sur tous vos appareils est vivement recommandé. Le but étant d’assurer la sécurité de vos données personnelles et surtout de garantir votre confidentialité dans l’ensemble de vos activités numériques.

Mais voilà, à l’heure où il existe un grand nombre de plateformes VPN sur le marché, il devient plus que jamais difficile de choisir la bonne offre. Alors, quel VPN vous garantit une protection complète sur Android ? Découvrez toutes les solutions préconisées par nos professionnels et nos meilleurs conseils pour être sûr de choisir le VPN pour Android qui saura répondre au mieux à vos besoins.

Pourquoi utiliser un VPN pour Android ?

Lorsque vous surfez sur internet, que ce soit pour des raisons professionnelles ou pour passer du bon temps, la sécurité devrait être votre priorité. Dans cet univers connecté, les services VPN sont là pour assurer la protection de vos données tout au long de votre navigation. Mais aussi de vous permettre d’accéder aux contenus géo-restreints de vos plateformes SVOD préférées. Dans les faits, une solution VPN vous permet de :

Garder l’anonymat

Que vous soyez dans un supermarché, un centre commercial ou même dans les métros, vous pouvez constater que votre smartphone capte automatiquement plusieurs réseaux Wifi. Des réseaux faciles d’accès certes, mais qui ne sont pas forcément sécurisés.

En effet, à peine vous vous connectez sur un Wifi public que vous vous exposez à des risques de collecte de données. Pire, les sites que vous visitez peuvent récupérer votre adresse IP et retracer votre identité ainsi que votre localisation. En quelques clics, l’ensemble de vos données confidentielles peuvent même se retrouver entre les mains d’un individu malveillant.

Pour sécuriser votre connexion à tout moment et où que vous soyez, une seule solution s’offre à vous : l’installation d’un VPN pour Android. Ce service a pour mission de créer un tunnel virtuel qui vous permettra de chiffrer la connexion entre votre smartphone et le serveur. En outre, l’application masque votre adresse IP et crypte toutes vos données de navigation.

Au final, grâce à un VPN, vous aurez la possibilité de télécharger, téléverser et consulter vos informations et ceux d’internet depuis votre appareil mobile en toute discrétion et en toute sécurité, peu importe le réseau utilisé.

L’outil passe muraille

Une restriction géographique a été mise en place dans plusieurs pays du monde afin de privatiser certains contenus. Ainsi, des émissions, des jeux vidéos, des sites web et certaines applications que vous convoitez peuvent vous indiquer “indisponible dans votre pays”.

Entre autres, en ce qui concerne les applications sur Play Store, il faut savoir que lors de votre première connexion, la plateforme vous demande de renseigner votre compte Gmail. Une action qui permettra de révéler votre localisation et restreint les contenus auxquels vous pouvez accéder en fonction de votre emplacement géographique.

L’utilisation d’un VPN vous permet de briser cette règle. Au lieu de saisir les identifiants de connexion de votre compte Gmail, il vous suffit d’activer la solution et de créer un nouveau mail. Cela vous offrira la possibilité d’accéder à l’intégralité des applications et des jeux vidéo proposés sur la plateforme.

Par ailleurs, il est à noter que le tunnel créé par le VPN ne permet pas uniquement de préserver votre identité numérique. Il vous permet également de contourner des restrictions géographiques des plateformes de vidéos à la demande et de streaming comme Netflix ou encore Amazon Prime. Cela, en vous donnant la possibilité de passer d’une adresse IP à une autre grâce à ses serveurs dispersés dans les quatre coins du monde.

Bon à savoir :

Pour qu’un appareil Android soit compatible avec un service VPN, il y a certains critères que l’appareil doit respecter :

Fréquence réseau 2,4 GHz

Mémoire RAM dépassant les 2 Go

Version Android 5.0 au minimum

À noter que tous les mobiles qui ne disposent pas au minimum de ces configurations sont classés obsolètes. De toute manière, 80% des applications aujourd’hui disponible sur le marché seront incompatibles. Et cela, peu importe la plateforme de téléchargement.

Les meilleurs VPN pour Android sur le marché

On mesure l’efficacité d’un VPN par sa capacité à protéger votre identité et les fonctionnalités de sécurité qu’ils proposent. Pour en savoir plus, découvrez notre top des meilleurs VPN.

NordVPN

L’application NordVPN est tout aussi pratique que facile à utiliser. Une information que ses 14 millions d’utilisateurs pourront vous confirmer. La solution vous protège non seulement des voyeurs, mais aussi des pirates web tout en vous offrant une confidentialité optimale.

En outre, l’application se démarque également avec ses nombreuses fonctionnalités additionnelles :

Navigation cryptée lors de l’utilisation de la connexion Wi-Fi

Blocage des publicités

Traqueurs

Protection Anti-menaces

Fonction Kill Switch

Double VPN

Nordlynx

À savoir que l’application est disponible pour Android 6.0 et les versions ultérieures. La solution est, en outre, garantie pendant 30 jours

Découvrez notre avis sur NordVPN pour en savoir plus

Surfshark

En tant qu’utilisateur d’appareil tactile, nous achetons un cache incassable pour protéger votre écran. Pour Surfshark, il est nécessaire de prioriser la sécurité de vos informations avant de penser à l’extérieur. Un conseil bien fondé quand on voit l’insécurité qui pèse sur la toile.

En téléchargeant l’application et en vous abonnant à la solution, plus de 3 200 serveurs participent à la protection de vos données personnelles.

Par ailleurs, Surfshark vous propose :

Une interface attractive et ergonomique ;

Des protocoles de sécurité performants ;

La suppression des publicités, pop-up et des cookies ;

Essai gratuit pendant 7 jours.

Pour plus d’information, découvrez notre avis sur Surfshark

ExpressVPN

ExpressVPN s’efforce d’être au plus près de ses clients afin de garantir un service irréprochable. Entre autres, la solution dispose d’un service client réactif et à l’écoute. L’application est disponible pour les appareils Android à partir de la version 5.0 et propose toute une panoplie de fonctionnalités. Pour les appareils mobiles, vous pourrez profiter de :

Un système d’arrêt automatique (dans le cadre où votre service VPN vous lâche sans que vous l’auriez aperçu, votre connexion internet se coupe automatiquement) ;

Une possibilité d’utiliser des Widgets ;

Une interface multilingue ;

Un service client disponible 24h/24 et 7j/7 ;

7 jours d’essai gratuit.

Découvrez notre avis sur ExpressVPN pour plus de détails.

IVPN

Peu importe votre localisation, IVPN vous permet de vous connecter en toute sérénité. La plateforme propose des serveurs haut débit dans près de 94 pays différents.

De manière générale, voici tous les avantages que vous offre IVPN :

Une utilisation en simultanée avec plus de 7 appareils ;

Un service client joignable à tout heure ;

Une interface simple d’utilisation ;

Une prise en main agréable.

Mullvap VPN pour Android

Mullvap VPN est déterminé à satisfaire tous ses utilisateurs grâce à un système de cryptage fiable et pratique. Légère, conviviale et de haute qualité, l’application Android de Mullvap VPN présente une grande similarité avec la version Windows. À noter que la solution garantit également à ses utilisateurs un excellent débit et des protocoles de sécurité ultra-performants. Et tout cela avec un abonnement abordable

En revanche, Mullvap VPN n’est disponible que pour les appareils disposant d’un système Android version 8.0 au minimum.

Atlas VPN

La version mobile d’Atlas VPN a le mérite d’être totalement transparente avec ses clients. Il n’y a absolument aucun frais caché. Le service vous demande même de bien prendre connaissance de toutes les conditions générales de ventes et d’utilisation avant de vous abonner.

Ultra-pratique et particulièrement efficace, ce VPN pour Android ne demande à ses utilisateurs que de passer par 3 étapes pour profiter pleinement de ses services :

Se connecter

Choisir le serveur

Souscrire un abonnement pour avoir plus d’option

Une fois toutes ces étapes franchies, vous avez à votre disposition toutes les fonctionnalités proposées par la solution pour protéger vos données et assurer votre anonymat en ligne :

La possibilité de connecter un nombre d’appareils illimités en simultanée ;

Un système de tunnelisation perfectionné ;

Une assistance disponible 24h/24 ;

Un trafic crypté en illimité.

Découvrez notre avis sur AtlasVPN.

Proton VPN

Avec plus de 1048 serveurs dans plus de 60 pays, Proton VPN s’engage à protéger votre vie privée, peu importe votre localisation. Ses fonctionnalités lui permettent d’offrir à ses clients une protection avancée et l’accès à plusieurs sites de streaming dans le monde. En outre, vous pourrez également bénéficier de nombreuses options bien pensées :

VPN Accelerator ;

Système de codage avancé ;

Protection contre les fuites DNS ;

Split tunneling ;

Kill switch.

Cyberghost VPN

Plus de 36 millions d’utilisateurs pourront vous confirmer l’efficacité de la politique Zéro Log de l’application mobile Cyberghost. Une démarche qui assure une sécurité et une confidentialité quasi infaillible de vos données de navigation sur votre appareil Android.

Par ailleurs, avec son interface simple et intuitive, même les néophytes peuvent facilement utiliser cette solution. En outre, pour profiter d’une navigation protégée sans aucune limite de data, il suffit de vous connecter, de choisir votre serveur ainsi que votre localisation. Et le tour est joué !

Pour en savoir plus, découvrez notre avis sur CyberGhost