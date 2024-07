Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour Xiaomi

Une eSIM pour votre Xiaomi est la solution pour rendre vos déplacements moins coûteux en besoin de communication. Découvrez notre top 5 des meilleurs fournisseurs pour dénicher les meilleures offres.

Xiaomi est l'une des marques qui gagnent de plus en plus de terrain à l'heure actuelle, notamment avec l'avènement de la technologie eSIM. Bon nombre de modèles dont le 12T Pro, le 13 Lite/Pro et le 14 Pro sont compatibles. Ce qui offre à Xiaomi une opportunité d'agrandir sa communauté d'utilisateurs. Seulement, le nombre des fournisseurs de forfaits eSIM sont en pleine croissance. Difficile donc de trouver le meilleur forfait pour votre voyage à l'étranger. Avec notre top 5, vous allez sans doute décrocher les meilleurs plans que ce soit en data ou en appels/SMS sans recourir à l'itinérance internationale.

Saily : meilleur fournisseur eSIM dans l'ensemble On aime Fiabilité et sécurité

Aucun frais supplémentaire On aime moins Pas de forfaits de longue durée

Pas de forfaits d'appels ou de SMS Saily Le meilleur fournisseur eSIM dans l'ensemble Télécharger l'appli Si Saily remporte le titre du meilleur fournisseur eSIM, c'est surtout à cause de sa fiabilité et de sa transparence. Autrement dit, la marque prend au sérieux la sécurité de vos données personnelles et les conserve dans un endroit loin de l'ingénierie sociale. De plus, vous ne payez aucun frais en sus des frais de votre forfait. Si on discute des tarifs, on peut affirmer sans hésitation que celle-ci propose les meilleurs tarifs eSIM pour les appareils Xiaomi. Généralement, le gigaoctet de données se vend à environ 4 dollars. Le prix unitaire baisse en fonction de la quantité achetée. Mais il y a un autre point à ne pas négliger : son guide de dépannage. Celui-ci vous dépanne à tout moment et agit en secondant son assistance clientèle. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles : 7 à 30 jours

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Ubigi : le meilleur fournisseur eSIM haut de gamme On aime Diversité des plans tarifaires

Validité des offres jusqu'à illimitée On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

Prix plus chers par rapport à la concurrence Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM haut de gamme Voir l'offre Présent dans plus de 200 pays, Ubigi nous a surtout conquis par la qualité de ses offres. Effectivement, la plupart des fournisseurs eSIM sont compatibles avec les smartphones. Ce n'est pas le cas pour celle-ci étant donné que vous pouvez l'adopter pour divers appareils. Vous pouvez donc utiliser sans faille votre forfait Ubigi sur une Mi Watch, un ordinateur ou une voiture connectée. Pour faciliter encore plus votre séjour à l'étranger, Ubigi propose divers plans adaptés à vos besoins et à votre budget. Les forfaits ponctuels, par exemple, sont disponibles pour ceux qui utilisent Internet pour un séjour plus court. Par contre, pour ceux qui ont besoin de se connecter davantage, il est préférable d'acheter un forfait mensuel ou annuel. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données dès 500M (le plafond varie d'un pays à l'autre)

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles : 1 jour à illimité

Support client : chat robot en anglais, français et japonais

Couverture : 200+

Airalo : bien plus que des forfaits eSIM de données pour vos appareils Xiaomi On aime Une grande diversité d'offres incluant des appels et SMS

Validité des plans jusqu'à 365 jours On aime moins Assistance via chat robot en anglais uniquement

Plans régionaux dans certains pays uniquement Airalo Le meilleur en termes de diversité de choix Voir l'offre Avec Airalo, vous gagnez bien plus que des data, c'est-à-dire que vous pouvez passer des appels téléphoniques directs et échanger des SMS. Généralement, cette offre est inclue dans les plans mondiaux « Discover + ». Mais à part cela, Airalo propose aussi des plans régionaux permettant d'utiliser un seul forfait dans plusieurs pays d'une même zone géographique (Europe, Asie, etc.). En même temps, Airalo propose ses plans à des prix abordables, bien que légèrement plus chers par rapport à Saily. Mais ceci, pour une raison bien distincte, la validité des offres peut s'étaler sur une année entière. Cela-dit, la marque n'est pas très intéressante si jamais vous tombez dans l'embarras, car son assistance clientèle est disponible uniquement en chat robot en anglais. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données, d'appels et de SMS

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles : 7 à 365 jours

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : meilleur choix pour les nouveaux venus On aime Pas de vérification d'identité

Tarifs abordables On aime moins Forfaits d'appels et de SMS dans certains pays seulement

Vitesse de la connexion non-uniforme eSIMX Le meilleur fournisseur eSIM pour commencer l'expérience Voir l'offre La meilleure manière de commencer l'utilisation d'une eSIM sur votre Xiaomi est d'opter pour eSIMX. L'accès à ses offres ne nécessite aucune confirmation d'identité. De plus, vous pouvez obtenir des forfaits d'appels/SMS dans certains pays comme la Thaïlande. Sinon, l'eSIM s'active automatiquement sur votre appareil Xiaomi juste après l'achat. Le revers de la médaille reste cependant moins satisfaisant. D'abord, il y a la mauvaise qualité du réseau dans certains endroits d'un même pays. Ensuite, la validité de ses plans n'excède pas les 30 jours. Ce qui n'est pas très avantageux pour un long séjour du fait que vous devez renouveler votre achat à plusieurs reprises jusqu'à la fin de votre séjour à l'étranger. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1 à 20 Go et d'appels/SMS (dans certains pays)

Appels directs : Non

Couverture : 160+ pays

Plans disponibles : 7, 15 et 30 jours

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : des forfaits de données à souhait On aime Des données en quantité illimitée

Partage de données On aime moins Forfaits dada uniquement

La 5G non prise en charge Holafly Le meilleur fournisseur eSIM qui propose des données illimitées Voir l'offre En dernière place dans notre sélection se trouve Holafly. Celle-ci propose en principe des données en quantité illimitée. C'est ainsi qu'elle se propose d'être la solution idéale pour les nomades numériques. Matin, midi et soir, vous pouvez interagir avec vos amis en ligne et partager vos exploits à l'étranger. De plus, le partage de données est permis dans certains pays. Cependant, dans certains pays, Holafly ne se distingue guère de ses concurrentes puisqu'elle propose des plans de données en quantité limitée. Dans ce cas, un petit bonus Internet de 500 Mo est offert chaque jour. Sinon, il arrive que votre eSIM ne vous permette pas de profiter d'Internet sur votre Xiaomi. La marque limite votre connexion lorsque vous avez atteint un certain niveau de consommation de données, c'est ce qu'on appelle FUP ou Fair Use Policy. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 4G, LTE

Plans disponibles : personnalisable à partir de 1 jour (les offres varient d'un pays à l'autre)

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur l'eSIM pour Xiaomi

Bien que l'aventure vous tente, vous devez avant tout vérifier la compatibilité de votre appareil avec l'eSIM. Si vous avez un des dernières versions à l'instar de Xiaomi 12T Pro ou la Xiaomi 13 series, soyez assuré, votre appareil prend en charge l'eSIM. En revanche, si vous n'êtes pas certain de sa compatibilité, voici ce que vous devez faire :

Premièrement, allez dans Paramètres et recherchez l'option « Cartes SIM et réseaux mobiles ». Chez certains modèles, vous pouvez aussi trouver l'option « Réseau et Internet ». Dans le cas où l'eSIM est prise en charge par votre appareil Xiaomi, vous devez voir une section permettant l'ajout et la gestion des profils eSIM. Si cette section n'apparaît pas, il est fort probable que votre smartphone ne prenne pas en charge la technologie.

Il existe toutefois deux autres manières de vérifier la compatibilité de votre appareil. La première est de consulter le site officiel de la marque pour s'assurer que votre téléphone figure dans la liste des modèles compatibles eSIM. La seconde option consiste à visiter le site du fournisseur eSIM. Chaque marque dispose d'habitude une liste des appareils compatibles dans leur site officiel.

L'activation d'une eSIM est très simple, il suffit de suivre les instructions et le tour est joué. Pour commencer, il faut aller dans le menu Paramètres, puis dans Cartes SIM et réseaux mobiles ou une bulle similaire selon le modèle. Dans ce menu, il doit y avoir une option intitulée Ajouter eSIM ou tout simplement eSIM. Vous devez sélectionner cette option pour démarrer le processus d'activation de l'eSIM.

Notons qu'au moment de l'achat de votre carte eSIM, le fournisseur vous envoie par mail un code QR. Vous devez scanner le QR code ainsi obtenu pour mettre au point l'activation. Sinon, vous pouvez aussi activer l'eSIM en utilisant directement ce QR code si vous l'avez préalablement téléchargé sur votre Xiaomi.

Ensuite, des instructions apparaissent pour vous guider afin de télécharger et installer votre profil sur votre appareil. Quand tout cela est fait, ajustez les paramètres de l'eSIM sur votre profil tels que le choix de la carte SIM dédiée à Internet et aux appels. Pour terminer, vous devez activer le plan forfaitaire que vous venez d'acheter chez votre fournisseur pour pouvoir profiter de l'expérience.

Que signifie gestion des profils eSIM ?

Il s'agit d'une suite de tâches visant à assurer une connectivité adéquate, et donc, une meilleure expérience utilisateur. Cela comprend l'ajout ou la suppression d'un profil et aussi le changement de profil eSIM sur votre appareil Xiaomi. L'accession à ces paramètres s'effectue en appuyant sur le profil eSIM de votre choix. La gestion du profil intègre également l'option pour renommer votre profil eSIM. Le but étant de faciliter l'identification ou de permettre la personnalisation de votre profil.

Sachant que la technologie eSIM est très flexible, vous pouvez adapter votre connectivité à tous vos besoins, même les plus spécifiques. Cela inclut les déplacements, notamment hors du pays, ou les préférences personnelles en matière de fournisseur Internet.

