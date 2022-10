Pourquoi faut-il utiliser un VPN sur un wifi public ?

Aujourd’hui, afin de proposer un meilleur confort à ses clients, les entreprises professionnelles n’hésitent plus à miser sur des outils informatiques. Ainsi, ils mettent désormais à la disposition des consommateurs une multitude de services numériques. La plupart de ses solutions sont accessibles via une borne wifi ou un hotspot. Ces points d’accès internet sont généralement des réseaux publics. Ainsi, ils ne sont pas entièrement sécurisés et parfois pas du tout. De ce fait, en utilisant ces réseaux, vous exposez vos informations personnelles à des individus malveillants. Heureusement, il existe des logiciels et des applications qui vous permettent de protéger au mieux votre confidentialité et votre sécurité en ligne sur un wifi public, parmi lesquels le VPN.

Lorsque vous connectez votre appareil à un point d’accès internet public, vous risquez fortement de vous faire pister par votre FAI et/ou un traqueur d’adresse IP, ou pire, vous faire hacker par un cyberattaquant. En effet, celui-ci n’étant pas protégé, vos données personnelles peuvent être dévoilées à la vue de tous. D’où l’intérêt d’un VPN pour une connexion wifi.

Avec cette solution, vous pouvez non seulement préserver vos données et anonymiser votre navigation en ligne, mais aussi bénéficier d’un certain nombre de fonctionnalités de sécurité supplémentaires. En fonction de la solution VPN que vous avez choisie, vous pouvez en autres profiter d’une protection contre les virus ou les malwares. Dans ce dossier, découvrez tous les avantages d’un VPN sur un wifi public et les meilleurs VPN aujourd’hui disponibles sur le marché.

VPN pour wifi : un outil de protection essentiel

Vous l’aurez compris, un VPN sécurise votre navigation sur la toile tout en dissimulant votre adresse IP. De ce fait, grâce à cette solution, vos activités sur le web sont intraçables.

Dans les détails, lorsque vous utilisez un VPN en vous connectant à un hotspot, vous vous préservez des risques tels que :

la propagation de virus informatique sur votre appareil ;

l’usurpation de votre identité par des cybercriminels ;

l’accès à vos informations bancaires ;

la récupération de vos dossiers professionnels ou personnels.

En définitive, l’utilisation d’un VPN sur un wifi public empêche le piratage informatique ainsi que l’espionnage et le traçage de vos fichiers, vos dossiers et in fine de vos données.

Et ce n’est pas tout ! Le VPN ne se limite pas seulement à améliorer le niveau de confidentialité de vos informations. Il vous permet aussi d’éviter la censure et les restrictions géographiques imposées par certains sites internet. Avec un VPN, vous pouvez ainsi profiter pleinement de l’ensemble des contenus multimédia disponible sur vos plateformes SVOD préférées comme Netflix ou encore Amazon Prime, même en étant connecté à un réseau wifi public.

Zoom sur les meilleurs VPN pour wifi public

Pour assurer votre anonymat de navigation sur un wifi public, vous pourrez certainement trouver un grand nombre de service réseau virtuel privé sur le marché. Parmi ceux que nous avons testé, les meilleurs VPN sont NordVPN, Surfshark et Cyberghost, mais d’autres services pourraient également vous intéresser.

NordVPN

NordVPN regroupe plusieurs fonctionnalités essentielles qui permettent de vous protéger lors de votre navigation sur un réseau public. Principalement, la fonction kill Switch assure votre protection lorsque vous naviguez sur un hotspot.

Comme vous le savez, le wifi public peut présenter une connexion instable. Ainsi, les déconnexions peuvent être fréquentes lorsque vous vous y connectez. Le Kill Switch va permettre de masquer votre adresse IP lorsque ces coupures de connexion surviennent. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce service, découvrez notre avis sur NordVPN.

Surfshark

Surfshark fait partie des VPN les plus utilisés pour le wifi public. Il faut dire que cette solution se présente comme une alternative idéale pour le visionnage de vidéos en streaming. Si vous aimez regarder des films, des animations ou des séries, Surfshark saura répondre à vos attentes en débloquant l’ensemble des contenus géorestreint. Par ailleurs, Surfshark met également à votre disposition toutes les fonctionnalités de sécurité nécessaires pour protéger vos données lorsque vous vous connectez à partir d’une borne wifi public. Vous pouvez ainsi regarder des vidéos en streaming en vous connectant à un réseau public sans vous soucier des cybermenaces. Découvrez nos avis sur Surfshark pour en savoir plus.

CyberGhost

Pour les internautes souhaitant bénéficier d’un excellent débit de connexion, peu importe leur localisation, CyberGhost est sans nul doute la solution idéale. En effet, ce VPN propose un temps de latence relativement bas. C’est d’ailleurs pour cette raison que le VPN est fortement recommandé pour les utilisateurs qui ont l’habitude de faire des téléchargements torrents. Bien évidemment, si vous vous connectez à partir d’un wifi public, CyberGhost est l’une des solutions les plus qualifiées pour vous protéger lors de votre navigation. Plus de détails dans notre avis sur CyberGhost.

VPN pour wifi : une protection pour toutes les activités en ligne

Si vous aimez jouer à des jeux en ligne ou encore si vous avez l’habitude de faire des achats sur le web avec votre carte bancaire, il est important d’utiliser un VPN, en particulier, si vous réalisez ces activités sur un wifi public. Tout simplement parce qu’un point d’accès public représente une véritable porte d’entrée pour tous types de menaces en ligne. Logiciels malveillants, hackers, spywares… autant de risques qui peuvent vous coûter cher.

Par ailleurs, en vous équipant d’un VPN lors de votre connexion à une borne wifi public, vous pouvez profiter d’une protection contre les analyses de trafic. De plus, certains VPN permettent d’améliorer votre navigation via le wifi public en limitant les publicités et les spams.

Sécurité et accessibilité de contenu

Certains contenus sur le web présentent des restrictions ou des limites d’accès. Cela vient généralement du fait que vous n’êtes pas dans la zone de couverture du contenu. L’une des fonctions d’un VPN est de supprimer les barrières virtuelles afin que vous puissiez accéder à n’importe quel contenu bloqué.

Un VPN assure alors votre sécurité sur un réseau wifi en termes de confidentialité tout en vous permettant de consulter les contenus restreints, bloqués ou limités.

Utiliser un VPN gratuit ou payant pour la connexion à un réseau wifi public ?

Plusieurs fournisseurs de VPN mettent à la disposition du grand public des solutions gratuites. Ces solutions sont plus ou moins efficaces en termes d’anonymat et de confidentialité. Vous pouvez donc tout à fait utiliser une option freemium pour vous connecter sur un wifi public. Néanmoins, pour ce qui est de la bande passante ou du débit, ses solutions sont souvent limitées. Ainsi, il y a de fortes chances que votre navigation ne soit pas à la hauteur de vos exigences si vous utilisez un VPN gratuit.

En ce qui concerne les VPN payant, ces derniers sont plus avantageux lorsqu’il s’agit de fonctionnalités, de sécurité, de protection du wifi et de praticité. De plus, en ce qui concerne la vitesse et le débit de connexion, les outils payants proposent de meilleures performances et fiabilité.

En conclusion, le choix entre un VPN gratuit ou payant pour wifi dépend principalement de vos activités sur le web. Si vous naviguez simplement sur des sites internet ou des réseaux sociaux, les outils gratuits feront très bien l’affaire. En revanche, si vous souhaitez visionner du contenu en streaming ou si vous effectuez des téléchargements torrents sur un wifi public, les VPN payant sont plus adaptés.