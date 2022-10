Les avantages du VPN que vous devez connaître

Aujourd’hui, il est difficile de naviguer librement sur internet sans risquer d’attirer l’attention des espions virtuels. D’ailleurs, il faut savoir que durant les 30 dernières années, le taux de tracking en ligne n’a cessé de grimper de manière exponentielle, augmentant par la même occasion les cyberattaques. À ce titre, l’utilisation d’un VPN est plus que jamais indispensable pour se protéger des invités indésirables, mais aussi garantir son anonymat sur la toile. Zoom sur les avantages du VPN

C’est désormais un fait ! Plus de la moitié des personnes connectées dans le monde utilisent actuellement des logiciels VPN pour assurer la sécurité de leurs données personnelles et garder une parfaite discrétion lors de leur navigation web. Bien sûr, avant d’adopter cette solution, il est important de comprendre quels sont les véritables avantages du VPN. C’est ce que nous allons découvrir dans ce dossier.

Avantages du VPN : une myriade de fonctionnalités bien pensées

Acronyme de Virtual Private Network, le VPN a pour mission principale de codifier votre trafic sur le Web afin de cacher votre identité et par extension votre adresse IP lorsque vous surfez sur un réseau public ou en roaming. Pour ce faire, le logiciel VPN installé sur votre appareil se connecte à un des serveurs du service. Ensuite, l’ensemble de vos activités passent par un tunnel chiffré. À la réception des paquets de données, le serveur transmet les informations vers votre ordinateur.

Bien évidemment, il ne s’agit pas de sa seule tâche. En effet, les solutions VPN gratuites ou payantes mettent à la disposition de leurs utilisateurs une pléthore de fonctionnalités supplémentaires. Ainsi, ils peuvent non seulement bénéficier d’une protection optimale sur la toile, mais aussi profiter de la meilleure expérience de navigation possible.

Contourner le geoblocking avec un VPN

La majorité des pays occidentaux ont aboli les censures sur internet. Ce n’est pas pour autant que cette pratique n’existe plus. En effet, plusieurs sites, vidéos et certaines images peuvent être volontairement géobloqués dans certains pays afin de préserver leurs cultures ou encore pour des raisons politiques, idéologiques ou religieuses. Dans ces conditions, le VPN vous permettra alors de contourner les restrictions géographiques. Et cela, quelle que soit votre localisation.

Par exemple, en Chine, Gmail, Google, YouTube et Facebook sont totalement bloqués. Ainsi, si vous prévoyez un séjour dans ce pays, il faudra utiliser un VPN pour consulter ces applications.

Des streaming à volonté

Pour les fans de streaming, l’un des plus grands avantages du VPN est sans aucun doute la possibilité d’accéder aux émissions en vogue sur les réseaux de tous les pays du monde sans aucune restriction territoriale.

Il faut savoir que les sites de contenus audiovisuels ne vous dévoilent pas tous leurs potentiels même en souscrivant à une formule premium. Il est clair que la majorité d’entre eux ne vous montre que les chaînes disponibles dans votre pays. Entre autres, un résident français ne pourra pas accéder au programme télévisé de Manhattan (en l’occurrence la NBA en direct), et vice versa.

Pour visionner les émissions étrangères, il faudra ainsi se connecter à un VPN qui possède un serveur dans le pays disposant du droit de diffusion.

Garder l’anonymat lors de la navigation

Pour garder une discrétion totale sur le web, il est conseillé de faire appel à un VPN. Celui-ci vous permettra de dissimuler votre adresse IP. Dans les détails, l’un des avantages du VPN est sa capacité à acheminer votre trafic dans des serveurs délocalisés et vous donner la possibilité d’utiliser un IP différent de celui de votre appareil pour naviguer librement.

Au final, ni les entreprises, ni les particuliers et encore moins les services gouvernementaux ne seront capables de retracer votre emplacement géographique. En outre, avec une solution VPN, fini les publicités intempestives et le flicage des FAI peu importe où vous êtes.

En parallèle, votre vie privée sera également à l’abri des voyeurs.

Top 3 des meilleurs services de VPN

Il existe un bon nombre de services VPN sur la toile. Toutefois, quand on a l’embarras du choix, il est toujours difficile de choisir les solutions qui sauront répondre parfaitement à nos attentes. Découvrez notre top des meilleurs VPN.

Afin de déterminer si un VPN est réellement efficace, il faut qu’il respecte au minimum ces 4 critères :

Fonctionnalité additionnelle

Praticité

Vitesse de connexion

Grand nombre de pays pris en charge

D’après les résultats de nos différents tests, un certain nombre de VPN se démarquent par les avantages qu’ils proposent, mais surtout pour la qualité de leurs services.

NordVPN

NordVPN est aujourd’hui connu pour être le TGV des services VPN. En chiffre, cette solution garantit une vitesse de connexion de 6 730 Mbit/s. En outre, grâce à ses fonctionnalités intégrées, même votre FAI sera incapable de vous reconnaitre.

S’y ajoutent ses 5624 serveurs ultra-rapides qui vous permettent d’accéder aux contenus géobloqués de 59 pays à travers le monde et de toutes vos activités et votre localisation quand vous vous connectez sur le web. De plus, lorsque vous naviguez sur un réseau public vos données personnelles sont cryptées par le service pour vous assurer une discrétion absolue.

Découvrez notre avis sur NordVPN.

Surfshark

Malgré son jeune âge, Surfshark fait partie des solutions à ne plus présenter dans l’univers des VPN. Il faut dire que ce service cumule les bons points en matière de fonctionnalité. Entre autres, en matière de sécurité et d’anonymat, Surfshark agit à deux niveaux en chiffrant vos données de navigation et en camouflant intégralement votre adresse IP. Par ailleurs, ces fonctionnalités avancées font également partie de l’un des plus grands avantages du VPN. Surfshark embarque notamment la fonctionnalité CleanWeb qui vous protège contre les publicités intempestives et les malwares.

Découvrez nos avis sur Surfshark pour en savoir plus.

CyberGhost

Toujours présent dans le classement des meilleures solutions VPN, CyberGhost permet à ses utilisateurs de profiter d’une sécurité renforcée en matière de protection de vie privée et la confidentialité. Ceci grâce à un tunnel sécurisé et crypté. Par ailleurs, la solution vous permet de streamer les contenus géobloqués du monde entier, n’importe quand, n’importe où grâce à ses 9300 serveurs VPN répartis dans les 4 coins du monde.

Notre avis complet sur CyberGhost.

Lutter contre le hacking

Pour sécuriser les réseaux de communications virtuels de votre entreprise, il est conseillé de protéger la navigation de votre établissement avec un VPN. Servant de plugin pour votre réseau local, cette solution réduit à néant les chances d’un utilisateur externe de s’infiltrer dans vos activités ou discussions virtuelles. De ce fait, aucune perte d’information n’est envisageable.

Pour éviter que l’un de vos employés en télétravail joue les curieux, chacun d’entre eux pourra se servir de leurs appareils pour travailler sans qu’ils puissent atteindre les documents sensibles stockés dans votre serveur grâce au VPN.