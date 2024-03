Lancé il y a à peine 5 ans, Surfshark s'est déjà taillé une sacrée réputation dans le monde des VPN. Avec son petit prix et ses nombreuses fonctionnalités, la solution fait un carton chez les internautes. Mais ces raisons sont-elles suffisamment justifiées pour faire de ce fournisseur votre VPN préféré ? La réponse dans notre test complet.

Alors que les cyberattaques se multiplient à une vitesse folle, les internautes sont de plus en plus soucieux de leur sécurité en ligne. Aujourd'hui, équiper son ordinateur, sa tablette, son smartphone et même son smart TV d'un bon VPN fait partie des précautions à prendre.

Surfshark se présente comme l'un des cadors sur le créneau de la protection de nos données privées. Le prestige de la marque vient notamment de son chiffrement, son interface intuitive et ses protocoles de sécurité. Mais dans la réalité, est-ce que ce VPN tient-il réellement la route ? Est-ce que Surfshark mérite son statut de VPN incontournable ? On vous dit tout dans notre analyse !

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs disponibles : 3200+

Chiffrement : AES-256 Bits

Emplacement des serveurs : 100 pays

Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2/IPsec, WireGuard

Nombre maximum de connexions simultanées : Illimité

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Chrome, Firefox, Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Chrome, Firefox, Amazon Fire TV, Android TV, Routeurs

Surfshark : un VPN complet et réputé

Surfshark, le VPN venu des Caraibes, s'est hissé en un rien de temps parmi le top des meilleurs services du marché. Son secret ? Une offre aussi complète que bien pensée. Le tout à un prix qui a tout pour plaire !

Commençons par les bases : la sécurité et la confidentialité. Sur ce terrain, Surfshark ne laisse rien au hasard ! Chiffrement militaire AES-256 bits, politique no-log ultra stricte, kill switch, blocage intégral des fuites DNS/WebRTC/IPv6… Rien ne peut passer à la trappe. Vos données sont scellées comme dans un coffre-fort !

Mais ce n'est pas tout ! Le réseau de Surfshark fait également très fort avec plus de 3200 serveurs répartis dans 65 pays. De quoi changer l'IP virtuelle quand on veut pour être totalement incognito. Et avec les connexions illimitées, vous pourrez en profiter sur autant d'appareils que vous voulez !

D'ailleurs, en parlant d'appareils, le VPN est d'une compatibilité redoutable. Que vous ayez un PC sous Windows, un Mac, un smartphone Android ou iOS, une tablette, un Linux ou même un routeur, Surfshark fonctionne de manière optimale. Un régal pour l'utilisateur lambda !

Autre point crucial, les débits sont au rendez-vous, optimisés pour le streaming en HD et le P2P. De quoi regarder ses séries sur Netflix, BBC iPlayer, Disney+ et compagnie sans subir de blocage !

La vraie clé de voûte reste quand même la fameuse fonction « Search ». Grâce à elle, vous pouvez dénicher le meilleur serveur selon l'usage : streamer, télécharger, naviguer tranquillement… Un confort unique !

En clair, Surfshark c'est LE VPN pour les personnes qui veulent un maximum de confidentialité sur la toile. Ses arguments en font un incontournable !

Une couverture mondiale optimisée

Pendant nos tests, on a épluché dans les moindres détails le réseau de serveurs de Surfshark. Et le constat est sans appel : ils ont tout compris à l'optimisation à l'international !

Un vrai maillage mondial avec 3200+ nœuds

Au niveau des chiffres, Surfshark dispose actuellement de plus de 3200 serveurs répartis dans 65 pays aux quatres coins du globe. Certes moins massif que les mastodontes CyberGhost (7400) ou NordVPN (5400+), mais diablement bien disposé !

Les zones stratégiques sont bien couvertes avec une grande concentration aux États-Unis, en Europe de l'Ouest (UK, France, Allemagne, Espagne…), au Canada, en Inde et en Australie. Un déploiement de très haut niveau.

Même dans les pays les plus censeurs

Le must, c'est que Surfshark a aussi planté ses serveurs physiques dans des pays réputés pour leur forte censure internet comme la Russie ou la Turquie.

Un sacré avantage pour accéder sans ralentissements ni coupures aux contenus et sites normalement bloqués par ces régimes un peu trop stricts !

Des serveurs à IP fixe taillés pour la sécurité

Cerise sur le gâteau, le VPN propose des serveurs à IP statique réservés. Très pratique quand on veut se connecter à des plateformes sensibles comme la banque en ligne, PayPal ou d'autres qui ont des systèmes de vérification d'identité.

Avec ce maillage ultra-optimisé pays par pays, on a pu profiter d'un service en béton armé durant nos tests. Performances au top, fiabilité maximale, Surfshark ne nous a pas déçus !

La polyvalence à tous les étages

Sur le terrain de la compatibilité, Surfshark assure un sacré niveau de polyvalence ! Le client VPN a été spécialement développé pour fonctionner sur la majorité des OS grand public : Windows, Mac, Linux, iOS, Android… Même sur les Smart TV, c'est au poil !



En plus, ils proposent des versions dédiées pour les navigateurs Chrome et Firefox ainsi que pour les consoles de jeu PlayStation et Xbox. De quoi transformer n'importe quel appareil en véritable bunker !

Cerise sur le gâteau : Surfshark autorise un nombre illimité d'appareils connectés simultanément sur un même compte ! Vous pouvez littéralement sécuriser toute votre famille, votre maison et votre quartier.

Un blindage haute-sécurité

Bien évidemment, pour un VPN qui se respecte, la sécurité et la confidentialité sont les maîtres mots ! De ce côté-là, Surfshark ne fait pas les choses à moitié avec un arsenal technologique digne de la NSA.

Le service vous propose un chiffrement militaire AES-256 bits pour crypter vos données. Ensuite, les serveurs utilisent une architecture RAM qui empêche toute information de rester gravée en dur. Impossible pour les flicastors de mettre la main dessus.

Au niveau des protocoles, Surfshark embarque la panoplie complète : OpenVPN, IKEv2, WireGuard, Shadowsocks… Chacun avec ses petits avantages en termes de vitesse, de fiabilité ou de sécurité supplémentaire.

Mais la véritable arme secrète, c'est leur protection intégrale contre les fuites ! Pendant nos tests, aucune adresse IP ou requête DNS n'a été intercepté. Le kill switch fait d'ailleurs un travail remarquable pour prévenir le moindre risque en cas de déconnexion.

Enfin, on a été bluffé par les options anti-censure comme NoBorders pour passer outre les blocages régionaux sévères. Le Whitelister permet aussi d'exclure certains sites du tunnel chiffré. Un régal pour garder le contrôle !

Entre sa polyvalence folle et son arsenal anti-fuite, Surfshark s'érige en rempart increvable face à toutes les menaces en ligne. Un blindage XXL qui vaut son prix.

Confidentialité

Compte tenu de sa localisation aux îles Vierges britanniques, Surfshark applique une politique de confidentialité no-log extrêmement stricte. En effet, ces îles ne font pas partie de l'alliance des 5, 9 et 14 yeux. Le service ne collecte donc pas d'adresse IP, d'historique de navigation ou d'informations de connexion.

En revanche, les données d'identification et de facturation du service VPN sont enregistrées en plus des rapports (diagnostics, analytiques) transmis par l'application. Il est toutefois possible de décider de ne pas transmettre ces rapports.

En plus de ces spécificités, l'application Surfshark dispose de multiples fonctionnalités pour protéger l'anonymat de l'utilisateur. Ainsi, l'option CleanWeb intégrée agit comme un bloqueur de publicités et de logiciels malveillants. Quant au mode Camouflage, il permet de cacher l'activité en ligne de l'utilisateur aux FAI et/ou aux agences gouvernementales.

Enfin, il est possible de souscrire à un module payant pour bénéficier de Surfshark Alert et Surfshark Search. Alert indique à l'utilisateur en cas de divulgation de ses données personnelles et Search permet d'utiliser un moteur de recherche sans publicité ni tracker.

Le test décisif : la vitesse

Pour cette épreuve reine, nous avons lancé une batterie de tests pour jauger les performance en situation réelle avec Surfshark. On a commencé par mesurer notre connexion sans VPN, comme. Résultat des courses : 315 Mbps en download et 349 Mbps en upload.

Première confrontation, on a connecté Surfshark à un serveur en France. Le rendu est déjà moins flamboyant avec 105 Mbps en download (baisse de 66 %) et 89 Mbps en upload (chute de 74 %). On a ensuite enchaîne avec un serveur outre-Atlantique, aux États-Unis cette fois. Et là…l'hécatombe ! Seulement 35 Mbps de download (88 % de perte) et 25 Mbps d'upload (- 92%).

Nous pouvons dire qu'en matière de performances brutes, Surfshark accuse un sérieux coup de mou face à CyberGhost ou ExpressVPN. Mais avant de tirer sur l'ambulance, gardons à l'esprit que ces débits restent tout à fait décents pour la plupart des usages sur le net.

France : des serveurs rapides pour un vpn

Revenons sur ce test depuis la France métropolitaine. Malgré le ralentissement, la vitesse de 105 Mbps en download et 89 Mbps en upload depuis un serveur à Marseille reste très honnête.

Suffisant en tout cas pour streamer en HD sans à-coups, faire du téléchargement ou de la visio sans trop de chichis. Un bon point pour Surfshark sur l'Hexagone !

USA : une sacrée claque outre-Atlantique

En revanche, la claque s'est franchement fait sentir sur les serveurs états-uniens ! Avec ses misérables 35 Mbps en download et 25 Mbps en upload, c'est une véritable douche froide.

Si on relativise, ces débits peuvent encore convenir pour de la navigation web basique ou pour regarder des vidéos en 720p. Mais pour du streaming en 4K ou les gros téléchargements, ce sera vite une catastrophe.

Quoi qu'il en soit, force est de constater que sur la longue distance, les performances chutent drastiquement comparé à la concurrence. Un point faible à prendre en compte pour le globe-trotter !

Mode camouflage et sans frontières

Passons aux choses sérieuses. Le mode camouflage et le mode sans frontières sont deux paramètres de Surfshark facilitant la connexion à un VPN et la rendant plus sûre.

Le mode camouflage fait ressembler votre trafic VPN à un flux normal afin que les gouvernements ne détectent pas que vous utilisez un VPN. Ce mode est utile dans les pays ou territoires où l'utilisation d'un VPN est illégale ou désapprouvée par le gouvernement.

Le mode sans frontières, quant à lui, se déclenche automatiquement lorsque Surfshark détecte que vous vous trouvez dans un pays restrictif. Il limitera votre sélection de serveurs à ceux qui ont été conçus pour contourner la censure.

Skill switch (interrupteur d'arrêt)

Aucun VPN n'est parfait, et il est normal qu'une connexion soit interrompue de temps à autre. Toutefois, si cela se produit, votre trafic en ligne risque d'être exposé à votre fournisseur d'accès à Internet. Voilà pourquoi la fonction « kill switch » entre en jeu. Elle interrompt automatiquement tout votre trafic Internet pour l'empêcher de fuir en cas d'interruption de la connexion VPN. Toutes les connexions en ligne ne reprendront que lorsque Surfshark sera à nouveau opérationnel.

Streaming et torrents

S'il y a bien un domaine où Surfshark excelle, c'est dans le déblocage des contenus géo-restreints ! On a testé le service sur les principales plateformes de SVoD et franchement, elle ne présente que atout.

Au total, on a pu accéder à une bonne vingtaine de bibliothèques différentes : Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime et bien d'autres ! Même les chaînes nationales les plus regardées comme France TV, M6, TF1, la BBC ou la RTBF belge ont été débloquées en un tour de main.

Et ce n'est pas tout ! Surfshark assure une rediffusion ultra-fluide et sans coupures. On a pu regarder nos séries préférées sur Netflix US avec des serveurs outre-Atlantique et la vidéo s'est lancée quasi instantanément en full HD. Aucune fuite n'a été détectée, la confidentialité était au rendez-vous !

Les amateurs de torrents vont également être ravis puisque le VPN s'avère être un compagnon de choix sur ce terrain !

D'abord, il apporte un niveau de sécurité hors du commun sur les réseaux P2P avec son chiffrement complet des données. Il suffit de se connecter à un serveur.

Ensuite, les protocoles optimisés pour le P2P assurent des débits très corrects pour le transfert des fichiers via BitTorrent, µTorrent et compagnie.

Enfin, Surfshark est d'une compatibilité redoutable et fonctionne avec la majorité des clients torrent grand public.

Tarifs

Surfshark propose un large éventail d'offres adaptées à tous les besoins et budgets. Lors de notre test, nous avons été agréablement surpris par la flexibilité tarifaire de ce VPN.

Des formules pour tous les usages

Surfshark décline son offre en 3 formules :

Formule 1 mois à 10,99€ : idéale pour un essai ponctuel du VPN

Formule 6 mois à 3,99€/mois : solution intermédiaire pour une utilisation régulière

Formule 24 mois + 3 mois gratuits à seulement 1,99€/mois : l'offre imbattable pour une protection complète sur le long terme

Quelle que soit la formule, vous bénéficiez de la totalité des fonctionnalités Surfshark.

Un excellent rapport qualité-prix

Le tarif Surfshark est l'un des plus compétitifs du marché. Son offre 24 mois revient à moins de 2€ par mois, là où la plupart des VPN équivalents sont à plus de 4 ou 5€ mensuels.

Vous avez donc accès à un VPN premium complet pour un budget mini. Difficile de trouver mieux en termes de rapport qualité-prix !

Satisfait ou remboursé

Toutes les offres Surfshark sont assorties d'une garantie « Satisfait ou Remboursé » de 30 jours. Vous pouvez tester le service en toute tranquillité et vous faire rembourser si nécessaire.

Avec son large choix d'offres abordables et sa politique flexible, Surfshark s'impose comme une solution VPN à la portée de toutes les bourses.

Surfshark Un VPN ultra-sécurisé à partir de 1,99€ 0 Voir l'offre Verdict Surfshark mérite bien sa place sur le podium des meilleurs VPN. Le logiciel est fiable, riche en fonctionnalités et ultra-sécurisé. De plus, il propose l'un des tarifs les moins chers du marché et permet la connexion d'un nombre illimité d'appareils. Un avantage indéniable sur ses principaux concurrents. On aime Tarif imbattable

Pas de limite sur le nombre de connexions simultanées

Prend en charge les torrents

Mode Camouflage On aime moins Nombre de serveurs limité

Écarts importants de vitesse pour certains serveurs

Nos autres tests de VPN pourraient aussi vous intéresser : NordVPN, ExpressVPN, CyberGhost, AtlasVPN, IvacyVPN, PureVPN, PrivadoVPN.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.