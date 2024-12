Protéger ses données : comment choisir le meilleur VPN ?

Choisir un bon VPN pour protéger les données en ligne peut parfois être un vrai défi. Si aujourd’hui tout le monde peut facilement en trouver un en ligne, tomber sur un service fiable n’est pas si simple.

Nous recommandons NordVPN NordVPN est la solution qui offre le meilleur débit possible pour une expérience sans concession alliant rapidité et sécurité. Avec ses plus de 5000 serveurs répartis dans le monde entier, NordVPN permet également de passer outre la plupart des géoblocages de contenu. Essayer NordVPN gratuitement.

Un VPN crypte les données de votre connexion et les fait passer via un serveur tiers avant le site web désiré. Grâce à cet intermédiaire, on peut surfer dans un parfait anonymat. On peut même consulter à des contenus accessibles seulement à l’étranger puisque les sites web ne considèrent que la localisation des serveurs du VPN.

Alors que faire pour ne pas se tromper de service ? Pour cela, il ne faut surtout pas se contenter d’une simple recherche sur Google ou se fier aux scores des utilisateurs. Voici quelques conseils pour faire le bon choix en matière de VPN.

Le bon VPN n’est pas gratuit

Si une société ne facture pas ses services alors qu’elle doit sans cesse investir dans de nouveaux serveurs et maintenir les anciens, c’est que le « client » est son principal produit. Ainsi, un VPN gratuit enregistre surement les activités des utilisateurs afin de revendre ultérieurement les données à un tiers. Même de grands noms du secteur s’adonnent à cette pratique. Inversement, payer pour un VPN ne veut pas forcément dire que c’est le bon. Dans ce contexte, une seule solution : se méfier de tous.

Menez votre propre enquête

Vous avez particulièrement intérêt à faire le bon choix de VPN puisque vous lui confierez pratiquement votre identité virtuelle. Dans un premier temps, commencez votre investigation par une revue des avis disponibles sur des sites web de confiance. Faites attention à ne pas tomber dans le panneau des publicités déguisées. Encore mieux, ne vous contentez pas du VPN, découvrez également le plus possible sur la société derrière.

De quelle ancienneté peut-elle se justifier ? A-t-elle déjà été victime d’une cyberattaque qui a dévoilé les données de sa clientèle au monde entier ? Y a-t-il une garantie de remboursement en cas d’insatisfaction ? Toutes ces questions se posent. Il y a également l’épineux problème de la localisation du VPN. Malheureusement, certaines nations sont plus laxistes que d’autres en matière de vie privée en ligne. Ne considérez qu’un fournisseur basé dans un pays avec législation stricte sur le sujet.

Le bon VPN est transparent

Bien sûr, tout VPN qui clame se soucier de la vie privée de ses utilisateurs ne dit pas forcément la vérité. Cependant, c’est toujours un plus à considérer dans une recherche. De même, certains fournisseurs affirment ne pas garder d’informations sur leurs clients. Encore une fois, cela peut être faux.

Néanmoins, il s’agit d’un bon point pour un VPN. De plus, il est également important de pouvoir connaître le protocole utilisé par le service. En général, on recommande les protocoles open source bien connus du type OpenVPN ou IPSec.

Enfin, priorisez les VPN qui prennent le temps d’enseigner les bonnes pratiques à leurs utilisateurs. Certains vont même jusqu’aux détails les plus techniques. Comme règle d’or, plus un VPN communique sur son fonctionnement interne, mieux il est.

Top 3 de la rédac

Nous avons testé pour vous les solutions VPN les plus populaires disponibles en ligne. Chaque service offre des fonctionnalités spécifiques qui répondent à différents besoins. Que vous cherchiez à sécuriser votre navigation, contourner des restrictions géographiques ou protéger vos données personnelles, le choix du VPN idéal dépend de vos priorités.

Pour vous aider à choisir, nous avons établi un classement exclusif basé sur des critères essentiels comme la sécurité, la vitesse et la simplicité d’utilisation. Découvrez sans plus attendre notre Top 3 des meilleurs VPN, sélectionnés et approuvés par la rédac.

NordVPN (le plus sûr) On aime Ne conserve pas les données utilisateurs

Serveurs spécifiques pour les torrents

Riche en fonctionnalités

Satisfait ou remboursé (30j) On aime moins Limitation du nombre de connexion simultanée

Manque de fonctionnalités au niveau de la carte visuelle des serveurs NordVPN Le plus sûr Essayer NordVPN D’origine panaméenne, NordVPN est entré sur le marché de services VPN depuis 2012. L’entreprise n’a cessé de se développer et son logiciel figure parmi les meilleurs VPN actuellement disponibles. Elle compte plus de 14 millions d’utilisateurs dans 61 pays du monde entier. En outre, NordVPN exploite l’une des plus grandes infrastructures du marché avec pas moins de 5 500 serveurs. Le client NordVPN peut connecter jusqu’à 6 appareils simultanément et offre une couverture multiplateforme (PC et mobile). En général, les protocoles varient en fonction du système d’exploitation utilisé, ainsi : OpenVPN s’applique à Windows, Android, macOS et iOS.

IKEv2 s’applique à macOS et iOS.

NordLynx de WireGuard s’applique à Windows, macOS, Android et iOS. En plus des fonctions VPN classiques, NordVPN propose diverses fonctionnalités supplémentaires qui lui sont spécifiques. Il s’agit notamment de la double connexion VPN, de la connexion au réseau P2P, de l’accès au réseau anonyme TOR ou de la mise à disposition d’une adresse IP statique. En termes de performances, les tests de débit effectués sur une connexion ADSL standard (12 Mb/s en aval et 0,8 Mb/s en amont) ont été une totale réussite. Aucune perte n’a été enregistrée. En revanche, le pic de 900 Mb/s en aval pour une connexion très haut débit a été difficilement atteint. NordVPN a limité les vitesses à 500 Mb/s dans les deux sens. Tarifs Offre 2 ans => 83,76 € (3,49 €/mois)

Offre 1 mois => 10,16 €

Offre 1 an => 50,15 € (4,18 €/mois)

Surfshark (Meilleur rapport qualité-prix) On aime Vitesse de connexion élevée aux USA

Pas de limitation du nombre d’appareils On aime moins Nombre de pays limité

Pas de carte interactive des serveurs Surfshark Meilleur rapport qualité-prix Essayer Surfshark Créé en 2018, Surfshark fait partie des grands acteurs du monde des VPN. Son réseau compte désormais 3 200 serveurs couvrant déjà près de 65 pays. Par ailleurs, Surfshark se distingue de ses confrères par le fait qu’il n’y a pas de limitation du nombre d’appareils pouvant se connecter simultanément. De plus, cet outil a la particularité d’être multiplateforme. Comme ses prédécesseurs, il utilise les protocoles OpenVPN, IKEv2 et WireGuard pour sécuriser la connexion de ses utilisateurs. Surfshark figure parmi les programmes qui offrent le plus de fonctionnalités. En plus des fonctions classiques d’un VPN, il propose l’option MultiHop, un bloqueur de publicité, l’utilisation d’une IP statique et d’un mode caché pour contourner un pare-feu. Les tests effectués à Paris sur une connexion fibre de 910 Mb/s pour le téléchargement montrent une chute de vitesse à 259 Mb/s. Tandis que la connexion à un serveur situé aux USA donne un débit descendant de 186 Mb/s. Il s’agit d’un débit relativement élevé. Mais il faut noter que un baisse de vitesse devient encore plus importante atteignant 69 Mb/s quand on choisit l’option IP statique. Cependant, avec MultiHop, le seuil de 98 Mb/s peut être atteint. Tarifs Offre 1 mois => 10,53 €

Offre 6 mois => 31,67 € (5,28 €/mois)

Offre 2 ans => 50,88 € (2,12 €/mois)

Cyberghost (le plus économique) On aime Serveurs de streaming et P2P

90 pays couverts

Interface simple et riche On aime moins Pas d’audit indépendant depuis 2012

Données partagées anonymement par défaut Cybergost Le plus économique Essayer Cybergost Cyberghost propose son service depuis 2011. L’entreprise dispose actuellement d’environ 7000 serveurs distants et couvre pas moins de 90 pays. Elle permet la connexion simultanée de 7 appareils et l’outil fonctionne correctement, quelle que soit la plateforme utilisée. Le client peut également être utilisé sur un box connecté ou une Smart TV Android. En termes de sécurité, Cyberghost applique un cryptage AES -256 sur le trafic entrant et sortant. La solution prend également en charge les protocoles OpenVPN pour les ports TCP et UDP, IKEv2 avec IPSec et, bien sûr, le célèbre WireGuard. Cyberghost dispose d’un certain nombre de fonctionnalités. Notamment le tunneling divisé sur Android, l’option IP dédiée, l’accès aux serveurs P2P ou le blocage des publicités. En se lançant sur une connexion ADSL moyenne, Cyberghost entraîne une réduction de 15 à 20 % du débit. Sur une connexion très haut débit (900 Mb/s), le VPN permet de conserver 300 Mb/s de bande passante. Ce qui constitue, il faut le reconnaître, une performance plus que correcte. Tarifs Offre 1 mois => 11,99 €

Offre 12 mois => 45 € (3,75 €/mois)

Offre 2 ans => 76,56 € (3,19 €/mois)

Offre 3 ans + 3 mois => 78 € (2 €/mois)

Le top 3 de la rédaction – décembre 2024 NordVPN Le plus sûr Essayer NordVPN Surfshark Meilleur rapport qualité-prix Essayer Surfshark Cybergost Le plus économique Essayer Cybergost

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.