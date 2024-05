Avis sur Saily : cette eSIM en vaut-elle la peine ?

Saily eSIM est un nouveau service proposé par les créateurs de NordVPN. Il fournit un accès Internet dans plus de 150 pays à travers le monde.

Où que vous soyez, vous pouvez accéder à Internet grâce à Saily eSIM. Le service a été développé par Nord Security, c'est-à-dire la même firme qui a créé NordVPN. A rappeler qu'une eSIM est une nouvelle technologie directement intégrée à l'appareil, permettant d'abandonner la carte SIM traditionnelle. Celle-ci permet de changer d'opérateur ou de forfait à tout moment sans se déplacer en agence. Aujourd'hui, Saily couvre plus de 150 pays dans le monde entier. Ce qui signifie que beaucoup d'entre nous peuvent l'expérimenter en toute facilité. Mais étant donné que le service est assez récent, beaucoup ne le connaissent pas encore, ou du moins, ne l'ont pas testé. On l'a alors fait à leur place et voici ce qui en découle. Le présent test propose une revue complète du service, ses points forts et ses points faibles, ainsi que notre verdict final sur cette offre.

Qu'est-ce que Saily eSIM ?

Conçue spécialement pour faciliter la vie des grands voyageurs, Saily est un nouveau service Internet disponible dans plusieurs pays du monde et également en Europe. En effet, le service a été lancé en mars 2024, mais il a rapidement conquis le cœur d'un grand nombre d'utilisateurs. Ce moyen de communication est caractérisé par sa facilité d'utilisation, sa flexibilité, mais également par son prix qui reste l'un des plus abordables du marché.

Par conséquent, le service ambitionne d'offrir une alternative moins coûteuse aux voyageurs internationaux. En l'adoptant, il devient possible de contourner le problème des coûts d'itinérance de données qui peuvent être très élevés. En outre, Saily propose une solution de facilité, mais efficace, pour éviter le risque de piratage via des réseaux publics.

Quels sont les services offerts par Saily ?

Encore à ses débuts, Saily se concentre davantage sur l'accès Internet. Aussi, il est encore impossible de l'utiliser pour passer directement des appels téléphoniques. L'envoi de SMS n'est pas non plus faisable.

Néanmoins, il prend en charge les applications VoIP les plus populaires à l'instar de Telegram, Messenger, WhatsApp ou encore FaceTime. Celles-ci permettent à la fois de passer des appels et d'envoyer des SMS une fois que vous vous connectez aux données mobiles ou au Wi-Fi. De la sorte, vous pouvez rester en contact avec vos proches sans toutefois payer des frais d'itinérances qui peuvent s'avérer plus coûteux.

Alors, pour répondre à la question, on va dire que Saily eSIM est plutôt focus forfaits de données sans intégrer les appels et SMS. Le service est cependant plus prometteur car ses tarifs sont disponibles à un prix raisonnable.

Quels sont les plans proposés par le service ?

Comme nous l'avons mentionné plus haut, Saily eSIM se soucie de la connexion entre les pays desservis qui dépassent le nombre de 150 à l'heure actuelle. Ce qui signifie l'absence de forfaits régionaux ou mondiaux. Vous pouvez pourtant choisir une eSIM locale qui fournit des offres disponibles à l'intérieur d'une région.

L'offre locale peut inclure l'utilisation de données allant de 1 Go à 20 Go. La durée de l'abonnement peut aussi varier, c'est-à-dire hebdomadaire ou mensuelle, selon vos envies. Par ailleurs, il existe une option de recharge à laquelle vous pouvez vous fier pour ajouter de données dans l'application de Saily eSIM. Cette solution facilite davantage votre quotidien et permet de garder le contact avec les autres pendant vos déplacements.

Pour ce faire, il suffit d'ouvrir l'appli Sawy, puis sélectionner votre eSIM avant de cliquer sur « Ajouter des données ». Après cela, vous n'avez qu'à choisir l'emplacement souhaité et achever le processus d'achat avant d'activer à nouveau les données mobiles de votre smartphone.

Couverture : dans quels pays Saily est-il disponible ?

L'un des points forts de Saily eSIM est sa couverture qui semble plus vaste que celle de certains de ses concurrents. Plus de 150 pays bénéficient aujourd'hui de son offre, et ce, répartis dans les 5 continents du monde entier. Cela étant, la vitesse de la connexion diffère d'un pays à l'autre. Le service peut prendre en charge la connectivité 3G, 4G et 5G suivant le pays.

A noter, en passant, que dans les pays d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie, la vitesse des données est nettement plus rapide par rapport à celle des autres régions.

Liste non exhaustive des pays couverts par le service Saily eSIM

Voici une liste restreinte des pays pris en charge par Saily dans chaque continent :

En Europe, Saily est présent en France bien sûr. Le service est également disponible au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Pays-Bas, au Danemark, en Espagne, en Suisse, en Suède, au Portugal, en Norvège, à Monaco, etc.

En Amérique, vous pouvez bénéficier du service si vous voyagez aux Etats-Unis, au Canada, en Martinique ou en Guyane française. Il est aussi possible de rencontrer le service dans certains pays d'Amérique Latine tels que le Mexique, le Brésil, l' Équateur, au Pérou, au Paraguay, en Bolivie, etc.

En Asie, Saily eSIM est disponible dans pas mal de pays arabes tels que les Emirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Afghanistan, l'Irak, le Koweït. Sinon, si vous voyagez dans d'autres pays comme Singapour, la Corée du Sud, la Chine, le Macao, le Japon ou les Philippines, etc. vous pouvez obtenir Saily.

Dans le continent Océanie, Saily eSIM est disponible en Australie, aux îles Fidji, en Nouvelle-Zélande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Samoa, à Nauru et au Vanuatu.

Enfin, en Afrique, vous pouvez bénéficier des offres de Saily si vous voyagez en Algérie, en Egypte, au Kenya, en Qwanda, au Maroc, au Ghana, etc. En même temps, si vous prévoyez de passer des vacances dans les îles de l'Océan Indien telles que la Réunion, Madagascar ou Seychelles, vous pouvez souscrire à un abonnement Saily.

A quel prix obtenir un abonnement ?

Le prix varie d'un pays à l'autre, mais on va s'en tenir aux abonnements disponibles en France. A l'heure où nous rédigeons ce test, les forfaits Saily eSIM sont disponibles à partir de 3,99 dollars. Le service fonctionne avec tout type de smartphone une fois que celui-ci prenne en charge la carte SIM numérique.

Pour commencer, Saily propose un abonnement hebdomadaire à 3,99 dollars. Ce plan permet de bénéficier de 1 Go de données mobiles, rechargeable à tout moment. Ensuite, il y a les forfaits mensuels qui offrent des données allant de 3 Go à 20 Go.

Pour le forfait de 3 Go, il va falloir payer 8,99 dollars. Pour 5 Go, il faut souscrire à l'abonnement de 11,99 dollars. Sinon, vous pouvez obtenir 10 Go de données pendant un mois sans interruption en payant 19,99 dollars. Enfinf, Saily eSIM propose une offre de 20 Go de données sous paiement d'une somme de 31,99 dollars.

Petite remarque : La société dispose d'un service client réactif 24h/7j. Vous pouvez vous fier à leur compétence pour vous guider dans l'activation de votre eSIM. Ainsi, le processus devient ultra facile. Sans compter que Saily vous rembourse si vous ne parvenez pas à obtenir votre plan.

Les appareils prenant en charge Saily

En principe, tous les smartphones prenant en charge l'eSIM sont compatibles avec l'offre de Saily. Toutefois, il est plus prudent de vérifier la compatibilité de votre appareil avant de vous lancer dans l'aventure.

Le procédé est très facile, vous devez d'abord vérifier si le modèle de votre smartphone intègre l'eSIM. Une petite recherche en ligne permet d'effectuer la vérification. Il suffit tout simplement d'aller au site Web officiel du fabricant et de voir la liste des appareils compatibles.

Sinon, parcourez votre smartphone jusqu'aux paramètres. Vous pouvez facilement vérifier la prise en charge de la SIM électronique en examinant directement la « Gestion des cartes SIM » de votre téléphone. Le simple fait de proposer l'option « Ajout de carte SIM » ou « Gestion des cartes SIM » confirme que l'appareil est compatible avec Saily eSIM.

Une autre manière de vérifier la compatibilité de votre appareil consiste à contacter directement votre opérateur mobile. Cela peut également vous rassurer même si vous avez déjà parcouru les autres possibilités citées ci-dessus. Pour cela, il faut consulter le service client. Les agents peuvent directement confirmer que le modèle de votre téléphone prend en charge ou non l'eSIM.

Saily La référence en forfait eSIM Voir l'offre Verdict Le test a certainement permis d'affirmer que Saily eSIM compte parmi les meilleurs services eSIM bien qu'il soit très récent. C'est une solution gagnante si vous décidez de voyager dans diverses régions du globe. L'accès facile, le prix abordable, ce sont entre autres des avantages du service. Ce qui vous fait gagner de l'argent et du temps. Effectivement, vous n'avez plus à vous rendre dans une boutique pour acheter une nouvelle SIM dans le pays de destination. En plus, vous pouvez souscrire à l'offre de votre choix. Malheureusement, Saily eSIM ne dispose pas de plan régional ou mondial. Néanmoins, il présente une offre assez variée pour permettre aux utilisateurs de choisir celle qui leur convient compte tenu de leur budget. Finalement, on peut affirmer qu'il en vaut la peine de l'utiliser. Les applications d'appel et de SMS peuvent toujours satisfaire vos besoins de communication. On aime Aucun frais caché supplémentaire

Assistance client par chat en direct 24h/7j On aime moins Pas de plan régional ou global

Ne prend pas en charge les appels téléphoniques directs et les SMS

